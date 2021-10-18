Пять суперяхт, принадлежащих знаменитостям, которые славятся своей невероятной роскошью
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Этот год не стал исключением, многие знаменитости провели свои отпуска на интересных яхтах. Давайте посмотрим на пять суперяхт, которые славятся своей невероятной роскошью, в каждой из них есть что-то особенное, и дело не только в цене.
Джефф Безос и его «Flying Fox»
Эту яхту в прошлом месяце выбрала культовая пара Бейонсе и Джей-Зи, чтобы отпраздновать 40-летие певца. Фотографии, которыми поделилась пара после их месячного отпуска в Европе, демонстрируют роскошь этой 142-метровой красавицы. Стоит отметить, что данная яхта находится на 14-й позиции по величине в мире.
Построенный Lurssen Yachts, Flying Fox может похвастаться двумя вертолетными площадками, большим бассейном, тренажерным залом, спа-салоном и кинотеатром. На этой яхте можно отдохнуть, заплатив четыре миллиона долларов в неделю, при этом, вас поставят в лист ожидания.
Роман Абрамович и его «Солярис»
Владелец футбольного клуба Chelsea FC уже владеет самой дорогой мегаяхтой в мире Eclipse. Но Solaris, строительство которой было завершено на верфи Lloyd Werft в Германии в начале этого года, считается одной из самых технологически продвинутых яхт. Мегаяхта длиной 460 футов (140 метров) была спроектирована с восемью палубами и 46 каютами. Она достаточно мощная, чтобы развивать скорость до 18 узлов. Эта яхта исследовательского типа, она оборудована для самых дальних путешествий в отдаленные регионы.
Конечно, она оборудована классической «пляжной зоной», вертолетной площадкой, большим бассейном и джакузи. Но что отличает Solaris от других яхт, так это продвинутая система безопасности, включая бронированную защиту, пуленепробиваемые окна и даже систему обнаружения ракет с радарным управлением. Стоит Solaris 610 миллионов долларов.
Том Брэди и его «Viva La Vida»
Длина этой яхты составляет 77 футов (23,5 метра). Том Брэди заявил, что лодка побольше позволит ему, его жене Жизель Бундхен и детям чаще выезжать на выходные в экзотические места. Wajer известен своими технологическими инновациями, и новая Viva La Vida сочетает в себе ультра-удобную компоновку с современными функциями, такими как автоматическая крыша, охлаждаемая палуба и гибридная система защиты корпуса. Кроме того, она была спроектирована как самая тихая яхта в своем классе.
В отличие от других яхт, принадлежащих знаменитостям, которые предназначались для огромных вечеринок с большим количеством гостей на борту, яхта Viva La Vida, стоимостью 6 миллионов долларов, может похвастаться гораздо более интимной, непринужденной атмосферой, идеально подходящей для семейного отдыха.
Дидди и его «Марайя»
Легенда R&B и музыкальной индустрии, Шон Комбс (известный как Дидди) один из немногих миллионеров, который долгое время оставался верным одной яхте. Несколько лет он владел яхтой Lurssen Oasis, но в 2018 году приобрел Maraya, построенную CRN Ancona, дочерней компанией известной Ferretti Group.
Красивая суперяхта обошлась примерно в 65 миллионов долларов, её длина составляет почти 178 футов (54 метра) в длину. Марая — поистине райский оазис для отдыха. В главной каюте есть не только спальня, но и кабинет, отдельный балкон и роскошная спа комната. А благодаря зоне в стиле ночного клуба, эта яхта идеальное место для вечеринок с баром, рестораном и кинозалом. Дидди и его гости также могут расслабиться в оздоровительном центре или выбрать одно из многочисленных водных развлечений.
Яхта-тень Джеффа Безоса «YS 7512»
И снова яхта Безос. Имя миллиардера связано не только с Flying Fox, но и с загадочным проектом 721, 417-футовой (127-метровой) яхтой Oceanco, которая должна стать самой большой яхтой в Голландии. Но что еще интереснее, Project 721 поставляется с, так называемой, теневой яхтой. Это недавняя тенденция, когда весь обслуживающий экипаж и оборудование находятся на втором вспомогательном судне, которое следует за основной яхтой.
YS 7512, предположительно является теневой яхтой для проекта 721 Безоса. В настоящее время они еще находятся в стадии разработки и, как ожидается, будут доставлены в 2022 году. Если у вас есть суперяхта стоимостью 500 миллионов долларов, неудивительно, что теневая яхта длиной 246-футов (75-метров) стоит более 50 миллионов долларов. Все, от оборудования до внутреннего декора, и на этой яхте также отличается роскошью.
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