Фантастика на наших улицах: герои японского автопрома 90-х, которых мы больше не увидим

3 июня 2026, 06:51
Пять забытых японских авто 90-х: необычные решения и редкие экземпляры на дорогах России
Пять забытых японских авто 90-х: необычные решения и редкие экземпляры на дорогах России
Вспоминаем пять необычных японских автомобилей 1990-х, которые сегодня стали настоящей редкостью. Эти машины удивляли дизайном, технологиями и подходом к комфорту, а сейчас вызывают ностальгию у автолюбителей и коллекционеров.
В 1990-х на российских улицах стали появляться автомобили, которые тогда казались фантастикой. Японские машины с правым рулем, необычной конструкцией и техническими решениями быстро стали символом перемен. Сегодня многие из них пропали без вести, но их вклад в автомобильную культуру сложно переоценить.
Одной из самых запоминающихся моделей стала Toyota Sera. Это компактное купе с посадочной формулой 2+2 отличалось подъемными дверцами, которые плавно переходили в крышу. В начале 90-х такие решения выглядели как из будущего, особенно на фоне привычных отечественных машин. Под капотом — 1,5-литровый атмосферный мотор 5E-FHE мощностью 110 л.с., без турбонаддува и сложных технологий, но с надежной конструкцией. Несмотря на скромную мощность, Sera выделялась именно внешним видом и необычным подходом к деталям.
Еще один представитель японской инженерной мысли — Suzuki Cappuccino. Этот крошечный родстер официально относился к кей-карам, но имел задний привод и отличную развесовку. Вес — всего 690 кг, разгон до сотни занимает около 9 секунд. Мотор — трехцилиндровый турбированный объемом 0,7 литра: сначала F6A, затем K6A. Особенность — сложная съемная крыша типа «тарга», которую можно было полностью убрать в багажник, превратив машину из купе в кабриолет. Для своего времени Cappuccino был настоящим технологическим экспериментом.
Honda CR-X — еще один герой эпохи. Этот трехдверный хэтчбек был известен не только в Японии, но и в США и Европе, где его называли «Порше для секретарш». Легкий кузов, передний привод, моторы от 1,5 до 1,6 литра, включая легендарный B16A с системой VTEC на 160 л.с. и механическую коробку передач. Разгон до 100 км/ч — 8,1 секунды, максимальная скорость — 223 км/ч. Простота конструкции и надежность сделали CR-X любимцем молодежи и тюнеров.
Для тех, кто ценил практичность, Toyota Sprinter Carib AE90 была настоящей находкой. Универсал на базе Corolla с полным приводом, блокировкой межосевого дифференциала и системой изменения дорожного просвета. Двигатель — 1,6-литровый 4A-FE или 4A-FHE, простой и надежный. Благодаря трансформации салона в Carib можно было даже спать, а по бездорожью он не уступал многим внедорожникам.
Особое место занимает Isuzu VehiCROSS — трехдверный внедорожник с необычной внешностью, созданный на базе Trooper. Выпускался с 1997 по 2001 год, общий тираж — чуть больше 6 тысяч экземпляров. Под капотом — бензиновый V6 объемом 3,2 литра мощностью 215 л.с., автоматическая коробка 4L30E от General Motors, полный привод с понижающей передачей и блокировками. VehiCROSS отличался жесткой подвеской и внедорожным арсеналом, разгон до «сотни» занимал 9 секунд — отличный результат для рамного внедорожника.
Большинство описанных моделей выпускались ограниченное время и не имели массового распространения. Их технические решения часто опережали время, а дизайн по-прежнему выглядит свежо. В России такие автомобили встречаются все реже, но их вклад в развитие автомобильной культуры остается неоспоримым.
Интересно, что многие из этих моделей стали сегодня объектами коллекционирования и активного обсуждения среди энтузиастов. Их редкость на дорогах объясняется не только возрастом, но и трудностями с запчастями и обслуживанием. Однако именно такие машины создали неповторимый облик российских улиц 90-х и до сих пор вызывают интерес у автолюбителей, подробнее можно узнать в материале о новых решениях для городской езды и активного отдыха . Это подтверждает, что японский автопром продолжает удивлять и сегодня.
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