25 августа 2019, 16:21
Пять японских седанов по цене Lada Granta
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Нередко при покупке автомобиля встает непростой выбор: купить новый отечественный автомобиль или подержанную иномарку. Посмотрим, какие японские седаны находятся в одном ценовом диапазоне с новенькой Lada Granta.
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Например, за 550 тысяч рублей можно найти неплохой экземпляр Honda Civic восьмого поколения, выпущенный в 2008 – 2010 годах с пробегом 160 – 180 тысяч километров. В свое время автомобиль стал настоящим прорывом для Honda. Очереди из желающих купить его растягивались на несколько месяцев вперед. Автомобиль привлекал дизайном, динамикой и экономичностью. Под капотом седана – 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 140 л.с., который сочетается с «механикой» или классическим «автоматом». В список оснащения входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, цифровой спидометр и кондиционер. В более «богатых» комплектациях появляется однозонный «климат» и электропривод зеркал.
Еще один легендарный японский седан - Toyota Camry шестого поколения (XV40). Популярностью он обязан своей надежности. Несмотря на большой пробег, автомобиль может служить долгое время без серьезного ремонта. В условленный бюджет попадают автомобили Camry 2006 – 2008 годов выпуска с пробегом около 180 - 220 тыс. километров. Наиболее распространенным мотором является 2,4-литровый бензиновый 2AZ-FE мощностью 167 л.с., который работает как с 5-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом». Помимо хорошего технического исполнения, автомобиль может похвастаться комфортабельным салоном с прекрасной эргономикой.
В наш бюджет укладываются седаны Toyota Corolla X (E140, E150) 2008 – 2011 годов выпуска с 1,6-литровым мотором (124 л.с.) и пробегом около 150 - 170 тысяч километров. Ресурс автоматической коробки передач Aisin U340E при условии своевременного обслуживания составляет 250 - 300 тысяч километров. Варианты с «роботом» лучше даже не рассматривать. Еще одна особенность Corolla X – тонкое лакокрасочное покрытие. При этом сам кузов достаточно устойчив к коррозии.
Можно присмотреться к «десятому» Mitsubishi Lancer. В наш бюджет попадают седаны 2011 – 2013 годов с пробегом около 100 – 140 тысяч километров. Чаще всего встречаются автомобили с 1,6-литровым мотором (117 л.с.), но можно подобрать и неплохой вариант с 2,0-литровым агрегатом (150 л.с.). Автомобиль надежный, а основные претензии владельцев сводятся к качеству отделки салона.
Замыкает список Mazda 3 второго поколения (BL). В оговоренные 550 тысяч рублей попадают седаны 2010 – 2012 годов выпуска с пробегом около 130 - 150 тысяч километров. Младший и при этом самый популярный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 105 л.с. является одним из самых ресурсных и неприхотливых агрегатов на данном автомобиле. Двигатель может сочетаться как с «механикой», так и с автоматической коробкой передач. Владельцы отмечают высокое качество окраски автомобиля, коррозия может появиться только как следствие плохого кузовного ремонта.
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Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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