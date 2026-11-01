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Автор: Мария Степанова

1 ноября 2026, 05:16

Пять советских мотоциклов с коляской, почему они выдерживали больше, чем казалось возможным

Пять советских мотоциклов с коляской, почему они выдерживали больше, чем казалось возможным

Топ-5 сельских мотоциклов СССР: почему «Урал», «Днепр» и ИЖ заменили трактор там, где не было денег на автомобиль

Пять советских мотоциклов с коляской, почему они выдерживали больше, чем казалось возможным

В советском селе коляска превращала мотоцикл в ежедневный грузовой транспорт: на нем увозили урожай и корма, а иногда цепляли самодельный плуг. Разбираем пять моделей и ограничения, которые позволяли заменить трактор.

В советском селе коляска превращала мотоцикл в ежедневный грузовой транспорт: на нем увозили урожай и корма, а иногда цепляли самодельный плуг. Разбираем пять моделей и ограничения, которые позволяли заменить трактор.

Самые смелые сельские хозяева мастерили для мотоциклов плуги. Но такая затея не превращала машину в трактор: тяжелая пахота и постоянные перегрузки были мотоциклу не по силам. Для повседневных хозяйственных перевозок мотоцикл с коляской подошел куда лучше.

На нем возили сено и мешки с картошкой. В коляску ложили бидоны с молоком, там же перевозили поросят. При необходимости к раме цепляли прицеп. После армейской службы в села попадали и М-72: пассажирский кузов можно было заменить ящиком, а сзади присоединить тележку.

М-72

М-72 появился перед войной и стал первым советским тяжелым мотоциклом, рассчитанным на крупносерийное производство. Его оппозитный двухцилиндровый двигатель размером 746 кубических см развивал 22 лошадиные силы. Вместе с коляской машина весила около 330 килограммов.

Для разбитых дорог и серьезной нагрузки важными являлись тяговитый мотор и карданная передача. Мощность невысокая, поэтому конструкции плавно передвигалиссь с грузом.

К-750

Его ценили за тягу на небольших оборотах и ​​мягкую подвеску коляски, устройство мотоцикла считалось достаточно простым. Нагруженный прицеп он уверенно тянул, хотя на подъеме водитель часто включал первую передачу.

На первых версиях К-750 и более поздних киевских моделях появилась обратная передача. Она выполняла маневры во дворе, когда тяжелую машину с грузом было сложно развернуть вручную.

Контраст между такими повседневными перевозками и тяжелым транспортом, виден и материале японских лесовозов , которые СССР закупал для сравнения с собственным производстве КамАЗов.

«Урал» М-67-36

Ирбитский «Урал» М-67-36 стал одним из узнаваемых мотоциклов сельской жизни. Он получил оппозитный двигатель размером 649 кубических см, карданный привод и прочную раму. Машина была тяжелой и не слишком экономичной, поэтому владелец мог отремонтировать ее в сарае.

В коляску грузили мешки или инструменты, в багажнике закрепляли дополнительный груз. Некоторые снимали кузов коляски и заменяли ее на платформу для сена. На ней перевозили и дрова, и строительные материалы. Однако при резком торможении, на косогоре мотоцикл мог опрокинуться.

«Днепр-11»

Киевский «Днепр-11» продолжает тяжелую мотоциклетную династию. «Днепры» и «Уралы» от М-72, сохранили оппозитный мотор и карданный привод. Со временем конструкции двух заводов заметно разошлись. 

В деревне на «Днепр» возили картошку и комбикорм, на нем ездили на сенокос или рыбалку. За внушительный вид и характерный звук мотоцикл уважительно называют почти автомобилем. Владельцу приходилось постоянно следит за мотором: регулировать клапаны, синхронизировать карбюраторы и проверять уровень масла.

ИЖ «Юпитер-5К»

Более легкой альтернативой был ИЖ «Юпитер-5К». Сам «Юпитер-5» уступил тяжелым оппозитным образцам на тяге, зато был легче, дешевле и проворнее. Его двухцилиндровый двигатель размером 347,6 кубических сантиметра имел длину около 24 лошадиных сил.

Завод допускает установку пассажирской или грузовой коляски, а также универсального грузового модуля. По данным музея мотоциклов, модель выпускалась с 1985 года и предназначалась для дорог с разным покрытием. Такой ИЖ мог отвезти семью в райцентр, привезти корм для скота из магазина или доставить урожай с огорода.

Самодельный прицеп расширил возможности мотоцикла, но такая нагрузка уже выходила за рамки заводских возможностей. Ни одна из этих машин не заменяла трактор при пахоте земли и постоянно работала с перегрузкой. Там, где автомобиль был слишком дорогим, мотоциклы с коляской взяли на себя требования части хозяйственных перевозок.

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