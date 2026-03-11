Японские машины можно купить дешевле Lada Granta и вот почему это важно

11 марта 2026, 12:41
Пять японских авто с правым рулем дешевле новой Lada Granta: что предлагают рынку
Эксперт «За рулем» назвал пять японских авто с правым рулем, которые реально купить в России дешевле новой Lada Granta. Какие модели попали в список, чем они удивляют и почему сейчас многие выбирают именно их - разбираемся, что скрывается за ценой до миллиона рублей.
В условиях, когда цены на новые автомобили в России продолжают расти, все больше автолюбителей обращают внимание на альтернативные варианты. Особенно актуальным становится поиск машин с правым рулем из Японии, которые можно приобрести по цене, сопоставимой с новой Lada Granta. Такой подход позволяет не только сэкономить, но и получить автомобиль с интересными характеристиками и богатой комплектацией.
Эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов выделил пять японских моделей, которые доступны на российском рынке за сумму до одного миллиона рублей. В этот перечень вошли как компактные кей-кары, так и более универсальные городские автомобили, что делает выбор особенно привлекательным для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.
Открывает список Honda N-Box - кей-кар 2019-2020 годов выпуска. Несмотря на скромные габариты, этот автомобиль удивляет просторным салоном, рассчитанным на четырех человек. Под капотом установлен 660-кубовый турбированный мотор мощностью 64 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором. Такой вариант подойдет тем, кто ценит экономичность и маневренность в городских условиях.
Следом идет Daihatsu Taft - современный микровэн с характерным угловатым дизайном. За миллион рублей можно найти экземпляры возрастом 4-5 лет. В продаже встречаются версии как с атмосферным двигателем на 52 л.с., так и с турбированным мотором на 64 л.с., оба объемом 660 кубических сантиметров и с вариатором. Этот автомобиль выделяется не только внешностью, но и практичностью для повседневных поездок.
Третьим в списке оказался Suzuki Solio. За ту же сумму реально приобрести модель 2021 года с 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 91 лошадиная сила. Внутри - функциональный салон с возможностью трансформации сидений для увеличения багажного пространства. Такой вариант часто выбирают семьи и те, кто ценит универсальность.
Для поклонников классических хэтчбеков эксперт рекомендует Toyota Vitz, который является японским аналогом европейского Yaris. На российском рынке можно найти актуальное поколение 2018-2019 годов выпуска за 1-1,1 миллиона рублей. В базовой комплектации установлен литровый трехцилиндровый двигатель на 69 л.с., но доступны и версии с 1,3-литровым мотором на 95 л.с. Все модификации оснащены вариатором, что обеспечивает плавность хода и экономию топлива.
Завершает подборку Suzuki Jimny 2013-2014 годов. Японская версия этого внедорожника оснащена 660-кубовым двигателем мощностью 64 лошадиные силы и классическим четырехступенчатым автоматом. Несмотря на скромный салон и небольшой багажник, Jimny славится выдающимися внедорожными возможностями, что делает его уникальным предложением среди компактных SUV.
Стоит отметить, что интерес к японским автомобилям с правым рулем в России не случаен. Многие водители ищут альтернативу привычным моделям, особенно на фоне роста цен и ограниченного выбора новых машин. Как показывает практика, такие авто часто оказываются выгоднее по оснащению и надежности, чем многие новые бюджетные предложения. Кстати, если вас интересует, какие кроссоверы сейчас конкурируют с новыми моделями на рынке, обратите внимание на подробный разбор сравнения актуальных конкурентов «Москвича М70».
В целом, выбор японских автомобилей с правым рулем по цене новой Lada Granta становится все более актуальным для российских покупателей. Такой подход позволяет получить современный автомобиль с интересными характеристиками, не переплачивая за бренд или маркетинговые надбавки. Как отмечают эксперты, важно внимательно подходить к выбору и учитывать особенности эксплуатации праворульных машин в российских условиях.
