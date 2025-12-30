Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

30 декабря 2025, 06:32

Пять самых маленьких и необычных серийных автомобилей в истории автопрома

Какие крошечные машины удивили мир — подборка самых странных городских авто

Автомобильная индустрия не раз удивляла необычными решениями. Некоторые производители решились на смелые эксперименты с размерами. В этой подборке - самые миниатюрные и эксцентричные серийные авто. Узнайте, как они появились и почему стали легендами.

Автомобильная индустрия постоянно порождает необычные концепции, среди которых особое место занимают микроавтомобили, созданные для перегруженных городов. Эти миниатюрные и экономичные модели, доведшие идею компактности до крайности, сочетают в себе необычный дизайн и утилитарность.

Фото: REVA

Характерным примером стал индийский электромобиль REVAi (G-Wiz), выпускавшийся с 2001 по 2012 год. Этот двухместный автомобиль длиной всего 2,6 метра с запасом хода около 80 км не везде считался полноценным транспортным средством, но был исключительно маневренным в городском потоке.

Фото: Piaggio Group

Итальянский бренд Vespa в конце 1950-х представил свой единственный серийный автомобиль — Vespa 400. Этот крошечный кабриолет длиной 2,85 метра с двухтактным двигателем и весом 360 кг позиционировался как экономичный городской автомобиль, и было выпущено более 30 000 экземпляров.

Фото: Peel Engineering Company

Британская компания Peel Engineering создала одну из самых маленьких машин в истории. Модель Peel Trident (длиной 1,9 м) с куполообразной крышей и трехколесная Peel P50 (всего 1,37 м в длину и 59 кг весом), официально признанная самым маленьким серийным автомобилем. Обе модели впоследствии были возрождены в современных версиях.

Фото: BMW AG

Отдельного упоминания заслуживает Iso/BMW Isetta, итальянская разработка, получившая массовое признание благодаря лицензионному производству у BMW. Этот микроавтомобиль длиной 2,29 м с характерной дверью, открывающейся вперед, стал одним из самых популярных в своем классе, разошедшись тиражом более 160 000 штук и вдохновив создателей современных концепций.

Упомянутые марки: Smart, MINI, Fiat, Peugeot, Honda
Похожие материалы Смарт, Мини, Фиат, Пежо, Хонда

