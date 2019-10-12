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12 октября 2019, 14:20

Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа

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Без малого 50 лет назад с конвейера Волжского автозавода сошли первые легковые автомобили, которые со временем стали по-настоящему народными. На сегодняшний день предприятие выпустило более 20 млн машин. Расскажем о наиболее массовых моделях.
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа

Фото: АвтоВАЗ

Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа

Фото: АвтоВАЗ

Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа

Фото: АвтоВАЗ

Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа

Фото: АвтоВАЗ

Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа

Фото: АвтоВАЗ

Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
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Журналисты издания «Автоновости дня» проанализировали данные об объемах производства разных моделей АвтоВАЗа и назвали пять наиболее популярных из них. Начнем, как водится, с конца. На пятой строчке рейтинга расположилась «девятка» или ВАЗ-2109. Пятидверный хэтчбек выпускался с 1987 по 2004 годы и стал логичным продолжением трехверного ВАЗ-2108. За 17 лет было собрано 1,5 млн экземпляров. Самым популярным мотором стал 1.5-литровый 8-клапанный агрегат, который в «нулевых» получил инжектор взамен карбюратора.

На четвертом месте оказалась трехдверная «Нива» ВАЗ-2121. Производство модели стартовало в 1977 году и не прекращается до сих пор. «Нива» может считаться первым массовым кроссовером с полным приводом и несущим кузовом. На данный момент выпущено более 2 млн экземпляров, и спрос на них достаточно высок. Автомобиль оснащался 1,6-литровым карбюраторным мотором, которому в середине 1990-х пришел на смену 1,7-литровый инжекторный вариант.

Вазовской «семерке» ВАЗ-2107 досталась третья позиция. Автомобиль появился в 1983 году и представлял собой финальный вариант классической заднеприводной платформы 2101. Он отличался современным по тем временам дизайном и более комфортными высокими сидениями. Модель выпускалась до 2012 года. За это время успели собрать свыше 3,1 млн экземпляров. 

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Второе место принадлежит ВАЗ-2106. Удачный дизайн, неплохая надежность и хорошая плавность хода стали главными причинами того, что сборка автомобиля продолжалась на протяжении почти 30 лет: с 1975 по 2004 годы. Он стал настоящим бестселлером Волжского автозавода. Тираж «шестерки» составил 4,3 млн экземпляров. Под капотом модели можно встретить один из трех распространенных моторов объемом в 1.3, 1.5 и 1.6 литра.

Лидерство принадлежит самой первой тольяттинской модели – ВАЗ-2101, любовно прозванной в народе «копейкой». Ее производство началось весной 1970 года. За следующие 18 лет было выпушено 4,8 млн экземпляров. Базовый вариант оснащался 1.2-литровым бензиновым мотором, а более поздние модификации получили 1.3-литровый форсированный вариант, который ставился также на ряд моделей «классического» семейства «Жигулей».

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Форум ВАЗ 2101
Моей "Ласточке-копеечке" "ВСЕГО" 37 лет. Прекрасная машинка, рабочая лошадка. Промлема была с контактным зажиганием, заменил карбюратор и остальные причандалы на "восьмерочные" и теперь никаких проблем, ни летов ни зимой. Главное относится к ней как к другу-подруге, не ругать, а побольше хвалить и все ...
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Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
{{material_123129}}Журналисты издания «Автоновости дня» проанализировали данные об объемах производства разных моделей АвтоВАЗа и назвали пять наиболее популярных из них. Начнем, как водится, с конца. На пятой строчке рейтинга расположилась «девятка» или ВАЗ-2109. Пятидверный хэтчбек выпускался с 1987 по 2004 годы и стал логичным продолжением трехверного ВАЗ-2108. За 17 лет было собрано 1,5 млн экземпляров. Самым популярным мотором стал 1.5-литровый 8-клапанный агрегат, который в «нулевых» получил инжектор взамен карбюратора.На четвертом месте оказалась трехдверная «Нива» ВАЗ-2121. Производство модели стартовало в 1977 году и не прекращается до сих пор. «Нива» может считаться первым массовым кроссовером с полным приводом и несущим кузовом. На данный момент выпущено более 2 млн экземпляров, и спрос на них достаточно высок. Автомобиль оснащался 1,6-литровым карбюраторным мотором, которому в середине 1990-х пришел на смену 1,7-литровый инжекторный вариант.Вазовской «семерке» ВАЗ-2107 досталась третья позиция. Автомобиль появился в 1983 году и представлял собой финальный вариант классической заднеприводной платформы 2101. Он отличался современным по тем временам дизайном и более комфортными высокими сидениями. Модель выпускалась до 2012 года. За это время успели собрать свыше 3,1 млн экземпляров. {{material_126324}}Второе место принадлежит ВАЗ-2106. Удачный дизайн, неплохая надежность и хорошая плавность хода стали главными причинами того, что сборка автомобиля продолжалась на протяжении почти 30 лет: с 1975 по 2004 годы. Он стал настоящим бестселлером Волжского автозавода. Тираж «шестерки» составил 4,3 млн экземпляров. Под капотом модели можно встретить один из трех распространенных моторов объемом в 1.3, 1.5 и 1.6 литра.Лидерство принадлежит самой первой тольяттинской модели – ВАЗ-2101, любовно прозванной в народе «копейкой». Ее производство началось весной 1970 года. За следующие 18 лет было выпушено 4,8 млн экземпляров. Базовый вариант оснащался 1.2-литровым бензиновым мотором, а более поздние модификации получили 1.3-литровый форсированный вариант, который ставился также на ряд моделей «классического» семейства «Жигулей».
2019-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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