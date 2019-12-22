22 декабря 2019, 14:16
Пять законов, которые не порадуют в 2020 году
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С 1 января 2020 года в России вступает в силу целый ряд новых нормативных актов. Некоторые из них могут существенно осложнить жизнь отечественным автомобилистам. Расскажем, какие неприятные нововведения ждут нас в январе.
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В наступающем году за управление автомобилем без действующей диагностической карты водителей будут штрафовать на 2 000 рублей. С учетом того, что без диагностической карты невозможно оформить полис ОСАГО, суммарно за отсутствие этих двух документов придется заплатить 2 800 рублей. В процессе техосмотра операторов обяжут трижды фотографировать автомобиль, а снимки отсылать в единую базу данных ЕАИСТО.
С 1 января 2020 года в России запретят ездить на новых автомобилях по дорогам общего пользования без госномеров. До сих пор у автовладельцев было 10 дней на регистрацию новой машины. Это связано с тем, что после введения электронных ПТС автосалоны смогут самостоятельно отправлять необходимые данные для постановки нового автомобиля на учет и присвоения ему госномера в ГИБДД. Клиенту выдадут машину со свидетельством о регистрации и комплектом номерных табличек. Подержанных автомобилей данная норма пока не коснется. При их перерегистрации у нового владельца по-прежнему будет 10 дней.
И, наконец, с января автовладельцев обяжут за свой счет наносить дополнительную маркировку на кузове или раме автомобиля, если «родные» идентификационные номера сгнили или проржавели. Соответствующая процедура прописана в постановлении правительства, утвержденном на днях премьер-министром Дмитрием Медведевым. Стоимость услуги пока неизвестна, но эксперты говорят цифрах порядка 5 – 10 тысяч рублей.
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