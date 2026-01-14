Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 11:24

Почему зимой машина стареет быстрее — неожиданные причины и советы

Зимой даже новые авто быстро теряют форму. Многие водители совершают одни и те же ошибки. Некоторые привычки приводят к дорогому ремонту. Неочевидные детали эксплуатации могут стоить вам целого автомобиля. Проверьте, не делаете ли вы так же.

Зима - настоящее испытание для любого автомобиля. Мороз, грязь и невнимательность владельца, способного за считанные месяцы превратить даже свежую машину в проблемный хлам. Многие водители даже не догадываются, что их ежедневные действия приводят к износу техники. 

Первая ошибка - запуск двигателя и движение без прогрева. Современные моторы действительно не требуют длительного стояния на месте, но прогрев обязателен. Особенно в морозы. По закону, в городах федерального значения на это уходит всего пять минут - и этого достаточно, чтобы масло разошлось по системе, а коробка передач была подготовлена ​​к работе. Но если вы сразу после запуска начнете активно разгоняться, двигатель и трансмиссия испытают огромную нагрузку. Холодное масло не защищает детали, и износ идет в несколько раз быстрее. Пять минут на холостых плюс еще несколько минут плавной езды - вот что действительно продлевает жизнь вашему авто.

Вторая ошибка — это резкие старты с пробуксовкой и такие же резкие торможения. На скользком асфальте это не только быстро изнашивает резину, но и наносит удар по подвеске, ступичным подшипникам, а также сцеплению или узлам автоматической коробки передач. Шипованные шины при агрессивной езде теряют шипы и протектор, что увеличивает тормозной путь. Колодки и диски при резком торможении изнашиваются гораздо быстрее, а подвеска получает ненужные удары, что в итоге ухудшает управляемость и выводит машину из строя раньше времени.

Другая опасная привычка — использование стояночного тормоза для эффектных поворотов в стиле дрифта, особенно на обычных автомобилях. Конструкция ручника не рассчитана на такие нагрузки, что приводит к вытягиванию троса, заклиниванию суппортов, а в автоматических коробках — к серьезным повреждениям. Даже современные электромеханические ручники не вечны и могут выйти из строя, обернувшись дорогим ремонтом тормозной системы.

Не менее важно не пренебрегать мойкой автомобиля зимой. Некоторые считают это бесполезным, но зимняя грязь — это агрессивная смесь реагентов, соли и влаги, которая разъедает кузов, ускоряет коррозию и повреждает электропроводку. Грязь, набиваясь в колесные арки и подвеску, приводит к износу ходовой части, а смерзшиеся комья на дисках нарушают балансировку колес, что губительно для шин и подшипников. Поэтому зимой машину нужно мыть не реже, чем летом, уделяя особое внимание очистке колес и скрытых полостей.

Также вредна длительная стоянка автомобиля в сугробе. Снег накапливает влагу, способствуя коррозии, может проникать в салон и портить отделку. Аккумулятор разряжается, а топливо в баке теряет свойства, образуя осадок, который способен забить топливную систему. После такой стоянки машина часто отказывается заводиться, а устранение последствий требует значительных затрат. Чтобы избежать этого, не стоит надолго оставлять авто в снегу и периодически нужно прогревать двигатель.

Зима действительно не прощает легкомыслия. Бережное и внимательное отношение к автомобилю — залог его надежной работы даже в самые суровые морозы.

