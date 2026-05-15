Главные поломки Toyota RAV4 и как их избежать своими силами

Пять слабых мест Toyota RAV4 IV: что чаще всего выходит из строя и как это исправить

Toyota RAV4 четвертого поколения давно считается одним из самых надежных кроссоверов, но даже у этой модели есть уязвимые места. Эксперты раскрыли, какие детали чаще всего требуют ремонта, почему проблемы появляются именно сейчас и как не попасть на дорогой ремонт. Советы специалистов помогут сэкономить и избежать неприятных сюрпризов.

Владельцы Toyota RAV4 четвертого поколения (XA40, 2013-2018 годы) часто уверены, что их кроссовер не подведет ни в какой ситуации. Однако практика показывает: даже самые крепкие автомобили не застрахованы от типичных поломок, которые могут неожиданно ударить по кошельку. По информации Autonews, специалисты сервисных центров отмечают сразу несколько уязвимых мест, на которые стоит обратить внимание при покупке и эксплуатации этой модели.

Масложор: когда двигатель начинает «кушать» масло

Одна из самых частых причин обращения в сервис - повышенный расход масла. Атмосферные бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,5 литра действительно способны пройти сотни тысяч километров, но после 150-200 тысяч у части машин появляется масложор. Обычно это связано с износом цилиндропоршневой группы и закоксовкой маслосъемных колец. На ранних этапах проблему можно сдержать частой заменой масла (раз в 7-8 тысяч км), мягкой раскоксовкой и подбором масла с подходящей вязкостью. Если расход превышает 0,5-0,7 литра на тысячу километров, без серьезного ремонта мотора уже не обойтись.

Коробка передач: вариатор или автомат?

Вторая по популярности проблема - трансмиссия. Наиболее распространены версии с 2,0-литровым мотором и вариатором CVT, а также с 2,5-литровым двигателем и классическим автоматом. Вариатор при бережной эксплуатации и своевременной замене масла (раз в 40-60 тысяч км) служит долго. Но если пренебрегать обслуживанием, к 150-200 тысячам появляются рывки, подергивания, шумы и ошибки по перегреву. В таких случаях требуется диагностика: проверяют давление, состояние ремня и шкивов. Иногда достаточно ремонта гидроблока и подшипников, но при сильном износе вариатор меняют целиком. Автоматическая коробка с 2,5-литровым мотором считается более надежной, но на больших пробегах могут выйти из строя подшипники и гидротрансформатор.

Система полного привода: слабые места заднего редуктора

Полноприводные версии RAV4 часто страдают от запотеваний и утечек масла по сальникам заднего редуктора и муфты. После 200 тысяч километров возможны гул и люфт - это результат езды с низким уровнем масла. Решение простое: своевременная замена сальников и масла (раз в 50-60 тысяч км), а при сильном износе - переборка или замена редуктора в сборе.

Тормозная система и подвеска: расходники под угрозой

Еще одна типичная жалоба - быстрый износ передних тормозных дисков и колодок. У активных водителей они могут выйти из строя уже к 30-40 тысячам километров. Здесь многое зависит от стиля езды и качества комплектующих. Установка хороших аналогов, регулярная чистка и смазка направляющих суппортов заметно увеличивают срок службы. По подвеске к 100-150 тысячам обычно подходят к замене стойки стабилизатора, сайлентблоки рычагов и амортизаторы - для российских дорог это вполне ожидаемо.

Рулевая рейка и электрика: редкие, но неприятные сюрпризы

Реже, но все же встречаются проблемы с рулевой рейкой и электрикой. Стук или гул в рулевом механизме обычно проявляются к 200 тысячам пробега. В большинстве случаев помогает переборка или замена рейки - сложных нюансов здесь нет.

Экспертный взгляд: стоит ли покупать Toyota RAV4 IV?

Несмотря на перечисленные недостатки, Toyota RAV4 четвертого поколения остается одним из самых предсказуемых и надежных кроссоверов на вторичном рынке. Главное - не верить в миф о «вечной Toyota» и не экономить на обслуживании. Регулярная диагностика, частая замена жидкостей и своевременный мелкий ремонт помогут избежать крупных затрат.