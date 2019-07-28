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28 июля 2019, 12:24

Пять советских автомобилей с иностранными корнями

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Сейчас уже немногие помнят, что в основе некоторых советских машин лежали разработки зарубежных автопроизводителей. Одним из самых известных опытов сотрудничества отечественных и иностранных инженеров стал первый в СССР «народный» автомобиль ВАЗ-2101. Но советский автопром знал и другие примеры.
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
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Разработка новой модели – процесс трудоемкий и дорогостоящий. Многие автопроизводители и сейчас прибегают к заимствованию удачных технических или дизайнерских решений. Редакция сайта Тарантас Ньюс составила список советских машин, которые имеют зарубежные корни.

Один из первых серийных автомобилей в Советском Союзе - ГАЗ-А сошел с конвейера завода КИМ (позже известного как АЗЛК или Москвич) в 1932 году. Машина, по сути, является лицензированной копией американского Ford А. Права на постройку автомобиля среднего класса с открытым 5 или 4 дверным кузовом типа «фаэтон» были выкуплены в 1929 году у Ford Motor Company. На момент завершения производства модели в 1935 году было собрано почти 42 тысячи экземпляров ГАЗ-А.

Культовый советский автомобиль – «Запорожец» ЗАЗ-966 позаимствовал многие конструктивные и дизайнерские решения у малолитражки NSU Prinz IV, выпущенной в ФРГ в 1961 году. Кстати, сам Prinz IV опирался на наработки Chevrolet Corvair, который был представлен публике в 1959 году. Все эти модели роднит заднемоторное расположение двигателя и опоясывающая кузов подоконная линия. ЗАЗ-966 оснащался двигателем, названным в народе «сороковка», объёмом 1,2 литра мощностью 40 л.с. с воздушным охлаждением.

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Послевоенный «Москвич» 400 построили на базе немецкого Opel Kadett K38. Чертежи для создания машины вывезли с разрушенного завода Opel. После небольшой доработки в декабре 1946 года с конвейера московского завода КИМ сошли первые 5 автомобилей «Москвич» 400. Хоть автомобиль и не являлся точной копией немецкого аналога, но имел крайне много общих черт. Ходят слухи, что первые «Москвичи» комплектовались узлами от Opel. Автомобиль оснащался бензиновой «четверкой» объемом 1,1 литра и мощностью 23 лошадиные силы, которая работала в паре с 3-ступенчатой коробкой передач.

«Москвич» 2141 в 1986 году пришел на смену морально устаревшей модели «Москвич 412». Советскую новинку построили на базе французского автомобиля SIMCA-1308, который удостоился звания «Автомобиль года» в 1976 году. Отечественный вариант был похож на свой прототип, хотя в основе его конструкции лежали собственные разработки советских инженеров. На 2141-ой установили устаревший двигатель УЗАМ объёмом 1,7 литра и мощностью 86 сил.

И, конечно, список был бы неполным без ВАЗ-2101 или, как ее любовно называли в народе, «копейки». В августе 1966 года между советским Внешторгом и представителями Fiat было подписано соглашение о сотрудничестве. Прототипом для создания первой «вазовской» модели выбрали Fiat 124. В конструкцию итальянского автомобиля советские инженеры внесли более 800 изменений, чтобы адаптировать его к непростым условиям эксплуатации в нашей стране. Первые ВАЗ-2101 оснащались 1,2-литровыми моторами мощностью 64 л.с. Модель продержалась на конвейере до 1988 года. Несмотря на почтенный возраст на российских дорогах и сейчас можно встретить легендарную «копейку».

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Форум ВАЗ 2101
Моей "Ласточке-копеечке" "ВСЕГО" 37 лет. Прекрасная машинка, рабочая лошадка. Промлема была с контактным зажиганием, заменил карбюратор и остальные причандалы на "восьмерочные" и теперь никаких проблем, ни летов ни зимой. Главное относится к ней как к другу-подруге, не ругать, а побольше хвалить и все ...
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Сегодня вспоминаем «Москвич-400»
Мой отец купил 401-й в 1954г., пригнал с Москвы своим ходом в декабре без проишествий , послужил нам до 1981г., когда после смерти отца заменил его на 407-й. Ездил я на 401-м за рулем около года, до этого рядом с отцом. Запомнился слабый двигатель, 26 коней, но объездили весь Крым, Кавказ, по военно-Грузинской ...
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Пять советских автомобилей с иностранными корнями
{{material_126324}}Разработка новой модели – процесс трудоемкий и дорогостоящий. Многие автопроизводители и сейчас прибегают к заимствованию удачных технических или дизайнерских решений. Редакция сайта Тарантас Ньюс составила список советских машин, которые имеют зарубежные корни.Один из первых серийных автомобилей в Советском Союзе - ГАЗ-А сошел с конвейера завода КИМ (позже известного как АЗЛК или Москвич) в 1932 году. Машина, по сути, является лицензированной копией американского Ford А. Права на постройку автомобиля среднего класса с открытым 5 или 4 дверным кузовом типа «фаэтон» были выкуплены в 1929 году у Ford Motor Company. На момент завершения производства модели в 1935 году было собрано почти 42 тысячи экземпляров ГАЗ-А.Культовый советский автомобиль – «Запорожец» ЗАЗ-966 позаимствовал многие конструктивные и дизайнерские решения у малолитражки NSU Prinz IV, выпущенной в ФРГ в 1961 году. Кстати, сам Prinz IV опирался на наработки Chevrolet Corvair, который был представлен публике в 1959 году. Все эти модели роднит заднемоторное расположение двигателя и опоясывающая кузов подоконная линия. ЗАЗ-966 оснащался двигателем, названным в народе «сороковка», объёмом 1,2 литра мощностью 40 л.с. с воздушным охлаждением.{{material_125531}}Послевоенный «Москвич» 400 построили на базе немецкого Opel Kadett K38. Чертежи для создания машины вывезли с разрушенного завода Opel. После небольшой доработки в декабре 1946 года с конвейера московского завода КИМ сошли первые 5 автомобилей «Москвич» 400. Хоть автомобиль и не являлся точной копией немецкого аналога, но имел крайне много общих черт. Ходят слухи, что первые «Москвичи» комплектовались узлами от Opel. Автомобиль оснащался бензиновой «четверкой» объемом 1,1 литра и мощностью 23 лошадиные силы, которая работала в паре с 3-ступенчатой коробкой передач.«Москвич» 2141 в 1986 году пришел на смену морально устаревшей модели «Москвич 412». Советскую новинку построили на базе французского автомобиля SIMCA-1308, который удостоился звания «Автомобиль года» в 1976 году. Отечественный вариант был похож на свой прототип, хотя в основе его конструкции лежали собственные разработки советских инженеров. На 2141-ой установили устаревший двигатель УЗАМ объёмом 1,7 литра и мощностью 86 сил.И, конечно, список был бы неполным без ВАЗ-2101 или, как ее любовно называли в народе, «копейки». В августе 1966 года между советским Внешторгом и представителями Fiat было подписано соглашение о сотрудничестве. Прототипом для создания первой «вазовской» модели выбрали Fiat 124. В конструкцию итальянского автомобиля советские инженеры внесли более 800 изменений, чтобы адаптировать его к непростым условиям эксплуатации в нашей стране. Первые ВАЗ-2101 оснащались 1,2-литровыми моторами мощностью 64 л.с. Модель продержалась на конвейере до 1988 года. Несмотря на почтенный возраст на российских дорогах и сейчас можно встретить легендарную «копейку».
2019-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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