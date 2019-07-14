14 июля 2019, 18:30
Пять забытых концептов АЗЛК
- 805
- 0
Модели Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) знали и любили во всем Советском Союзе. Но не все разработки инженеров смогли дойти до конвейера. Расскажем о пяти наиболее интересных концептуальных автомобилях предприятия.
Ранее мы писали
Валдай для многих ассоциируется с Национальным парком, Иверским мужским монастырем, Дачей Сталина и музеем ...Читать далее
В рамках проекта «Автомобиль 2000 года» в середине 1980-х годов инженеры автозавода построили макет автомобиля Москвич-2144 «Истра». Модель получила ряд инновационных решений: двери открывались вертикально вверх, приборная панель проецировалась на лобовое стекло, а система ночного видения должна была помогать водителю в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, для автомобиля планировалось разработать уникальную автоматическую трансмиссию.
Не дошла до конвейера и заводская открытая версия легендарного автомобиля Москвич-408. В 1964 году появился концептуальный кабриолет Москвич-408 «Турист». Безрамочные передние стекла и красный салон придавали модели весьма стильный вид. Максимальная скорость «Туриста» должна была составлять 130 км/ч, а разгон до первой «сотни» занимать около 24 секунд.
В конце 1980-х на АЗЛК задумались над созданием универсала повышенной проходимости. К 1991 году модель Москвич-2139 «Арбат» была практически полностью готова к серийному производству. По размерам машина приближалась к минивену. Многие ее кузовные панели изготовили из пластика, что было новшеством для советского автопрома. Но сложная экономическая ситуация в стране помешала автомобилю встать на конвейер.
Наконец, одной из последних разработок АЗЛК стал Москвич-2142 «Иван Калита», построенный на базе модели Москвич-2142R5 «Князь Владимир» и предназначенный для высокопоставленных лиц. Однако, сразу после появления машина подверглась сильной критике, поскольку серьезно уступала более дешевым и комфортабельным иномаркам. В итоге, было собрано всего 33 экземпляра.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ты зачем 408-му цилиндр отпилил? :-)
Москвич 408 ИЭ такой был у меня Москвич, а еще их было у меня по очереди 6 машин. Сначала 1974 года, потом 1976 (Москвич 412) , потом 1983 года (Москвич 412 Ижевского завода) , потом 1971 года, потом 1982года (Москвич 2140) потом 2140SL 1986 года но всеми я вообщем-то был доволен. Москвич был просто ...
15 лет работает без осечек.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве