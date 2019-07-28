28 июля 2019, 12:24
Пять советских автомобилей с иностранными корнями
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Сейчас уже немногие помнят, что в основе некоторых советских машин лежали разработки зарубежных автопроизводителей. Одним из самых известных опытов сотрудничества отечественных и иностранных инженеров стал первый в СССР «народный» автомобиль ВАЗ-2101. Но советский автопром знал и другие примеры.
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Один из первых серийных автомобилей в Советском Союзе - ГАЗ-А сошел с конвейера завода КИМ (позже известного как АЗЛК или Москвич) в 1932 году. Машина, по сути, является лицензированной копией американского Ford А. Права на постройку автомобиля среднего класса с открытым 5 или 4 дверным кузовом типа «фаэтон» были выкуплены в 1929 году у Ford Motor Company. На момент завершения производства модели в 1935 году было собрано почти 42 тысячи экземпляров ГАЗ-А.
Культовый советский автомобиль – «Запорожец» ЗАЗ-966 позаимствовал многие конструктивные и дизайнерские решения у малолитражки NSU Prinz IV, выпущенной в ФРГ в 1961 году. Кстати, сам Prinz IV опирался на наработки Chevrolet Corvair, который был представлен публике в 1959 году. Все эти модели роднит заднемоторное расположение двигателя и опоясывающая кузов подоконная линия. ЗАЗ-966 оснащался двигателем, названным в народе «сороковка», объёмом 1,2 литра мощностью 40 л.с. с воздушным охлаждением.
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«Москвич» 2141 в 1986 году пришел на смену морально устаревшей модели «Москвич 412». Советскую новинку построили на базе французского автомобиля SIMCA-1308, который удостоился звания «Автомобиль года» в 1976 году. Отечественный вариант был похож на свой прототип, хотя в основе его конструкции лежали собственные разработки советских инженеров. На 2141-ой установили устаревший двигатель УЗАМ объёмом 1,7 литра и мощностью 86 сил.
И, конечно, список был бы неполным без ВАЗ-2101 или, как ее любовно называли в народе, «копейки». В августе 1966 года между советским Внешторгом и представителями Fiat было подписано соглашение о сотрудничестве. Прототипом для создания первой «вазовской» модели выбрали Fiat 124. В конструкцию итальянского автомобиля советские инженеры внесли более 800 изменений, чтобы адаптировать его к непростым условиям эксплуатации в нашей стране. Первые ВАЗ-2101 оснащались 1,2-литровыми моторами мощностью 64 л.с. Модель продержалась на конвейере до 1988 года. Несмотря на почтенный возраст на российских дорогах и сейчас можно встретить легендарную «копейку».
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