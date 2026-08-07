«Неубиваемые» японцы: 5 скрытых проблем, которые ждут вас после покупки авто с пробегом

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 20:34

Пять скрытых рисков при покупке старых надежных автомобилей на вторичном рынке

Пять скрытых рисков при покупке старых надежных автомобилей на вторичном рынке

«Неубиваемые» японцы: 5 скрытых проблем, которые ждут вас после покупки авто с пробегом

Пять скрытых рисков при покупке старых надежных автомобилей на вторичном рынке

В условиях роста цен на новые машины, многие выбирают подержанные авто с репутацией надежных. Однако возрастные модели могут преподнести неожиданные сюрпризы, которые важно учитывать при покупке.

В условиях роста цен на новые машины, многие выбирают подержанные авто с репутацией надежных. Однако возрастные модели могут преподнести неожиданные сюрпризы, которые важно учитывать при покупке.

В последние годы заметно вырос интерес к подержанным автомобилям. Причина проста: новые машины слишком дороги, а на вторичном рынке еще можно найти варианты, которые заслужили репутацию «неубиваемых». Toyota Land Cruiser, Camry, Corolla, Mitsubishi Lancer и другие японские модели давно стали символами надежности среди российских водителей. Их ценят не за внешний вид или модные опции, а за простоту конструкции, доступность деталей и возможность самостоятельного обслуживания.

Однако даже такие автомобили не застрахованы от проблем. С возрастом у любой техники что-то ломается, и покупка даже самого «легендарного» автомобиля требует внимательного отношения. Как отмечают специалисты, рассчитывать на полное отсутствие вложений не стоит – возраст берет свое.

Первое, что бросается в глаза при осмотре старых машин, пробег. Большинство таких авто уже преодолели рубеж в 150-200 тысяч километров, а иногда и все 300. Даже если двигатель и коробки передач славятся как беспроблемные, их ресурс не безграничен. 

Вторая проблема - коррозия кузова. Российские зимы, реагенты, перепады температуры и влага, приводят к появлению ржавчины даже на оцинкованных кузовах. Особое внимание стоит уделить порогам, аркам и закрытым полостям. Качественная антикоррозийная обработка после покупки - обязательная мера, но она требует дополнительных затрат, которые часто не учитываются при расчете бюджета.

Третий риск связан с электрикой. Поиск и устранение неисправностей электрооборудования могут занять много времени и привести к серьезным вложениям, особенно если речь идет о сложных электронных блоках.

Четвертый фактор – история обслуживания. Даже самая надежная конструкция не устоит, если экономили на маслах, фильтрах и расходниках. Некачественный ремонт, использование дешевых деталей и игнорирование регламентных работ часто приводят к появлению скрытых дефектов.

Пятая сложность - недостаток оригинальных запчастей. С каждым годом поиск качественных деталей для старых моделей становится все труднее. Длительность ожидания и стоимость могут быть неожиданными, а детали с разборки не всегда в хорошем состоянии.

Эксперты советуют подходить к покупке возрастных автомобилей максимально взвешенно. Не стоит полагать, что после сделки можно рассчитывать только на замену масла и расходников. В первый год эксплуатации часто возникают как мелкие, так и серьезные проблемы, требующие времени и денег. Покупка старых авто - это всегда компромисс между ценой и готовностью вкладываться в обслуживание.

Для тех, кто выбирает подержанную машину, важно помнить: даже самые надежные модели требуют регулярного ухода и внимательного отношения. Как показывает практика, грамотная эксплуатация и своевременное обслуживание позволяют продлить срок службы автомобиля, но полностью избежать вложений не получится. Кстати, если вас интересует, как поддерживать двигатель в хорошем состоянии и почему важно периодически повышать обороты, стоит обратить внимание на материал о влиянии режима работы мотора на его ресурс .

Упомянутые марки: Toyota, Mitsubishi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Митсубиси

Похожие материалы Тойота, Митсубиси

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Иркутск Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться