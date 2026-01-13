Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 14:38

Какие новинки удивили автолюбителей на старте года — топ-5 моделей

Январь 2026 года принес неожиданные автомобильные премьеры. Некоторые модели удивили дизайном, другие - технологиями. В подборке - только самые неординарные новинки. Узнайте, что изменилось в мире авто.

Пока большинство россиян наслаждались долгожданными каникулами, автопроизводители не теряли времени даром. Январь 2026 года оказался на удивление щедрым на премьеры, и некоторые из них действительно способны удивить даже искушенного автолюбителя. В этом обзоре - пять машин, которые не просто вышли на рынок, а задали новые стандарты в своих сегментах.

Peugeot 408 нового поколения сразу привлекает внимание необычной светотехникой. Три светодиодные полосы, напоминающие когти, теперь не только украшают передок, но и выполняют функцию дневных ходовых огней и поворотников. Основные фары спрятаны ниже, что придает облику загадочности. Решетка радиатора стала еще выразительнее, а в топовых версиях теперь светится логотип марки. За ним скрывается радар, отвечающий за работу современных ассистентов. Бампер и воздухозаборник тоже изменились: вместо привычной сетки - горизонтальные линии, подчеркивающие ширину машины. Сзади - светящаяся надпись Peugeot и обновленные фонари. В салоне - новые материалы, но архитектура осталась прежней. Электрическая версия E-408 получила батарею на 58,2 кВт⋅ч и мотор на 213 сил, что позволяет проехать до 456 км. Есть и гибриды, причем мощность варьируется от 145 до 240 л.с. - выбор на любой вкус.

Фото: DS Automobiles

DS Automobiles решила удивить публику концептом Taylor made N°4, созданным совместно с британским гонщиком Тейлором Барнардом. Передняя часть выделяется пиксельными фарами и светодиодными «клыками», а решетка радиатора украшена надписью N°4 и подсвеченным логотипом. Кузов стал шире, зеркала уменьшились, ручки дверей утоплены. Сзади - массивный диффузор и стоп-сигнал с цифрой 77, отсылающей к счастливому номеру гонщика. В интерьере - титановые детали вместо углеволокна, золотистые и фиолетовые акценты. Технические подробности пока держат в секрете, но серийная версия N°4 E-Tense уже известна: 210 л.с. и запас хода до 450 км.

Американская Shelby вернула на рынок легендарный Super Snake - теперь это один из самых мощных Mustang в истории. До 830 л.с., всего 300 экземпляров, выбор между купе и кабриолетом, механикой и автоматом, а также версиями с нагнетателем или без. Без нагнетателя мощность скромнее - 480 л.с., но все доработки остаются. Кузовные панели из алюминия и углеволокна, магниевые диски, улучшенная вентиляция и аэродинамика - все ради максимальной производительности. Подвеска перенастроена, чтобы справляться с возросшей мощностью. Это не просто автомобиль, а настоящий вызов для поклонников скорости.

Фото: Volkswagen

Volkswagen представил для Китая крупный внедорожник ID. Era 9X, созданный совместно с SAIC. По размерам он даже превосходит BMW X7: длина - 5207 мм, ширина - 1997 мм, высота - 1810 мм, колесная база - 3070 мм. Внешне серийная версия почти не отличается от прошлогоднего концепта. Внутри - огромная мультимедийная панель и потолочный экран для задних пассажиров. Салон рассчитан на шестерых по схеме 2+2+2. Технически это гибрид: бензиновый мотор работает только как генератор. Базовая версия - задний электромотор на 295 л.с. и батарея LFP на 51,1 кВт⋅ч, запас хода - 267 км. Средняя модификация - аккумулятор NMC на 65,2 кВт⋅ч и 340 км пробега. Топовая - два электромотора, 510 л.с. и 321 км на одном заряде.

Rezvani Tank 2026 модельного года - это уже не просто внедорожник, а настоящий монстр для постапокалипсиса. Построен на базе Jeep Wrangler, но внешность стала еще агрессивнее: резкие линии, ломаные грани, никаких плавных форм. В базе - 3,6-литровый V6 Pentastar, в середине - 6,4-литровый V8 SRT на 500 л.с., а топовая версия оснащается компрессорным V8 от Dodge Challenger SRT Demon, выдающим до 1000 л.с. Везде полный привод от Wrangler. Подвеска лифтована, колеса - 37-дюймовые, опционально - 40-дюймовые. Для экстремалов - подвеска Fox. Внутри - новые кожаные сиденья, фирменные детали, вентиляция. В списке опций - баллистическая броня, дымовая завеса, перцовые распылители, пуленепробиваемые шины, тепловизор и сирена. Такой автомобиль не останется незамеченным ни на одной дороге.

Упомянутые марки: DS, Volkswagen, Peugeot, Ford, Jeep
