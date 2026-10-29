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Автор: Дарья Климова

29 октября 2026, 18:50

Зарплаты под 150 000 рублей, а работать некому: каких трех специалистов сейчас отчаянно ищут автосервисы по всей России

Зарплаты под 150 000 рублей, а работать некому: каких трех специалистов сейчас отчаянно ищут автосервисы по всей России

Код ошибки — это еще не ремонт: почему китайские сканеры не заменят самого дефицитного мастера на СТО

Зарплаты под 150 000 рублей, а работать некому: каких трех специалистов сейчас отчаянно ищут автосервисы по всей России

Подключить сканер легко, сложнее понять, почему автомобиль неисправен. HR-директор Fit Service Ирина Седова назвала специалистов, которых будут искать автосервисы в 2027 году. Особенно ценятся мастера, способные разбираться в нескольких системах.

Подключить сканер легко, сложнее понять, почему автомобиль неисправен. HR-директор Fit Service Ирина Седова назвала специалистов, которых будут искать автосервисы в 2027 году. Особенно ценятся мастера, способные разбираться в нескольких системах.

Сканер может вывести код ошибки за несколько минут, однако сам по себе он не определяет, какая деталь неисправна. Именно поэтому диагност электронных систем остается одной из ключевых фигур автосервиса, рассказала HR-директор Fit Service Ирина Седова, как пишет «Российская газета».

Спрос на таких специалистов растет уже около пятнадцати лет: автомобили становятся сложнее, а диагностическое оборудование и технологии требуют постоянного обучения. Мастеру важно понимать физику процессов и читать электрические схемы. Показания прибора необходимо сверять с поведением автомобильных узлов. Опытный диагност относится к числу самых высокооплачиваемых технических специалистов сервиса. Диагностика остается крупнейшей по объему категорией работ на СТО, хотя количество таких заказов снизилось примерно на 5% год к году, сообщал Auto Mail.

Код задает направление проверки, а не готовый ответ для замены детали. Современная диагностика требует сверять коды неисправностей с поведением автомобиля, а затем проверять параметры электронных блоков.

Еще одна востребованная квалификация - мехатроник. Он находит причину неисправности и сам выполняет ремонт, понимая связь механики с электронными системами. Для автосервиса такой же специалист удобен широким набором задач, а для самого мастера это расширяет выбор работодателей. С марта 2027 года автопроизводители должны будут предоставлять независимым мастерским техническую документацию для обслуживания автомобилей.

Опытные диагносты нередко предпочитают работать самостоятельно. Чтобы заинтересовать их штатной работой, сервису важно предложить достойный доход, хорошее оборудование и профессиональную самостоятельность с возможностью развиваться.

В кузовном ремонте особенно заметен дефицит автомаляров. Подготовка поверхности требует аккуратности, а подбор цвета и нанесение покрытия - практического опыта. Ошибки оборачиваются переделками и дополнительным расходом материалов и рабочего времени. Короткого обучения для быстрого освоения профессии недостаточно. Автомаляры входят в количество наиболее дефицитных квалификаций российских СТО. Такая же нехватка касается кузовных мастеров и автоэлектриков.

Кузовщик работает на предыдущем этапе, от которого зависит качество будущей окраски. Ему нужны точность и пространственное мышление, а способ восстановления поврежденной детали приходится выбирать с учетом свойств материала. Подобные навыки набираются на практике, поэтому нехватку опытных мастеров быстро не устранить.

Моторист - ценная, но не универсально растущая специальность. Специализированный центр может гарантировать такого мастера постоянными заказами, принимая двигатели и от других сервисов; обычной станции сложнее загрузить сотрудника исключительно этой работой. Между тем за январь-сентябрь 2026 года заказы на обслуживание двигателя и смазочные работы выросли на 4%, а диагностические услуги снизились на 5%, сообщалось в обзоре спроса на СТО. В Brief24 потребность в автослесарях и автомеханиках связывали с изменением структуры автопарка и его старением; в приведенной там оценке медианная зарплата этой группы составляла около 149 тыс. рублей.

По оценке Седовой, устойчивее позиции у мотористов, которые дополняют глубокую специализацию навыками диагностики и других ремонтных работ.

Кадровый дефицит затрагивает автосервисы по всей стране: по отраслевым оценкам, не хватает около 150 тыс. специалистов. В Москве и Санкт-Петербурге нехватка превышает 40%, а в регионах обычно составляет 10-20%. После 2022 года количество СТО выросло примерно на 25%, но расширение сети не устранило нехватку квалифицированных работников. В 2026 году эксперты оценивали рост стоимости работ на СТО в 10-15%; количество заездов в автосервисы за тот же период сократилось примерно на 10%.

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