Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июня 2026, 18:53

Пять вещей в машине, которые могут привести к штрафу или изъятию на дороге

Пять вещей в машине, которые могут привести к штрафу или изъятию на дороге

Что нельзя возить в машине: пять вещей, которые могут изъять на дороге - водителям на заметку

Пять вещей в машине, которые могут привести к штрафу или изъятию на дороге

В 2026 году требования к перевозке вещей в автомобиле ужесточились: некоторые привычные предметы могут стать причиной штрафа или даже задержания машины. Важно знать, что именно вызывает вопросы у инспекторов и как защитить себя от неприятных ситуаций.

В 2026 году требования к перевозке вещей в автомобиле ужесточились: некоторые привычные предметы могут стать причиной штрафа или даже задержания машины. Важно знать, что именно вызывает вопросы у инспекторов и как защитить себя от неприятных ситуаций.

В последние годы на российских дорогах ужесточились проверки транспортных средств, и даже обычные бытовые вещи могут вызвать у инспектора подозрения. Водители часто не задумываются, что перевозка некоторых предметов может закончиться не только штрафом, но и временным изъятием автомобиля. Особенно это актуально летом, когда многие отправляются на дачу или пикник, а в багажнике оказываются вещи, которые в быту кажутся безобидными.

Порядок изъятия вещей строго регламентирован. Инспектор не имеет права просто так забрать предмет — для досмотра нужны законные основания: подозрение на наличие запрещённых веществ, ориентировка или явные неисправности. Досмотр обязательно проводится в присутствии понятых или под видеозапись, составляется протокол, копия которого выдаётся водителю. Это важно для возможного обжалования действий сотрудников.

Самая распространённая ошибка — перевозка бензина в пластиковой бутылке. Такой способ опасен: пластик не предназначен для топлива, при движении накапливается статическое электричество, что может привести к воспламенению. Это нарушение правил перевозки грузов, за которое предусмотрены крупные штрафы, а единственный безопасный вариант — использовать сертифицированные канистры.

Мясо для шашлыка без упаковки — ещё один повод для вопросов. Если инспектор увидит в багажнике крупные куски мяса без документов, он может заподозрить браконьерство, особенно в регионах с активной охотой. В этом случае вызываются профильные службы, а автомобиль может быть задержан, поэтому, чтобы избежать проблем, всегда стоит брать с собой чек или справку о покупке.

Бейсбольная бита под сиденьем — предмет, который часто вызывает подозрения. Если в салоне нет других аксессуаров, позволяющих объяснить её наличие, водитель должен убедительно пояснить назначение биты, а лучше всего возить такие вещи в чехле и вместе с соответствующей экипировкой, чтобы не возникало лишних вопросов.

Иногда под угрозой оказывается и сам автомобиль. Если водитель не имеет прав либо в машине выявлена серьёзная техническая неисправность, инспектор вызывает эвакуатор и отправляет транспорт на спецстоянку. Забрать машину можно только после устранения нарушений и оплаты всех расходов, а в отдельных случаях, например, если автомобиль становится вещественным доказательством по уголовному делу, задержание может затянуться на несколько месяцев.

Ещё одна частая ситуация — изъятие незамерзающей жидкости без документов. В некоторых регионах инспекторы ссылаются на статью 3.7 КоАП РФ и забирают незамерзайку для проверки, если у водителя нет чека или сертификата. Формально этот товар должен продаваться легально, но подтвердить это на месте бывает невозможно, что создаёт дополнительные риски для водителя.

Чтобы минимизировать такие риски, эксперты рекомендуют перевозить жидкости и опасные вещества только в предназначенной для этого таре, иметь при себе документы на продукты животного происхождения, не хранить в салоне предметы с двусмысленным назначением, следить за техническим состоянием машины и всегда иметь при себе водительское удостоверение.

В условиях, когда требования к водителям становятся всё более строгими, важно быть внимательным к деталям. Проверка багажника перед поездкой может сэкономить время, деньги и нервы. Кстати, новые трактовки ПДД и судебные решения иногда меняют подход к проверке — например, как показал недавний случай с отменой штрафов за отсутствие аптечки и огнетушителя, о чем подробно рассказано в материале о последних изменениях в правилах

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