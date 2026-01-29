Какие современные машины с бензиновым мотором способны обогнать спорткары на дрэг-стрипе и почему такие модели становятся редкостью

Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд

В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.

Сегодняшний рынок автомобилей стремительно меняется: появляются электромобили, классические бензиновые монстры становятся все более редкими туристами на дорогах. Тем не менее, именно такие машины продолжают будоражить воображение поклонников скорости и активности. Пять серийных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, способных пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, - это не просто техническое достижение, а символ переходной эпохи.

В последние годы автопроизводители все чаще делают ставку на экологичность и экономию топлива, а не на чистую мощность. Однако эти пять моделей доказывают, что даже в условиях ужесточения мировых стандартов и давления на традиционные моторы, инженеры способны создавать шедевры. Каждый из этих автомобилей – результат многолетней работы, инноваций и стремления к совершенству.

Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 превратился из классического спорткара в среднемоторный гиперкар, оснащенный 5,5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1064 л.с. Он способен преодолеть четверть мили за 9,6-9,7 секунды.

McLaren 765LT, основанный на модели 720S, оснащен доработанным 4,0-литровым твин-турбо V8 и демонстрирует выдающуюся динамику. В тестах он показывает результаты на четверти мили в районе 9,4-9,6 секунды.

Bugatti Chiron Pur Sport с 1479-сильным двигателем W16, несмотря на свою ориентацию на трек, демонстрирует феноменальное ускорение. По данным тестов, он проходит дистанцию в четверть мили за 9,3-9,4 секунды.

Dodge Challenger SRT Demon 170 представляет собой вершину эволюции современных маслкаров. Его двигатель V8 развивает до 1025 л.с. на топливе E85, что позволяет ему стать одним из самых быстрых серийных автомобилей на дистанции с результатом 8,9 секунды.

Koenigsegg Jesko Absolut, оснащенный 5,1-литровым твин-турбо V8 мощностью до 1600 л.с., установил рекорд, став самым быстрым серийным автомобилем с ДВС на четверти мили, показав время 8,88 секунды в мае 2025 года

Такие машины становятся все более редкими из-за ужесточения экологических стандартов и перехода на гибридные или полностью электрические силовые установки. Для автолюбителей это означает, что подобные автомобили вскоре могут исчезнуть с рынка, уступив место более «зеленым», но менее эмоциональным моделям. Тем не менее, пока они существуют, эти машины продолжают вдохновлять и доказывать, что классический ДВС еще не сказал своего последнего слова.