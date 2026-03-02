Реальный зимний маршрут на Belgee X70: расход, комфорт, проблемы и плюсы в долгой поездке

2 марта 2026, 20:19
Пять тысяч километров на Belgee X70: зимний опыт, неожиданные нюансы и реальные расходы
Belgee X70 прошел испытание зимними дорогами России на маршруте Москва-Ижевск. В материале - детали эксплуатации, неожиданные мелочи, реальные расходы и нюансы, которые проявились только в дальней поездке. Практический опыт для тех, кто выбирает кроссовер для зимы.
За два с половиной месяца зимней эксплуатации Belgee X70 преодолел более пяти тысяч километров, включая новогоднее путешествие из Москвы в Ижевск. Перед дальней дорогой владелец прошел плановое ТО-0 стоимостью 11 350 рублей, что является стандартным показателем для кроссоверов. В ходе осмотра серьезных замечаний к редуктору не возникло, но было отмечено, что развальные болты быстро подвержены коррозии.
Посадка в автомобиле оказалась неоднозначной: руль хочется придвинуть ближе, а сиденье опустить ниже, при этом память настроек отсутствует, что доставляет неудобства при смене водителей. Тем не менее, после 21 часа непрерывного вождения усталости в ногах не возникло благодаря удачному профилю кресел. В пути проявились и другие нюансы, такие как разная высота педалей газа и тормоза, а также обмерзание радара адаптивного круиз-контроля в сильный снегопад, что приводило к появлению ошибки.
Головной свет оценивается как средний: его достаточно, пока фары чистые, но при загрязнении освещенность падает. Шумоизоляция, напротив, приятно удивила — до 110 км/ч в салоне можно спокойно разговаривать. В дальнем путешествии багажник вместил все необходимое, однако на неровной дороге проявился раздражающий стук. Источником шума оказалась плохо прилегающая крышка багажника, проблему временно решили регулировкой резиновых демпферов.
Климат-контроль работает стабильно, но в сырую погоду лобовое стекло иногда запотевает, а заводские дворники быстро изнашиваются. Отсутствие отдельной кнопки обогрева руля и неотапливаемая лобовое стекло добавляют неудобств в мороз — подогрев руля приходится включать через меню монитора после его загрузки. За всю поездку было израсходовано 240 литров 95-го бензина, средний расход по трассе составил 9,6 литра, что является приемлемым показателем.
На трассе кроссовер ведет себя уверенно, но лучше всего раскрывается при спокойной езде с постоянной скоростью, резкие обгоны не являются его коньком. Система мягкого гибрида зимой не активировалась ни разу, вероятно, из-за программных ограничений. В заснеженных дворах и на нечищеных дорогах полный привод и высокий клиренс приходят на помощь, хотя в особо сложных ситуациях и они не всегда всесильны.
