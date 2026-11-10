Снегоход за 50 тысяч: обзор пяти бюджетных моделей для зимы, которые не подведут

Зимняя техника без переплаты: пять моделей от 50 до 100 тысяч рублей

В подборке пять машин для зимних поездок стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей. Самая доступная «Вьюга МБ-2» разбирается на шесть частей, а «Турист» остается снегоскутером; остальные модели отличаются характеристиками и оснащением.

В подборке пять машин для зимних поездок стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей. Самая доступная «Вьюга МБ-2» разбирается на шесть частей, а «Турист» остается снегоскутером; остальные модели отличаются характеристиками и оснащением.

Зимняя техника для передвижения по снегу традиционно ассоциируется с дорогими и громоздкими машинами, однако рынок предлагает немало компактных и доступных решений. В этой подборке собраны модели стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей — от разборных конструкций, помещающихся в багажник, до мини-снегоходов и снегоскутеров с более серьезными характеристиками. Ниже — их ключевые параметры, особенности и цены.

Самым доступным решением в подборке является «Вьюга МБ-2». При весе 90 кг конструкция разбирается на шесть частей, на каждую уходит около трех минут. При цене от 50 тысяч рублей это наиболее бюджетный вариант; заявленная грузоподъемность составляет около 180 кг, а максимальная скорость достигает 18 км/ч.

Разница в ценах заметна на фоне более дорогих предложений: например, WELS 200RS стоит 255 тысяч рублей в заводской упаковке. Среди бюджетных моделей встречаются как классические снегоходы, так и компактные снегоскутеры с иными возможностями перевозки.

«Турист» относится именно к снегоскутерам: его характеристики не позволяют назвать его полноценным снегоходом. Он разгоняется до 24 км/ч, весит 67 кг и перевозит до 200 кг. Компактную лампу можно разобрать для перевозки. Цена составляет от 74 до 89 тысяч рублей.

К мини-снегоходам относится «Бурлак». Он весит 75 кг, быстро собирается и помещается в багажник автомобиля. Машина выполнена в спортивном дизайне, развивает скорость до 25 км/ч и рассчитана на перевозку двух человек. Стоимость составляет 80 тысяч рублей.

Snowmax S1 стоит от 90 до 100 тысяч рублей. Модель рассчитана в том числе для начинающих: скорость достигает 50 км/ч, автоматическая коробка передач механического управления. Дисплей показывает скорость и количество бензина. Для багажа предусмотрено много места. В описании особо отмечен выразительный «мощный» дизайн.

В той же ценовой категории находится Irbis SF150L, его стоимость начинается от 90 тысяч рублей. Максимальная скорость составляет 40 км/ч. В оснащение включены гидравлический тормоз и плотная гусеница. Работу амортизаторов можно настроить самостоятельно.