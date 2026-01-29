Какие современные машины с бензиновым мотором способны обогнать спорткары на дрэг-стрипе и почему такие модели становятся редкостью

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 19:40

Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд

Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд

Какие современные машины с бензиновым мотором способны обогнать спорткары на дрэг-стрипе и почему такие модели становятся редкостью

Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд

В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.

В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.

Сегодняшний рынок автомобилей стремительно меняется: появляются электромобили, классические бензиновые монстры становятся все более редкими туристами на дорогах. Тем не менее, именно такие машины продолжают будоражить воображение поклонников скорости и активности. Пять серийных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, способных пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, - это не просто техническое достижение, а символ переходной эпохи.

В последние годы автопроизводители все чаще делают ставку на экологичность и экономию топлива, а не на чистую мощность. Однако эти пять моделей доказывают, что даже в условиях ужесточения мировых стандартов и давления на традиционные моторы, инженеры способны создавать шедевры. Каждый из этих автомобилей – результат многолетней работы, инноваций и стремления к совершенству.

Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 превратился из классического спорткара в среднемоторный гиперкар, оснащенный 5,5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1064 л.с. Он способен преодолеть четверть мили за 9,6-9,7 секунды.

McLaren 765LT, основанный на модели 720S, оснащен доработанным 4,0-литровым твин-турбо V8 и демонстрирует выдающуюся динамику. В тестах он показывает результаты на четверти мили в районе 9,4-9,6 секунды.

Bugatti Chiron Pur Sport с 1479-сильным двигателем W16, несмотря на свою ориентацию на трек, демонстрирует феноменальное ускорение. По данным тестов, он проходит дистанцию в четверть мили за 9,3-9,4 секунды.

Dodge Challenger SRT Demon 170 представляет собой вершину эволюции современных маслкаров. Его двигатель V8 развивает до 1025 л.с. на топливе E85, что позволяет ему стать одним из самых быстрых серийных автомобилей на дистанции с результатом 8,9 секунды.

Koenigsegg Jesko Absolut, оснащенный 5,1-литровым твин-турбо V8 мощностью до 1600 л.с., установил рекорд, став самым быстрым серийным автомобилем с ДВС на четверти мили, показав время 8,88 секунды в мае 2025 года

Такие машины становятся все более редкими из-за ужесточения экологических стандартов и перехода на гибридные или полностью электрические силовые установки. Для автолюбителей это означает, что подобные автомобили вскоре могут исчезнуть с рынка, уступив место более «зеленым», но менее эмоциональным моделям. Тем не менее, пока они существуют, эти машины продолжают вдохновлять и доказывать, что классический ДВС еще не сказал своего последнего слова.

Упомянутые модели: McLaren 765LT, Bugatti Chiron, Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: McLaren, Bugatti, BMW, Chevrolet, Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы МакЛарен, Бугатти, БМВ, Шевроле, Додж

Похожие материалы МакЛарен, Бугатти, БМВ, Шевроле, Додж

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Оренбург Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться