Мини-дома на колесах: компактные решения для комфортных поездок — какой выбрать?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 20:12

Пять самых маленьких домов на колесах для городских путешествий и отдыха

Пять самых маленьких домов на колесах для городских путешествий и отдыха

Мини-дома на колесах: компактные решения для комфортных поездок — какой выбрать?

Пять самых маленьких домов на колесах для городских путешествий и отдыха

Компактные дома на колесах меняют представление о путешествиях. Они легко помещаются на парковке и не требуют больших затрат. Узнайте, какие модели удивят вас сочетанием удобства и мобильности. Откройте новые возможности для отдыха и поездок.

Компактные дома на колесах меняют представление о путешествиях. Они легко помещаются на парковке и не требуют больших затрат. Узнайте, какие модели удивят вас сочетанием удобства и мобильности. Откройте новые возможности для отдыха и поездок.

Путешествие на автодоме давно перестало быть уделом только любителей больших дорог и просторов. Сегодня на рынке представлены миниатюрные дома на колесах, которые легко использовать в городской среде и они не требуют огромных вложений. Такие решения позволяют не только сэкономить, но и получить максимальную свободу — ведь ночевать с комфортом теперь можно практически в любом месте.

Фото: GadgetsDaily

Один из самых необычных вариантов — Wide Path Camper. Этот домик в сложном виде напоминает небольшой прицеп и весит всего 80 килограммов. Его можно даже буксировать на велосипеде, хотя это задача не для слабонервных. Внутри предусмотрено одно спальное место длиной два метра, которое при необходимости трансформируется в два дивана и стол для обеда. Конечно, здесь нет душа и кухни, но все необходимое легко размесилось внутри.

AUTOCAR JAPAN

Еще один интересный представитель — Nuts RV Spinach. Снаружи кажется, что внутри едва хватает места для одного, но производители предусмотрели превращение салона в полноценную королевскую кровать. Крыша поднимается, увеличивается пространство, внутри есть столик, кондиционер, дополнительные полки и даже спальное место на крыше для самых компактных пассажиров. Несмотря на отсутствие душа и кухни, этот мини-дом вполне обычная гостиница в поездках.

Фото: Joy Automatic 

QTvan - еще один дом на колесах, который можно перевозить даже без автомобиля. Для этого понадобится скутер, ведь на велосипеде такой прицеп будет тянуть тяжело. Внутри есть спальное место, трансформируемое в диван и стол, а также специальная зона для приготовления еды и хранения посуды. Английские инженеры позаботились о деталях, сделали этот вариант доступным по цене и удобным для ночевок вне палатки.

Фото: «Глас» /«ВладТайм»

Японский AZ-MAX k-ai удивляет сочетанием компактности и функциональности. Несмотря на скромные размеры, внутри расположился Г-образный диван со столиком, пара кресел и даже небольшая кухня. Крыша поднимается, увеличивается высота салона, а спальных мест здесь целых четыре. Багажника почти нет, зато есть кондиционер и стильный внешний вид.

Фото: El Rastreador de Noticias

Завершает выбор Xinge RV — трехколесный домик из Азии, который отличается доступной ценой. Внутри - диван, раскладывающийся в двуспальную кровать, место для кондиционера и холодильника, а также ниша для газовой плиты. При желании можно установить телевизор и повесить шторы на окно. Такой вариант подойдет тем, кто хочет путешествовать с комфортом, не переплачивая за излишества.

Фото: El Rastreador de Noticias

Мини-дома на колесах становятся все популярнее среди тех, кто ценит мобильность. Они легко размещаются на обычной парковке, не требуют сложного обслуживания и позволяют отправиться в путешествие в любой момент. Если вы уже давно мечтаете о свободе на колесах, возможно, самое время обратить внимание на эти компактные решения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Тула Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться