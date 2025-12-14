Какие уникальные модели Porsche стали настоящими коллекционными жемчужинами – удивительные факты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 20:28

Пять самых редких и необычных серийных автомобилей Porsche за всю историю марки

Пять самых редких и необычных серийных автомобилей Porsche за всю историю марки

Какие уникальные модели Porsche стали настоящими коллекционными жемчужинами – удивительные факты

Пять самых редких и необычных серийных автомобилей Porsche за всю историю марки

Porsche не раз удивлял мир лимитированными сериями. Некоторые из них отличались лишь деталями, но есть и по-настоящему уникальные экземпляры. В этой статье мы расскажем о пяти самых редких и интересных серийных Porsche. Узнайте, чем они выделялись и почему стали легендами. Откройте для себя малоизвестные страницы истории знаменитого бренда.

Porsche не раз удивлял мир лимитированными сериями. Некоторые из них отличались лишь деталями, но есть и по-настоящему уникальные экземпляры. В этой статье мы расскажем о пяти самых редких и интересных серийных Porsche. Узнайте, чем они выделялись и почему стали легендами. Откройте для себя малоизвестные страницы истории знаменитого бренда.

За десятилетия своего существования Porsche создал множество лимитированных автомобилей, которые сегодня считаются настоящими раритетами. Некоторые из них отличались только особым цветом кузова или уникальными колесами, но были и такие, что получили серьезные технические доработки и стали по-настоящему уникальными. В этой подборке мы вспоминаем пять самых редких и интересных серийных моделей Porsche, которые навсегда остались в истории марки.

Фото: RM Sotheby's

Первой серийной моделью компании в 1948 году стал 356, который обеспечил Porsche мировое признание. В середине 1960-х его сменила легендарная 911, выпускаемая до сих пор. Эти и другие модели породили целый ряд впечатляющих малосерийных автомобилей.

Фото: RM Sotheby's

Например, модель Porsche 924 Carrera GTS (1981 г.) с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. была выпущена в 59 экземплярах. Её облегчённая версия Club Sport развивала уже 270 л.с., и было построено всего 15 таких машин.

Фото: RM Sotheby's

В эпоху гонок GT1 в 1997 году появился Porsche 911 GT1 Strassenversion с центрально расположенным 3,1-литровым оппозитным двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 536 л.с. Для допуска к дорогам общего пользования было создано 25 экземпляров.

Фото: Broad Arrow

Для участия в ралли по правилам группы B в 1984 году был представлен Porsche 911 SC/RS. Его 3,0-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель выдавал 280 л.с. Было выпущено только 20 дорожных экземпляров.

Фото: Porsche AG

Ещё одним раритетом стал Porsche 356 America Roadster (1952-1953 гг.) с алюминиевым кузовом и 70-сильным оппозитным четырёхцилиндровым двигателем. Всего было изготовлено около 17 автомобилей.

Фото: RM Sotheby's

Завершает список Porsche 968 Turbo S (1993-1994 гг.), оснащённый 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 305 л.с. Эта ориентированная на трек модель была выпущена в количестве всего 14 экземпляров.

Не удаётся соединиться с https://api-fallback.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)Не удаётся соединиться с https://api-fallback.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)Не удаётся соединиться с https://api-fallback.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)Не удаётся соединиться с https://api-fallback.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)Не удаётся соединиться с https://api.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Тула Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться