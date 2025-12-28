Скрытые таланты Buick: какие модели удивляли скоростью, несмотря на скромный облик

Пять самых незаметных, но быстрых серийных моделей Buick за всю историю марки

Buick не раз удивлял сочетанием роскоши и мощности. Некоторые его автомобили выглядели скромно, но под капотом скрывали настоящий потенциал. Эти модели часто оставались незамеченными на дорогах, но могли дать фору многим спортивным авто. Узнайте, какие машины Buick стали настоящими «спящими» хитами.

История Buick, старейшего действующего американского автопроизводителя и премиального подразделения GM, неоднократно демонстрировала сочетание элегантного стиля с высокой производительностью.

Buick позиционировали выше Chevrolet, Pontiac и Oldsmobile, но чуть ниже роскошного Cadillac. Такой поворот не экспериментировал с сочетанием премиального стиля и производительности, что привело к появлению необычных моделей, способных удивить даже искушенных автолюбителей.

В разные годы на конвейере Buick появлялись автомобили, которые внешне ничем не выделялись среди других седанов или купе, но на самом деле могли соперничать с настоящими спорткарами. Эти машины получили неофициальное прозвище «спящие» - их истинный потенциал был скрыт за сдержанным производством и отсутствием агрессивных деталей.

Одной из самых известных моделей стал Buick GNX конца 1980-х. На первый взгляд — обычное черное купе, но под капотом скрывался турбированный V6, способный разогнать автомобиль гораздо быстрее известных конкурентов. GNX стала настоящей легендой среди коллекционеров и поклонников американских маслкаров.

Еще один запоминающийся пример — Buick Regal GS, который в начале 2010-х годов удивил появлением сочетания полного привода, турбомотора и отличной управляемости. Несмотря на сдержанный внешний вид, этот седан мог по-настоящему порадовать любителей быстрой езды.

В истории марки были и другие интересные экземпляры: Buick Roadmaster с мощным V8, который в 1990-х годах считался одним из самых быстрых универсалов в США, а также Buick Century GSX, который в 1970-х годах стал настоящим сюрпризом для поклонников скорости.

Не стоит забывать и о Buick Riviera, который в разные годы оснащался мощными двигателями и отличался отличной динамикой, несмотря на статус производительного купе. Такие автомобили подтверждали, что Buick умеет не только создавать комфортные машины, но и удивлять настоящей мощью.

Сегодня марка продолжает следовать своей философии: сочетать премиальный комфорт с достойной динамикой.