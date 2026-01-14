Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 05:12

Пять советских двигателей, которые работали на любом топливе и не сдавались

Почему старые моторы не боялись ни грязи, ни плохого бензина – удивляйтесь вместе с нами

Некоторые советские моторы были настоящими трудягами. Они не требовали особого топлива и не боялись суровых условий. Эти агрегаты запускались даже после долгой стоянки. Их не пугали ни морозы, ни странные смеси в баке. Узнайте, какие моторы стали легендами за свою выносливость.

В советские времена моторы создавались не для красоты, а для работы. Их не волновали стандарты топлива, электронные мозги или капризы датчиков. Главное - чтобы двигатель заводился и ехал, даже если в баке что-то подозрительное. Именно поэтому многие агрегаты тех лет до сих пор вызывают уважение у механиков и простых водителей.

Среди распространенных советских моторов есть настоящие герои, которые не боялись ни плохого бензина, ни воды, ни даже самодельных топливных смесей. Они запускались на морозе, не глохли в грязи и не требовали постоянного ремонта. Вспомним пять самых живущих и всеядных моторов, которые стали символом надежности и простоты.

Первым в этом списке стоит классический V8 от ЗиЛ-130. Этот мотор был настоящей обжорой, но его не интересовало, что вы заливаете в бак. Бензин с маслом, ацетоном, самогоном - все шло в дело. Объем 6 литров, 150 лошадиных сил, простая конструкция и удивительная выносливость. Даже в лютый мороз ЗиЛ заводился с пол-оборота, а если вдруг не хотел - значит, просто решил отдохнуть. Водители шутили: «Если ЗиЛ не завелся - он просто обиделся».

Второй герой - военный Урал-375Д. Этот грузовик с бензиновым двигателем V8 удавалось заправлять практически любым топливом. 72-й, 76-й, авиационный бензин, смеси с маслом и даже с водой - все это не мешало ему ехать дальше. Глушитель пыхтел, как старый паровоз, расход топлива был поистине эпическим. Армейские механики ценили Урал за то, что он не подводил даже в самых экстремальных условиях. По слухам, этот мотор мог бы работать даже на разведенной тормозной жидкости, но повторять такие эксперименты не стоит.

Третье место занимает дизельный ЯМЗ-236. Этот агрегат стал сердцем тракторов, грузовиков и автобусов. Объём 11 литров, 180 лошадиных сил и полное равнодушие к качеству солярки. ЯМЗ спокойно работал на суррогатах, печном топливе, мазуте с песком и даже на том, что в нормальных условиях не назовешь горючим. Дальнобойщики поднимали тосты за ЯМЗ: «Пусть дымит, но не сдохнет!».

Четвертый в списке — Д-240 от трактора МТЗ «Беларусь». Этот мотор был настоящей трудягой деревни. Он запускался на солярке с водой, подсолнечным маслом и даже после купания в реке. Если трактор не заводился, значит, хозяин просто не приложил усилий. Дедушки на селе знали: Д-240 не подведет, если к нему отнестись с уважением.

Пятерку замыкают стационарные двигатели серии УД — одно-, двух- и четырехцилиндровые бензиновые моторы с атмосферным климатом. Их ставили на мотоблоки, лодочные моторы, генераторы. Эти агрегаты работали на чем угодно, от жидкости до керосина. Запускались вручную, с помощью шнура, и не требовали особого ухода. Их неприхотливость стала притчей среди дачников и механиков.

Советские моторы не знали слова «каприз». Им не нужны фильтры с активированным углем, сложная система впрыска или топливо без присадки. Их философия проста: залил - поехал. Именно поэтому многие из них до сих пор трудятся на полях, стройках и в гаражах по всей стране.

Упомянутые марки: ГАЗ, УАЗ, Москвич
