Пять самых мощных двигателей V8 в истории
Двигатель Koenigsegg Jesko 5,1 л с двойным турбонаддувом и мощностью 1603 л.с.
Когда мы говорим о самых мощных V8, то кажется, что у Koenigsegg просто не может быть конкурентов. Сперва их суперкар 2003 CC8S с двигателем с заявленной мощностью 655 л.с. скинул с пьедестала McLaren F1, причем речь о машине серийного производства! Но это было только начало. Новая модель шведского бренда Agera RS уже обладала V8 мощностью 1341 л.с.
Самая последняя модель бренда гиперкар Koenigsegg Jesko, выпущенный в количестве 125 единиц, вправе называться обладателем самого мощного V8 в мире. Двигатель объемом 5,1 л с двойным турбонаддувом выдает 1281 л.с. на стандартном топливе и 1603 л.с. на биотопливе.
Двигатель Dodge Demon Supercharged 6,2 л с наддувом и мощностью 840 л.с.
Этот двигатель был создан для уникального Dodge Challenger SRT Demon 2018 года, на бензине с октановым числом 100 он способен выдавать 840 л.с. На сегодняшний день это самый мощный в мире двигатель в маслкаре.
Эта машина создана чтобы доминировать в гонках, разгон до сотни она берет за 2,1 секунды, четверть мили преодолевает за 9,54 секунды на скорости 225 км/ч, а всего разгоняется до 327 км/ч. Dodge Demon на гоночном маршруте полностью оправдывает свое название.
Двигатель Ferrari F154FA 4 л с двойным турбонаддувом и мощностью 769 л.с.
Этот потрясающий V8 вы найдете под капотом Ferrari SF90 Stradale. Издавая знаменитый рык Ferrari двигатель выдает 769 л.с. и крутящий момент 590 Нм. Компания выпускает его с 2019 года.
В модели SF90 Stradale он идет в паре с двумя электромоторами, сообща они выдают 986 л.с. мощности.
Двигатель Ford Predator 5,2 л мощностью 760 л.с.
Это самый мощный серийный двигатель, когда-либо созданный компанией Ford. Он появился на свет, чтобы обеспечить модели GT500 желаемую мощность. В 2020 году было объявлено, что новый V8 компании Ford можно будет приобрести отдельно. Его цена составляет треть от стоимости самой машины.
Среди особенностей этого двигателя можно назвать решение использовать подшипники из медного сплава, с более высокой рабочей температурой, что гарантирует работу даже при самых больших перегрузках.
Двигатель Chevrolet Supercharged 6,2 л мощностью 755 л.с.
В сентябре 2021 года GM прекратили выпуск этого двигателя, он устанавливался только в моделях ZR1 Corvette 2019 года, которые разгонялись до 340 км/ч. Кстати, все, кто оценил его силу и производительность, могли заказать его отдельно за 19 тыс. долларов.
Всего через год после начала выпуска, двигатель зарекомендовал себя самым крутым в компании GM, ведь его мощность составляла 755 л.с. При этом сам он представлял собой апгрейд двигателя LT4 мощностью 650 л.с.
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