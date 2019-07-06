6 июля 2019, 19:55
Пять удивительных автомобилей из гаража арабского шейха
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Арабские шейхи известны своей любовью к чистокровным скакунам и мощным автомобилям. Одну из самых интересных коллекций машин собрал Хамад бин Хамдан Аль Нахьян – шейх из правящей династии Абу-Даби.
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Еще один гигантский внедорожник представляет собой копию пикапа Dodge Power Wagon, превышающую по габаритам стандартную модель в восемь раз. Масса автомобиля достигает 50 тонн. Шины пикап получил от одного из автомобилей, использовавшихся для транспортировки нефтяных вышек, а стеклоочистители - от океанского лайнера. Внутри устроены четыре комнаты с кондиционерами и четыре ванные. В движение его приводит рядная дизельная «шестерка» Dodge мощностью в 300 л.с., позволяющая этому исполину развивать до 40 км/ч по бездорожью.
Еще одна причуда богатого клиента – ретро-внедорожник The Giant Spider с телом Jeep Wrangler, помещенным на раму Ford F-550. Под его капотом работает V-образная «восьмерка» мощностью без малого 400 л.с. Выглядит машина жутковато, особенно передняя часть со зловещим «оскалом» хромированной решетки радиатора и пауками на колесных дисках, сообщает издание SpeedMe.Ru.
Четырехкратно увеличенная реплика армейского Jeep Willys весит около 4,5 тонн и полностью пригодна для эксплуатации. Водительская кабина в мега-копии Jeep спрятана за радиаторной решеткой. Говорят, это один из самых любимых автомобилей шейха. Еще один Jeep в коллекции выглядит как сросшиеся боковинами «сиамские близнецы» Wrangler. Это транспортное средство занимает полторы полосы движения.
Комментарии
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Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
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