Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 09:46

Пять самых необычных концепт-каров Sbarro: взгляд на смелые эксперименты

Мало кто знает: как швейцарская мастерская Sbarro удивляла мир своими дерзкими прототипами

Sbarro - небольшая швейцарская компания, прославившаяся не только точными копиями классики, но и по-настоящему безумными концепт-карами. В материале рассказываем, чем они удивили даже самых искушенных автолюбителей, и почему их эксперименты до сих пор обсуждают.

Швейцарская компания Sbarro - имя, которое редко звучит в новостях о массовом автопроме, но среди знатоков оно давно стало символом смелых идей и технических экспериментов. Созданная в 1971 году инженером Франко Сбарро, эта мастерская начинала с создания точных реплик культовых автомобилей, но быстро перешла к собственным проектам, которые порой казались выходящими за рамки здравого смысла.

В отличие от крупных концернов, Sbarro не боялась идти на риск. Здесь не было страха ошибиться – наоборот, каждый новый концепт становился вызовом привычным представлениям о дизайне и технологиях. В портфолио компании десять замечательных машин, но некоторые из них по-настоящему поражают воображение.

Фото: Sbarro

Один из самых известных экспериментов - Sbarro Challenge 2. Этот автомобиль, созданный в 1985 году, выглядит так, будто его собрали из деталей разных эпох. Огромные колеса, открытая кабина, необычные пропорции - все это делало машину, похожую на фантазию художника-футуриста. Challenge 2 был не просто шоу-каром: он участвовал в гонках и даже добился определенных успехов, доказав, что безумие и инженерная мысль могут идти рука об руку.

Не менее впечатляющим был Сбарро Алькадор GTB. В начале 2000-х годов этот концепт стал настоящей сенсацией на Женевском автосалоне. Под капотом - двигатель V12, кузов выполнен из углепластика и подвергается воздействию. Alcador GTB сочетал в себе черты классических суперкаров и современных технологий, а его внешний вид вызывал споры даже среди профессиональных дизайнеров.

Еще один пример — Sbarro Autobau. Этот автомобиль был создан в стране коллекционером Фредомом Бакером и стал воплощением мечты о гоночном автомобиле для общего пользования. Необычная компоновка, агрессивный внешний вид и внимание к деталям сделали Autobau настоящим произведением искусства на колесах.

В 2011 году Sbarro представила концепт Sbarro Evoluzione. Машина отличалась не только футуристическим дизайном, но и инновационными решениями в области аэродинамики. Инженеры компании экспериментировали с формой кузова, материалами и даже системой управления — Evoluzione стала одной из самых обсуждаемых новинок того года.

Наконец, нельзя не упомянуть Sbarro Eight - концепт, вызвавший бурю эмоций в публике. Внешне автомобиль напоминал смесь ретро и хай-тека: массивная решетка радиатора, необычные фары, смелые линии кузова. Внутри - роскошь и современные технологии. Восьмерка стала символом того, что Sbarro не боится идти против течения и создавать автомобили, которые невозможно спутать ни с чем другим.

Каждый из этих концептов - не просто эксперимент ради эксперимента. Эта попытка найти новый путь, расширить границы возможного и показать, что автомобиль может быть не только средством передвижения, но и настоящим произведением искусства. Sbarro доказала: даже небольшая команда энтузиастов способна удивить весь мир, если не боится мечтать и, как следствие, воплощать самые смелые идеи.

Упомянутые марки: Ferrari
