Какой снегоход лучше для глубокого снега? Разбираем 5 моделей — от Ski-Doo Alpine до Lynx Yeti Pro Army

12 ноября 2026, 18:46
Сравнение снегоходов для глубокого снега: от утилитарных до горных
Сравнение снегоходов для глубокого снега: от утилитарных до горных
В рейтинге проходимости соседствуют легкие горные машины и тяжелая техника для работы на склонах. Первое место занял Ski-Doo Alpine с двумя гусеницами и одной лыжей. Такая схема подходит для мокрого снега и леса.
Выбор снегохода для движения по глубокому снегу — задача, требующая учета множества факторов: конструкции гусеничной системы, типа подвески, мощности двигателя и назначения машины. Ниже представлен обзор пяти снегоходов, которые отличаются друг от друга как по компоновке, так и по сфере применения — от утилитарных рабочих лошадок до легких горных моделей. Критериями оценки стали особенности конструкции и способность двигаться по глубокому снегу.
1-е место: Ski-Doo Alpine
Две гусеницы и одна лыжа — именно такая компоновка вывела Ski-Doo Alpine на первое место среди пяти снегоходов по проходимости в глубоком снегу. Выдающейся скоростью модель не отличается, зато ее схема особенно подходит для мокрого снега и леса, в том числе для движения среди бурелома.
Именно эта схема стала прообразом советского «Бурана». Канадцы от Alpine отказались, а в России он оказался востребованным: с него началась история «Бурана» и снегоходостроения в СССР. Позже машина стала помощником охотникам и рыбакам, промысловикам, а пользовались ею и спасатели.
2-е место: Lynx 69 Ranger LTD
Второе место заняла Lynx 69 Ranger LTD, сочетающая решения утилитарных моделей и горных снегоходов. У нее есть пониженная передача и гусеница длиной 60 см. Рама алюминиевая, двигатель развивает мощность 165 л.с. Высота грунтозацепа составляет 4,4 см.
Передние рычаги имеют изогнутую форму, чтобы меньше нагребать снег. Вместе с внешней гусеницей такая конструкция помогает машине пробираться через лес. Характеристики позволяют ей справляться и с горными склонами — это сочетание и обеспечило 69 Ranger LTD второе место.
3-е место: Alpina Sherpa
Третью позицию занимает Alpina Sherpa, созданный для работы на лыжных склонах. У него две гусеницы размером более 50 см, а спереди расположены две лыжи. Двигатель объемом 1,6 л велик по меркам снегоходной техники, масса — 550 кг.
По проходимости Sherpa превосходит традиционные одногусеничные снегоходы, однако его габариты и неповоротливость мешают в лесу. Именно это ограничение не позволяет ему подняться выше третьего места.
4-е место: Ski-Doo Summit X 174 T3
Четвертое место занял Ski-Doo Summit X 174 T3 — легкий горный снегоход массой чуть более 200 кг и мощностью 165 л.с. Для сравнения: утилитарный Lynx Yeti Pro Army имеет стальную раму и весит более 320 кг. У Summit гусеница шириной 41 см, длиной 441 см, высота грунтозацепа — 7,6 см.
Длинный путь и высокая мощность на высшем уровне созданы для сложного рельефа, хотя сама модель рассчитана на гору. Подобную технику выпускают Polaris и Arctic Cat. В этом обзоре представлена отдельная версия Summit с гусеницей длиной 441 см.
5-е место: Lynx Yeti Pro Army
Пятое место досталось Lynx Yeti Pro Army — утилитарному снегоходу на стальной раме. Его оснащали двухтактным двигателем воздушного охлаждения Rotax 550F или четырехтактным Rotax V800. За проходимость отвечают телескопическая передняя подвеска без выступающих элементов и гусеница с выступом 60 см.
Yeti Pro Army стояла на вооружении финской армии. Выпуск модели ограничен 2012 годом, экземпляры в отличном состоянии продолжают дорожать.
Практическая сторона выбора снегохода раскрывает материал WELS 200RS. В этом рейтинге главными критериями стали особенности конструкции и способность двигаться по глубокому снегу. Победитель — Ski-Doo Alpine — подтверждает, что не скорость, а продуманная компоновка (две гусеницы и одна лыжа) решает задачу проходимости в самых сложных условиях.
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