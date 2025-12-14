Какие уникальные модели Porsche стали настоящими коллекционными жемчужинами – удивительные факты

14 декабря 2025, 20:28
Пять самых редких и необычных серийных автомобилей Porsche за всю историю марки
Пять самых редких и необычных серийных автомобилей Porsche за всю историю марки
Porsche не раз удивлял мир лимитированными сериями. Некоторые из них отличались лишь деталями, но есть и по-настоящему уникальные экземпляры. В этой статье мы расскажем о пяти самых редких и интересных серийных Porsche. Узнайте, чем они выделялись и почему стали легендами. Откройте для себя малоизвестные страницы истории знаменитого бренда.
За десятилетия своего существования Porsche создал множество лимитированных автомобилей, которые сегодня считаются настоящими раритетами. Некоторые из них отличались только особым цветом кузова или уникальными колесами, но были и такие, что получили серьезные технические доработки и стали по-настоящему уникальными. В этой подборке мы вспоминаем пять самых редких и интересных серийных моделей Porsche, которые навсегда остались в истории марки.
Похожие материалы Порше
-
12.12.2025, 05:23
Porsche 911 GT3 90 F.A.: юбилейная версия в честь Фердинанда Александра Порше
Porsche отмечает 90-летие Фердинанда Александра Порше выпуском уникального 911 GT3. Автомобиль получил эксклюзивный оттенок кузова и атмосферный мотор. Модель предлагает широкие возможности персонализации. Семейные традиции бренда находят новое воплощение.Читать далее
-
11.12.2025, 13:47
Porsche 911 GT3 RS 2025 года с пробегом 29 км продают вдвое дороже новой
Porsche 911 GT3 RS 2025 года в уникальном цвете Brewster Green выставлен на продажу с пробегом всего 29 км. Автомобиль продается по цене, превышающей заводскую почти в два раза. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 07:37
Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили
Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.12.2025, 18:14
Porsche создал уникальный 911 Formosa в единственном экземпляре для Тайваня
Porsche представил единственный в мире 911 Formosa. Автомобиль создан в честь Тайваня. Вдохновением стали природа и культура острова. Узнайте, почему этот спорткар больше не повторят. Оцените детали и особенности уникального проекта.Читать далее
-
02.12.2025, 14:52
Porsche не планирует выпускать гибридную версию 911 с возможностью подзарядки в ближайшие годы
Руководство Porsche не спешит внедрять подключаемую гибридную технологию в легендарный 911. Причины кроются в особенностях конструкции и технических ограничениях. Ожидать появления гибридной версии в ближайшие годы не стоит. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
22.11.2025, 06:29
Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге
Porsche 911 GT3 с обновленным пакетом Manthey удивил результатом на Нюрбургринге. Автомобиль стал быстрее предшественника почти на три секунды. За рулем был чемпион DTM Айханчан Гювен. Как удалось добиться такого времени – подробности в материале.Читать далее
-
15.11.2025, 20:52
Редкий Porsche 911 GT2 2002 года спустя 23 года подорожал на аукционе
Уникальный Porsche 911 GT2 2002 года с минимальным пробегом сменил владельца спустя 23 года. Машина сохранила идеальное состояние и вызвала ажиотаж на аукционе. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот спорткар оказался настолько ценным — читайте далее.Читать далее
-
12.11.2025, 20:37
Синий и красный Porsche 911 Targa 4S: стиль Кларка Кента на уникальных дисках
Porsche снова оказался на грани перемен. Компания, рискуя, начала выпускать кроссоверы, но именно они помогли ей выжить. Теперь внимание привлекла необычная версия 911 Targa 4S. Почему этот автомобиль сравнивают с образом Кларка Кента? В чем секрет его внешности и что ждет марку дальше?Читать далее
-
11.11.2025, 18:37
Коллекционер купил новый Porsche 911 GT3 и выставил его на продажу после 200 км
Свежий Porsche 911 GT3 из частной коллекции снова ищет нового владельца. Машина практически не использовалась и сохранила заводское состояние. Почему коллекционер решил так быстро расстаться с эксклюзивным спорткаром? Подробности – в нашем материале.Читать далее
