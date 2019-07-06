6 июля 2019, 19:55

Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха

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Арабские шейхи известны своей любовью к чистокровным скакунам и мощным автомобилям. Одну из самых интересных коллекций машин собрал Хамад бин Хамдан Аль Нахьян – шейх из правящей династии Абу-Даби.
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
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В коллекции одного из богатейших шейхов – более 400 уникальных автомобилей - от редких ультрароскошных суперкаров до невообразимо нелепых машин, сделанных на заказ. Например, самый большой внедорожник в мире построен на базе военного тягача Oshkosh M1075. Этот 10-колесный монстр Dhabiyan длиной почти 11 метров и весом 24 тонны оснастили 15,2-литровым мотором Caterpillar мощностью 600 лошадиных сил.

Еще один гигантский внедорожник представляет собой копию пикапа Dodge Power Wagon, превышающую по габаритам стандартную модель в восемь раз. Масса автомобиля достигает 50 тонн. Шины пикап получил от одного из автомобилей, использовавшихся для транспортировки нефтяных вышек, а стеклоочистители - от океанского лайнера. Внутри устроены четыре комнаты с кондиционерами и четыре ванные. В движение его приводит рядная дизельная «шестерка» Dodge мощностью в 300 л.с., позволяющая этому исполину развивать до 40 км/ч по бездорожью.

Еще одна причуда богатого клиента – ретро-внедорожник The Giant Spider с телом Jeep Wrangler, помещенным на раму Ford F-550. Под его капотом работает V-образная «восьмерка» мощностью без малого 400 л.с. Выглядит машина жутковато, особенно передняя часть со зловещим «оскалом» хромированной решетки радиатора и пауками на колесных дисках, сообщает издание SpeedMe.Ru.

Четырехкратно увеличенная реплика армейского Jeep Willys весит около 4,5 тонн и полностью пригодна для эксплуатации. Водительская кабина в мега-копии Jeep спрятана за радиаторной решеткой. Говорят, это один из самых любимых автомобилей шейха. Еще один Jeep в коллекции выглядит как сросшиеся боковинами «сиамские близнецы» Wrangler. Это транспортное средство занимает полторы полосы движения.

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Форум Jeep Wrangler 4-d
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
Иваныч
Тест-драйв Jeep Wrangler: гроссмейстер в поддавки не играет
Потрясный авто! Покатали на таком по глубокому снегу, впечатлений море, едет ни смотря ни на что!
anna7791
Тест Jeep Wrangler: Взрослая игрушка
НЕ последний.. Дефендер еще жив, курилка"
Saimaa
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Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
{{material_124841}}В коллекции одного из богатейших шейхов – более 400 уникальных автомобилей - от редких ультрароскошных суперкаров до невообразимо нелепых машин, сделанных на заказ. Например, самый большой внедорожник в мире построен на базе военного тягача Oshkosh M1075. Этот 10-колесный монстр Dhabiyan длиной почти 11 метров и весом 24 тонны оснастили 15,2-литровым мотором Caterpillar мощностью 600 лошадиных сил.Еще один гигантский внедорожник представляет собой копию пикапа Dodge Power Wagon, превышающую по габаритам стандартную модель в восемь раз. Масса автомобиля достигает 50 тонн. Шины пикап получил от одного из автомобилей, использовавшихся для транспортировки нефтяных вышек, а стеклоочистители - от океанского лайнера. Внутри устроены четыре комнаты с кондиционерами и четыре ванные. В движение его приводит рядная дизельная «шестерка» Dodge мощностью в 300 л.с., позволяющая этому исполину развивать до 40 км/ч по бездорожью.Еще одна причуда богатого клиента – ретро-внедорожник The Giant Spider с телом Jeep Wrangler, помещенным на раму Ford F-550. Под его капотом работает V-образная «восьмерка» мощностью без малого 400 л.с. Выглядит машина жутковато, особенно передняя часть со зловещим «оскалом» хромированной решетки радиатора и пауками на колесных дисках, сообщает издание SpeedMe.Ru.Четырехкратно увеличенная реплика армейского Jeep Willys весит около 4,5 тонн и полностью пригодна для эксплуатации. Водительская кабина в мега-копии Jeep спрятана за радиаторной решеткой. Говорят, это один из самых любимых автомобилей шейха. Еще один Jeep в коллекции выглядит как сросшиеся боковинами «сиамские близнецы» Wrangler. Это транспортное средство занимает полторы полосы движения.
2019-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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