Топ-5 лучших внедорожников 2026 года и их ключевые преимущества для российских дорог — выбираем надежный автомобиль

Пять внедорожников 2026 года, которые меняют стандарты рынка и технологий

В 2026 году российский рынок внедорожников переживает заметные перемены: новые модели вытесняют привычных лидеров, а требования к надежности и технологиям ужесточаются. Эксперты выделяют пять автомобилей, которые отвечают современным запросам и способны удивить даже опытных водителей.

В 2026 году российский рынок внедорожников переживает заметные перемены: новые модели вытесняют привычных лидеров, а требования к надежности и технологиям ужесточаются. Эксперты выделяют пять автомобилей, которые отвечают современным запросам и способны удивить даже опытных водителей.

В 2026 году российский рынок внедорожников оказался на пороге серьезных изменений. Новые требования к безопасности, экономичности и технологичности заставили производителей пересмотреть подход к созданию автомобилей для российских дорог. В результате на первый план вышли пять моделей, которые не только соответствуют современным стандартам, но и задают новые ориентиры для всего сегмента.

Лидером по ликвидности на вторичном рынке остается Toyota RAV4. Эта модель сохраняет высокую стоимость даже спустя годы эксплуатации, что особенно ценно для российских покупателей. В отличие от многих конкурентов, Toyota RAV4 не перешла на малолитражные турбомоторы, а осталась верна атмосферным двигателям Dynamic Force и классическим автоматическим коробкам передач. Такой подход обеспечивает ресурс более 300 тысяч километров без серьезных вложений.

Гибридная система THS II позволяет экономить топливо, а самозаряжающийся гибрид не требует подключения к электросети. Просторный салон, вместительный багажник и клиренс до 200 мм делают RAV4 универсальным выбором для города и легкого бездорожья. Комплекс Toyota Safety Sense включает адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений и удержания в полосе.

Tank 300 — современная интерпретация классического рамного внедорожника. Он пришел на смену ушедшим с рынка Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero Sport, предлагая честный полный привод, понижающую передачу и блокировки дифференциалов. Клиренс 224 мм и возможность преодолевать брод глубиной до 700 мм делают Tank 300 подходящим для сложных условий. В России доступны бензиновая турбоверсия (2,0 л, 220 л.с.) с автоматом ZF и гибрид Urban, который особенно востребован в городах.

Внешний вид Tank 300 сочетает ретро-футуризм с современными деталями, а салон отличается премиальными материалами, большими экранами и расширенным набором опций, включая вентиляцию и массаж кресел. Среди электронных помощников — адаптивный круиз-контроль, функция «прозрачного капота» и «танковый разворот» для маневров в ограниченном пространстве.

Haval Jolion стал самой востребованной моделью среди китайских кроссоверов в России благодаря локализации производства в Тульской области. Это обеспечивает доступность запчастей и сервисного обслуживания, а ликвидность на вторичном рынке сопоставима с Toyota RAV4. Jolion предлагает премиальные опции по доступной цене: автопарковку, проекцию на лобовое стекло, телематику MY HAVAL с дистанционным управлением климатом и запуском двигателя.

Особое внимание уделено адаптации к российскому климату: увеличенный бачок омывателя, зимний пакет и заводская антикоррозийная обработка. Просторный салон с колесной базой 2700 мм делает Jolion популярным выбором для семей и таксистов. Система ADAS работает деликатно, а адаптивный круиз-контроль и экстренное торможение эффективны даже в сложных дорожных условиях.

Subaru Forester Wilderness — кроссовер, максимально приближенный к возможностям настоящих внедорожников. Клиренс увеличен до 234 мм, а заводские внедорожные шины Yokohama Geolandar A/T обеспечивают уверенность на грязи и снегу. Усиленная защита днища позволяет не опасаться камней, а вариатор Lineartronic с измененными передаточными числами делает Forester способным буксировать тяжелые прицепы и преодолевать подъемы.

Система X-MODE с режимами для снега и грязи имитирует работу блокировок. Внутри — водоотталкивающая обивка StarTex и мощные рейлинги, рассчитанные на экспедиционные палатки. Система безопасности EyeSight 4.0 оснащена широкоугольной камерой и функцией предотвращения столкновений при маневрировании.

Suzuki Jimny остается единственным компактным внедорожником с рамной конструкцией и неразрезными мостами. В 2026 году модель получила современный комплекс безопасности: адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и распознавание знаков. В салоне появился 9-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а в старших комплектациях — цифровая приборная панель.

Главное новшество — 5-дверная версия (Nomade), которая решает проблему тесноты для задних пассажиров и увеличивает объем багажника. Jimny по-прежнему считается эталоном выносливости и проходимости среди компактных автомобилей, сочетая классическую архитектуру с современными технологиями комфорта и безопасности.

Внедорожники становятся универсальными помощниками для самых разных задач — от ежедневных поездок до экспедиций. Важно отметить, что все пять моделей адаптированы к российским условиям: высокий клиренс, надежные силовые агрегаты, современные системы безопасности и продуманная эргономика. Спрос на такие автомобили продолжает расти, а производители все чаще ориентируются на реальные потребности российских водителей. Это может указывать на дальнейшее развитие сегмента и появление новых интересных решений в ближайшие годы.