Выбор для водителей с драйвом - быстрые SUV для всей семьи

Пять семейных кроссоверов с мощностью спорткаров и просторным салоном

Мощные кроссоверы удивляют сочетанием динамики и комфорта. Семейные автомобили становятся все технологичнее. Новые модели скрывают вес за инновациями. Узнайте, какие SUV выделяются на рынке.

Мощные кроссоверы удивляют сочетанием динамики и комфорта. Семейные автомобили становятся все технологичнее. Новые модели скрывают вес за инновациями. Узнайте, какие SUV выделяются на рынке.

Современные семейные кроссоверы уже давно перестали быть просто вместительными машинами для поездок с детьми и багажом. Сегодня производители делают ставку на сочетание высокой мощности, продвинутых технологий и комфорта для всех пассажиров. На рынке выделяются пять моделей, которые способны удивить даже поклонников спортивных автомобилей.

Genesis GV80 в версии 3.5T Prestige демонстрирует, что корейский премиум-сегмент больше не уступает европейским конкурентам. Турбированный двигатель мощностью 375 л.с. обеспечивает резкие ускорения, несмотря на внушительный вес автомобиля. В салоне предусмотрен специальный режим для плавного движения, чтобы не тревожить пассажиров на задних сиденьях. Для удобства водителя реализована система передачи голоса через динамики, а камеры слепых зон выводят изображение прямо на приборную панель, что особенно важно для крупных машин.

Немецкие представители - Audi SQ7 и BMW X7 M60i - делают акцент на балансе между динамикой и практичностью. Audi SQ7 оснащен 500-сильным V8, позволяющим уверенно ускоряться даже при полной загрузке. Второй ряд выполнен в виде трех отдельных кресел, что удобно для установки нескольких детских сидений. BMW X7 M60i выделяется пневматической подвеской, сглаживающей неровности дороги, и мощным мотором на 523 л.с. Пятизонный климат-контроль позволяет каждому пассажиру выбрать комфортную температуру.

Японские бренды Lexus и Acura делают ставку на прагматичность и универсальность. Lexus TX 500h F Sport с гибридной установкой на 366 л.с. отличается просторным третьим рядом, где могут разместиться взрослые. Это редкость для сегмента, где обычно задние сиденья рассчитаны только на детей. Acura MDX Type S предлагает трансформируемый салон: центральное сиденье второго ряда можно быстро снять, обеспечив свободный проход к третьему ряду. Турбомотор V6 на 355 л.с. гарантирует азартную управляемость даже при полной загрузке.

Эксперты отмечают, что обслуживание таких автомобилей требует квалифицированного подхода, особенно из-за сложной электроники и пневмоподвески. Стоимость ремонта может быть высокой, но уровень комфорта и динамики оправдывает вложения. При выборе подобных моделей важно обращать внимание на состояние тормозов и шин, так как нагрузки на них значительно выше, чем у обычных кроссоверов.

Для тех, кто ищет альтернативу среди подержанных машин, доступны более доступные варианты, однако они не смогут предложить такой же уровень оснащения и динамики. Рост цен на рамные внедорожники делает премиальные кроссоверы с несущим кузовом все более привлекательными для городских маршрутов.

Полноприводные системы в этих SUV необходимы для эффективной реализации мощности, а наличие третьего ряда часто уменьшает объем багажника. Для перевозки большого количества вещей может понадобиться дополнительный бокс на крыше.

Таким образом, современные семейные кроссоверы становятся универсальным решением для тех, кто не готов отказываться от удовольствия за рулем ради практичности. Они сочетают в себе динамику, комфорт и технологичность, отвечая запросам самых требовательных водителей.