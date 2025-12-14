Какие уникальные модели Porsche стали настоящими коллекционными жемчужинами – удивительные факты

Пять самых редких и необычных серийных автомобилей Porsche за всю историю марки

Porsche не раз удивлял мир лимитированными сериями. Некоторые из них отличались лишь деталями, но есть и по-настоящему уникальные экземпляры. В этой статье мы расскажем о пяти самых редких и интересных серийных Porsche. Узнайте, чем они выделялись и почему стали легендами. Откройте для себя малоизвестные страницы истории знаменитого бренда.

За десятилетия своего существования Porsche создал множество лимитированных автомобилей, которые сегодня считаются настоящими раритетами. Некоторые из них отличались только особым цветом кузова или уникальными колесами, но были и такие, что получили серьезные технические доработки и стали по-настоящему уникальными. В этой подборке мы вспоминаем пять самых редких и интересных серийных моделей Porsche, которые навсегда остались в истории марки.

Первой серийной моделью компании в 1948 году стал 356, который обеспечил Porsche мировое признание. В середине 1960-х его сменила легендарная 911, выпускаемая до сих пор. Эти и другие модели породили целый ряд впечатляющих малосерийных автомобилей. Фото: RM Sotheby's Например, модель Porsche 924 Carrera GTS (1981 г.) с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. была выпущена в 59 экземплярах. Её облегчённая версия Club Sport развивала уже 270 л.с., и было построено всего 15 таких машин. Фото: RM Sotheby's В эпоху гонок GT1 в 1997 году появился Porsche 911 GT1 Strassenversion с центрально расположенным 3,1-литровым оппозитным двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 536 л.с. Для допуска к дорогам общего пользования было создано 25 экземпляров. Фото: Broad Arrow Для участия в ралли по правилам группы B в 1984 году был представлен Porsche 911 SC/RS. Его 3,0-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель выдавал 280 л.с. Было выпущено только 20 дорожных экземпляров. Фото: Porsche AG Ещё одним раритетом стал Porsche 356 America Roadster (1952-1953 гг.) с алюминиевым кузовом и 70-сильным оппозитным четырёхцилиндровым двигателем. Всего было изготовлено около 17 автомобилей. Фото: RM Sotheby's Завершает список Porsche 968 Turbo S (1993-1994 гг.), оснащённый 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 305 л.с. Эта ориентированная на трек модель была выпущена в количестве всего 14 экземпляров.

