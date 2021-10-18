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18 октября 2021, 13:36

Пять суперяхт, принадлежащих знаменитостям, которые славятся своей невероятной роскошью

Ни один летний сезон не проходит без публикации в СМИ фотографий знаменитостей, отдыхающих на яхтах в самых красивых местах мира. Как выглядят одни из самых дорогих и впечатляющих суперяхт?
Фото: autoevolution.com
Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Изображение загружается

Фото: autoevolution.com

Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Изображение загружается

Фото: autoevolution.com

Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Изображение загружается

Фото: autoevolution.com

Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Изображение загружается

Фото: autoevolution.com

Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Изображение загружается

Фото: autoevolution.com

Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Изображение загружается

Фото: autoevolution.com

Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Изображение загружается

Фото: autoevolution.com

Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Изображение загружается

Фото: autoevolution.com

Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Изображение загружается

Фото: autoevolution.com

Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью
Пять суперяхт принадлежащих знаменитостям которые славятся своей невероятной роскошью

Этот год не стал исключением, многие знаменитости провели свои отпуска на интересных яхтах. Давайте посмотрим на пять суперяхт, которые славятся своей невероятной роскошью, в каждой из них есть что-то особенное, и дело не только в цене.

Джефф Безос и его «Flying Fox»

Эту яхту в прошлом месяце выбрала культовая пара Бейонсе и Джей-Зи, чтобы отпраздновать 40-летие певца. Фотографии, которыми поделилась пара после их месячного отпуска в Европе, демонстрируют роскошь этой 142-метровой красавицы. Стоит отметить, что данная яхта находится на 14-й позиции по величине в мире.

Построенный Lurssen Yachts, Flying Fox может похвастаться двумя вертолетными площадками, большим бассейном, тренажерным залом, спа-салоном и кинотеатром. На этой яхте можно отдохнуть, заплатив четыре миллиона долларов в неделю, при этом, вас поставят в лист ожидания.

Роман Абрамович и его «Солярис»

Владелец футбольного клуба Chelsea FC уже владеет самой дорогой мегаяхтой в мире Eclipse. Но Solaris, строительство которой было завершено на верфи Lloyd Werft в Германии в начале этого года, считается одной из самых технологически продвинутых яхт. Мегаяхта длиной 460 футов (140 метров) была спроектирована с восемью палубами и 46 каютами. Она достаточно мощная, чтобы развивать скорость до 18 узлов. Эта яхта исследовательского типа, она оборудована для самых дальних путешествий в отдаленные регионы.

Конечно, она оборудована классической «пляжной зоной», вертолетной площадкой, большим бассейном и джакузи. Но что отличает Solaris от других яхт, так это продвинутая система безопасности, включая бронированную защиту, пуленепробиваемые окна и даже систему обнаружения ракет с радарным управлением. Стоит Solaris 610 миллионов долларов.

Том Брэди и его «Viva La Vida»

Длина этой яхты составляет 77 футов (23,5 метра). Том Брэди заявил, что лодка побольше позволит ему, его жене Жизель Бундхен и детям чаще выезжать на выходные в экзотические места. Wajer известен своими технологическими инновациями, и новая Viva La Vida сочетает в себе ультра-удобную компоновку с современными функциями, такими как автоматическая крыша, охлаждаемая палуба и гибридная система защиты корпуса. Кроме того, она была спроектирована как самая тихая яхта в своем классе.

В отличие от других яхт, принадлежащих знаменитостям, которые предназначались для огромных вечеринок с большим количеством гостей на борту, яхта Viva La Vida, стоимостью 6 миллионов долларов, может похвастаться гораздо более интимной, непринужденной атмосферой, идеально подходящей для семейного отдыха.

Дидди и его «Марайя»

Легенда R&B и музыкальной индустрии, Шон Комбс (известный как Дидди) один из немногих миллионеров, который долгое время оставался верным одной яхте. Несколько лет он владел яхтой Lurssen Oasis, но в 2018 году приобрел Maraya, построенную CRN Ancona, дочерней компанией известной Ferretti Group.

Красивая суперяхта обошлась примерно в 65 миллионов долларов, её длина составляет почти 178 футов (54 метра) в длину. Марая — поистине райский оазис для отдыха. В главной каюте есть не только спальня, но и кабинет, отдельный балкон и роскошная спа комната. А благодаря зоне в стиле ночного клуба, эта яхта идеальное место для вечеринок с баром, рестораном и кинозалом. Дидди и его гости также могут расслабиться в оздоровительном центре или выбрать одно из многочисленных водных развлечений.

Яхта-тень Джеффа Безоса «YS 7512»

И снова яхта Безос. Имя миллиардера связано не только с Flying Fox, но и с загадочным проектом 721, 417-футовой (127-метровой) яхтой Oceanco, которая должна стать самой большой яхтой в Голландии. Но что еще интереснее, Project 721 поставляется с, так называемой, теневой яхтой. Это недавняя тенденция, когда весь обслуживающий экипаж и оборудование находятся на втором вспомогательном судне, которое следует за основной яхтой.

YS 7512, предположительно является теневой яхтой для проекта 721 Безоса. В настоящее время они еще находятся в стадии разработки и, как ожидается, будут доставлены в 2022 году. Если у вас есть суперяхта стоимостью 500 миллионов долларов, неудивительно, что теневая яхта длиной 246-футов (75-метров) стоит более 50 миллионов долларов. Все, от оборудования до внутреннего декора, и на этой яхте также отличается роскошью.

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