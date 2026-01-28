Мало кто знает: как швейцарская мастерская Sbarro удивляла мир своими дерзкими прототипами

28 января 2026, 09:46
Пять самых необычных концепт-каров Sbarro: взгляд на смелые эксперименты
Пять самых необычных концепт-каров Sbarro: взгляд на смелые эксперименты
Sbarro - небольшая швейцарская компания, прославившаяся не только точными копиями классики, но и по-настоящему безумными концепт-карами. В материале рассказываем, чем они удивили даже самых искушенных автолюбителей, и почему их эксперименты до сих пор обсуждают.
Швейцарская компания Sbarro - имя, которое редко звучит в новостях о массовом автопроме, но среди знатоков оно давно стало символом смелых идей и технических экспериментов. Созданная в 1971 году инженером Франко Сбарро, эта мастерская начинала с создания точных реплик культовых автомобилей, но быстро перешла к собственным проектам, которые порой казались выходящими за рамки здравого смысла.
В отличие от крупных концернов, Sbarro не боялась идти на риск. Здесь не было страха ошибиться – наоборот, каждый новый концепт становился вызовом привычным представлениям о дизайне и технологиях. В портфолио компании десять замечательных машин, но некоторые из них по-настоящему поражают воображение.
Один из самых известных экспериментов - Sbarro Challenge 2. Этот автомобиль, созданный в 1985 году, выглядит так, будто его собрали из деталей разных эпох. Огромные колеса, открытая кабина, необычные пропорции - все это делало машину, похожую на фантазию художника-футуриста. Challenge 2 был не просто шоу-каром: он участвовал в гонках и даже добился определенных успехов, доказав, что безумие и инженерная мысль могут идти рука об руку.
Не менее впечатляющим был Сбарро Алькадор GTB. В начале 2000-х годов этот концепт стал настоящей сенсацией на Женевском автосалоне. Под капотом - двигатель V12, кузов выполнен из углепластика и подвергается воздействию. Alcador GTB сочетал в себе черты классических суперкаров и современных технологий, а его внешний вид вызывал споры даже среди профессиональных дизайнеров.
Еще один пример — Sbarro Autobau. Этот автомобиль был создан в стране коллекционером Фредомом Бакером и стал воплощением мечты о гоночном автомобиле для общего пользования. Необычная компоновка, агрессивный внешний вид и внимание к деталям сделали Autobau настоящим произведением искусства на колесах.
В 2011 году Sbarro представила концепт Sbarro Evoluzione. Машина отличалась не только футуристическим дизайном, но и инновационными решениями в области аэродинамики. Инженеры компании экспериментировали с формой кузова, материалами и даже системой управления — Evoluzione стала одной из самых обсуждаемых новинок того года.
Наконец, нельзя не упомянуть Sbarro Eight - концепт, вызвавший бурю эмоций в публике. Внешне автомобиль напоминал смесь ретро и хай-тека: массивная решетка радиатора, необычные фары, смелые линии кузова. Внутри - роскошь и современные технологии. Восьмерка стала символом того, что Sbarro не боится идти против течения и создавать автомобили, которые невозможно спутать ни с чем другим.
Каждый из этих концептов - не просто эксперимент ради эксперимента. Эта попытка найти новый путь, расширить границы возможного и показать, что автомобиль может быть не только средством передвижения, но и настоящим произведением искусства. Sbarro доказала: даже небольшая команда энтузиастов способна удивить весь мир, если не боится мечтать и, как следствие, воплощать самые смелые идеи.
Похожие материалы Феррари
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:08
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:34
Юбилейный суперкар Pagani: как компания отмечает 70-летие основателя
В честь 70-летия Горацио Пагани компания Pagani вновь удивила автомобильный мир, подготовив особую версию суперкара. Как создаются такие уникальные автомобили, почему это стало традицией и что стоит за громкими премьерами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 04:27
Реальные объемы багажников: как производители завышают цифры
Свежая проверка показала: заявленные производителями объемы багажников часто не совпадают с реальными. Особенно это заметно у дорогих марок. Почему так происходит и на что обращать внимание при выборе машины — разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Феррари
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:08
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:34
Юбилейный суперкар Pagani: как компания отмечает 70-летие основателя
В честь 70-летия Горацио Пагани компания Pagani вновь удивила автомобильный мир, подготовив особую версию суперкара. Как создаются такие уникальные автомобили, почему это стало традицией и что стоит за громкими премьерами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 04:27
Реальные объемы багажников: как производители завышают цифры
Свежая проверка показала: заявленные производителями объемы багажников часто не совпадают с реальными. Особенно это заметно у дорогих марок. Почему так происходит и на что обращать внимание при выборе машины — разбираемся в деталях.Читать далее