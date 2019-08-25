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25 августа 2019, 16:21

Пять японских седанов по цене Lada Granta

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Нередко при покупке автомобиля встает непростой выбор: купить новый отечественный автомобиль или подержанную иномарку. Посмотрим, какие японские седаны находятся в одном ценовом диапазоне с новенькой Lada Granta.
Пять японских седанов по цене Lada Granta

 

Пять японских седанов по цене Lada Granta

Фото взято из открытых источников

Пять японских седанов по цене Lada Granta

Фото взято из открытых источников

Пять японских седанов по цене Lada Granta

Фото взято из открытых источников

Пять японских седанов по цене Lada Granta

Фото взято из открытых источников

Пять японских седанов по цене Lada Granta
Пять японских седанов по цене Lada Granta
Пять японских седанов по цене Lada Granta
Пять японских седанов по цене Lada Granta
Пять японских седанов по цене Lada Granta
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За образец редакция сайта «Тарантас Ньюс» взяла седан Lada Granta со 106-сильным мотором объемом 1,6 литра и механической коробкой передач в комплектации Comfort. Цена такого автомобиля сейчас составляет 541 500 рублей без учета скидок и специальных предложений. Расскажем, какие подержанные японские седаны можно рассмотреть, рассчитывая на данный бюджет.

Например, за 550 тысяч рублей можно найти неплохой экземпляр Honda Civic восьмого поколения, выпущенный в 2008 – 2010 годах с пробегом 160 – 180 тысяч километров. В свое время автомобиль стал настоящим прорывом для Honda. Очереди из желающих купить его растягивались на несколько месяцев вперед. Автомобиль привлекал дизайном, динамикой и экономичностью. Под капотом седана – 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 140 л.с., который сочетается с «механикой» или классическим «автоматом». В список оснащения входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, цифровой спидометр и кондиционер. В более «богатых» комплектациях появляется однозонный «климат» и электропривод зеркал.

Еще один легендарный японский седан - Toyota Camry шестого поколения (XV40). Популярностью он обязан своей надежности. Несмотря на большой пробег, автомобиль может служить долгое время без серьезного ремонта. В условленный бюджет попадают автомобили Camry 2006 – 2008 годов выпуска с пробегом около 180 - 220 тыс. километров. Наиболее распространенным мотором является 2,4-литровый бензиновый 2AZ-FE мощностью 167 л.с., который работает как с 5-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом». Помимо хорошего технического исполнения, автомобиль может похвастаться комфортабельным салоном с прекрасной эргономикой.

В наш бюджет укладываются седаны Toyota Corolla X (E140, E150) 2008 – 2011 годов выпуска с 1,6-литровым мотором (124 л.с.) и пробегом около 150 - 170 тысяч километров. Ресурс автоматической коробки передач Aisin U340E при условии своевременного обслуживания составляет 250 - 300 тысяч километров. Варианты с «роботом» лучше даже не рассматривать. Еще одна особенность Corolla X – тонкое лакокрасочное покрытие. При этом сам кузов достаточно устойчив к коррозии.

Можно присмотреться к «десятому» Mitsubishi Lancer. В наш бюджет попадают седаны 2011 – 2013 годов с пробегом около 100 – 140 тысяч километров. Чаще всего встречаются автомобили с 1,6-литровым мотором (117 л.с.), но можно подобрать и неплохой вариант с 2,0-литровым агрегатом (150 л.с.). Автомобиль надежный, а основные претензии владельцев сводятся к качеству отделки салона.

Замыкает список Mazda 3 второго поколения (BL). В оговоренные 550 тысяч рублей попадают седаны 2010 – 2012 годов выпуска с пробегом около 130 - 150 тысяч километров. Младший и при этом самый популярный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 105 л.с. является одним из самых ресурсных и неприхотливых агрегатов на данном автомобиле. Двигатель может сочетаться как с «механикой», так и с автоматической коробкой передач. Владельцы отмечают высокое качество окраски автомобиля, коррозия может появиться только как следствие плохого кузовного ремонта.

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Пять японских седанов по цене Lada Granta
{{material_127215}}За образец редакция сайта «Тарантас Ньюс» взяла седан Lada Granta со 106-сильным мотором объемом 1,6 литра и механической коробкой передач в комплектации Comfort. Цена такого автомобиля сейчас составляет 541 500 рублей без учета скидок и специальных предложений. Расскажем, какие подержанные японские седаны можно рассмотреть, рассчитывая на данный бюджет.Например, за 550 тысяч рублей можно найти неплохой экземпляр Honda Civic восьмого поколения, выпущенный в 2008 – 2010 годах с пробегом 160 – 180 тысяч километров. В свое время автомобиль стал настоящим прорывом для Honda. Очереди из желающих купить его растягивались на несколько месяцев вперед. Автомобиль привлекал дизайном, динамикой и экономичностью. Под капотом седана – 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 140 л.с., который сочетается с «механикой» или классическим «автоматом». В список оснащения входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, цифровой спидометр и кондиционер. В более «богатых» комплектациях появляется однозонный «климат» и электропривод зеркал.Еще один легендарный японский седан - Toyota Camry шестого поколения (XV40). Популярностью он обязан своей надежности. Несмотря на большой пробег, автомобиль может служить долгое время без серьезного ремонта. В условленный бюджет попадают автомобили Camry 2006 – 2008 годов выпуска с пробегом около 180 - 220 тыс. километров. Наиболее распространенным мотором является 2,4-литровый бензиновый 2AZ-FE мощностью 167 л.с., который работает как с 5-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом». Помимо хорошего технического исполнения, автомобиль может похвастаться комфортабельным салоном с прекрасной эргономикой.В наш бюджет укладываются седаны Toyota Corolla X (E140, E150) 2008 – 2011 годов выпуска с 1,6-литровым мотором (124 л.с.) и пробегом около 150 - 170 тысяч километров. Ресурс автоматической коробки передач Aisin U340E при условии своевременного обслуживания составляет 250 - 300 тысяч километров. Варианты с «роботом» лучше даже не рассматривать. Еще одна особенность Corolla X – тонкое лакокрасочное покрытие. При этом сам кузов достаточно устойчив к коррозии.Можно присмотреться к «десятому» Mitsubishi Lancer. В наш бюджет попадают седаны 2011 – 2013 годов с пробегом около 100 – 140 тысяч километров. Чаще всего встречаются автомобили с 1,6-литровым мотором (117 л.с.), но можно подобрать и неплохой вариант с 2,0-литровым агрегатом (150 л.с.). Автомобиль надежный, а основные претензии владельцев сводятся к качеству отделки салона.Замыкает список Mazda 3 второго поколения (BL). В оговоренные 550 тысяч рублей попадают седаны 2010 – 2012 годов выпуска с пробегом около 130 - 150 тысяч километров. Младший и при этом самый популярный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 105 л.с. является одним из самых ресурсных и неприхотливых агрегатов на данном автомобиле. Двигатель может сочетаться как с «механикой», так и с автоматической коробкой передач. Владельцы отмечают высокое качество окраски автомобиля, коррозия может появиться только как следствие плохого кузовного ремонта.
2019-08-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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