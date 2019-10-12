12 октября 2019, 14:20
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
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Без малого 50 лет назад с конвейера Волжского автозавода сошли первые легковые автомобили, которые со временем стали по-настоящему народными. На сегодняшний день предприятие выпустило более 20 млн машин. Расскажем о наиболее массовых моделях.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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На четвертом месте оказалась трехдверная «Нива» ВАЗ-2121. Производство модели стартовало в 1977 году и не прекращается до сих пор. «Нива» может считаться первым массовым кроссовером с полным приводом и несущим кузовом. На данный момент выпущено более 2 млн экземпляров, и спрос на них достаточно высок. Автомобиль оснащался 1,6-литровым карбюраторным мотором, которому в середине 1990-х пришел на смену 1,7-литровый инжекторный вариант.
Вазовской «семерке» ВАЗ-2107 досталась третья позиция. Автомобиль появился в 1983 году и представлял собой финальный вариант классической заднеприводной платформы 2101. Он отличался современным по тем временам дизайном и более комфортными высокими сидениями. Модель выпускалась до 2012 года. За это время успели собрать свыше 3,1 млн экземпляров.
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Лидерство принадлежит самой первой тольяттинской модели – ВАЗ-2101, любовно прозванной в народе «копейкой». Ее производство началось весной 1970 года. За следующие 18 лет было выпушено 4,8 млн экземпляров. Базовый вариант оснащался 1.2-литровым бензиновым мотором, а более поздние модификации получили 1.3-литровый форсированный вариант, который ставился также на ряд моделей «классического» семейства «Жигулей».
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