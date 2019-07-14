14 июля 2019, 18:30

Пять забытых концептов АЗЛК

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Модели Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) знали и любили во всем Советском Союзе. Но не все разработки инженеров смогли дойти до конвейера. Расскажем о пяти наиболее интересных концептуальных автомобилях предприятия.
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
Пять забытых концептов АЗЛК
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Журналисты издания «Тарантас Ньюс» нашли пять автомобилей АЗЛК, которым так и не суждено было появиться в массовом производстве. В конце 1980-х годов специалисты АЗЛК приступили к работе над проектом Москвич-2143 «Яуза». Автомобиль получил футуристичный дизайн, изюминкой которого стало двухуровневое боковое остекление. В салоне появились новаторские для советских автомобилей того времени электрические стеклоподъемники, травмобезопасный руль, штатная аудиосистема, оригинальная комбинация приборов и даже бортовой компьютер. Под капотом установили 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 95 л.с. Однако из-за недостатков в конструкции автомобиль так и не пошел в серийное производство.

В рамках проекта «Автомобиль 2000 года» в середине 1980-х годов инженеры автозавода построили макет автомобиля Москвич-2144 «Истра». Модель получила ряд инновационных решений: двери открывались вертикально вверх, приборная панель проецировалась на лобовое стекло, а система ночного видения должна была помогать водителю в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, для автомобиля планировалось разработать уникальную автоматическую трансмиссию.

Не дошла до конвейера и заводская открытая версия легендарного автомобиля Москвич-408. В 1964 году появился концептуальный кабриолет Москвич-408 «Турист». Безрамочные передние стекла и красный салон придавали модели весьма стильный вид. Максимальная скорость «Туриста» должна была составлять 130 км/ч, а разгон до первой «сотни» занимать около 24 секунд.

В конце 1980-х на АЗЛК задумались над созданием универсала повышенной проходимости. К 1991 году модель Москвич-2139 «Арбат» была практически полностью готова к серийному производству. По размерам машина приближалась к минивену. Многие ее кузовные панели изготовили из пластика, что было новшеством для советского автопрома. Но сложная экономическая ситуация в стране помешала автомобилю встать на конвейер.

Наконец, одной из последних разработок АЗЛК стал Москвич-2142 «Иван Калита», построенный на базе модели Москвич-2142R5 «Князь Владимир» и предназначенный для высокопоставленных лиц. Однако, сразу после появления машина подверглась сильной критике, поскольку серьезно уступала более дешевым и комфортабельным иномаркам. В итоге, было собрано всего 33 экземпляра.

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Отзывы по теме
Форум Москвич 408
Ты зачем 408-му цилиндр отпилил? :-)
Костя
Отзыв о Москвич 408 1971 года
Москвич 408 ИЭ такой был у меня Москвич, а еще их было у меня по очереди 6 машин. Сначала 1974 года, потом 1976 (Москвич 412) , потом 1983 года (Москвич 412 Ижевского завода) , потом 1971 года, потом 1982года (Москвич 2140) потом 2140SL 1986 года но всеми я вообщем-то был доволен. Москвич был просто ...
ArtAlex
Форум Москвич Святогор
15 лет работает без осечек.
владимир
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Пять забытых концептов АЗЛК
{{material_123241}}Журналисты издания «Тарантас Ньюс» нашли пять автомобилей АЗЛК, которым так и не суждено было появиться в массовом производстве. В конце 1980-х годов специалисты АЗЛК приступили к работе над проектом Москвич-2143 «Яуза». Автомобиль получил футуристичный дизайн, изюминкой которого стало двухуровневое боковое остекление. В салоне появились новаторские для советских автомобилей того времени электрические стеклоподъемники, травмобезопасный руль, штатная аудиосистема, оригинальная комбинация приборов и даже бортовой компьютер. Под капотом установили 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 95 л.с. Однако из-за недостатков в конструкции автомобиль так и не пошел в серийное производство.В рамках проекта «Автомобиль 2000 года» в середине 1980-х годов инженеры автозавода построили макет автомобиля Москвич-2144 «Истра». Модель получила ряд инновационных решений: двери открывались вертикально вверх, приборная панель проецировалась на лобовое стекло, а система ночного видения должна была помогать водителю в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, для автомобиля планировалось разработать уникальную автоматическую трансмиссию.Не дошла до конвейера и заводская открытая версия легендарного автомобиля Москвич-408. В 1964 году появился концептуальный кабриолет Москвич-408 «Турист». Безрамочные передние стекла и красный салон придавали модели весьма стильный вид. Максимальная скорость «Туриста» должна была составлять 130 км/ч, а разгон до первой «сотни» занимать около 24 секунд.В конце 1980-х на АЗЛК задумались над созданием универсала повышенной проходимости. К 1991 году модель Москвич-2139 «Арбат» была практически полностью готова к серийному производству. По размерам машина приближалась к минивену. Многие ее кузовные панели изготовили из пластика, что было новшеством для советского автопрома. Но сложная экономическая ситуация в стране помешала автомобилю встать на конвейер.Наконец, одной из последних разработок АЗЛК стал Москвич-2142 «Иван Калита», построенный на базе модели Москвич-2142R5 «Князь Владимир» и предназначенный для высокопоставленных лиц. Однако, сразу после появления машина подверглась сильной критике, поскольку серьезно уступала более дешевым и комфортабельным иномаркам. В итоге, было собрано всего 33 экземпляра.
2019-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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