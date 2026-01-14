Почему зимой машина стареет быстрее — неожиданные причины и советы

14 января 2026, 11:24
Пять зимних привычек, которые незаметно разрушают ваш автомобиль каждый год
Пять зимних привычек, которые незаметно разрушают ваш автомобиль каждый год
Зимой даже новые авто быстро теряют форму. Многие водители совершают одни и те же ошибки. Некоторые привычки приводят к дорогому ремонту. Неочевидные детали эксплуатации могут стоить вам целого автомобиля. Проверьте, не делаете ли вы так же.
Зима - настоящее испытание для любого автомобиля. Мороз, грязь и невнимательность владельца, способного за считанные месяцы превратить даже свежую машину в проблемный хлам. Многие водители даже не догадываются, что их ежедневные действия приводят к износу техники.
Первая ошибка - запуск двигателя и движение без прогрева. Современные моторы действительно не требуют длительного стояния на месте, но прогрев обязателен. Особенно в морозы. По закону, в городах федерального значения на это уходит всего пять минут - и этого достаточно, чтобы масло разошлось по системе, а коробка передач была подготовлена к работе. Но если вы сразу после запуска начнете активно разгоняться, двигатель и трансмиссия испытают огромную нагрузку. Холодное масло не защищает детали, и износ идет в несколько раз быстрее. Пять минут на холостых плюс еще несколько минут плавной езды - вот что действительно продлевает жизнь вашему авто.
Вторая ошибка — это резкие старты с пробуксовкой и такие же резкие торможения. На скользком асфальте это не только быстро изнашивает резину, но и наносит удар по подвеске, ступичным подшипникам, а также сцеплению или узлам автоматической коробки передач. Шипованные шины при агрессивной езде теряют шипы и протектор, что увеличивает тормозной путь. Колодки и диски при резком торможении изнашиваются гораздо быстрее, а подвеска получает ненужные удары, что в итоге ухудшает управляемость и выводит машину из строя раньше времени.
Другая опасная привычка — использование стояночного тормоза для эффектных поворотов в стиле дрифта, особенно на обычных автомобилях. Конструкция ручника не рассчитана на такие нагрузки, что приводит к вытягиванию троса, заклиниванию суппортов, а в автоматических коробках — к серьезным повреждениям. Даже современные электромеханические ручники не вечны и могут выйти из строя, обернувшись дорогим ремонтом тормозной системы.
Не менее важно не пренебрегать мойкой автомобиля зимой. Некоторые считают это бесполезным, но зимняя грязь — это агрессивная смесь реагентов, соли и влаги, которая разъедает кузов, ускоряет коррозию и повреждает электропроводку. Грязь, набиваясь в колесные арки и подвеску, приводит к износу ходовой части, а смерзшиеся комья на дисках нарушают балансировку колес, что губительно для шин и подшипников. Поэтому зимой машину нужно мыть не реже, чем летом, уделяя особое внимание очистке колес и скрытых полостей.
Также вредна длительная стоянка автомобиля в сугробе. Снег накапливает влагу, способствуя коррозии, может проникать в салон и портить отделку. Аккумулятор разряжается, а топливо в баке теряет свойства, образуя осадок, который способен забить топливную систему. После такой стоянки машина часто отказывается заводиться, а устранение последствий требует значительных затрат. Чтобы избежать этого, не стоит надолго оставлять авто в снегу и периодически нужно прогревать двигатель.
Зима действительно не прощает легкомыслия. Бережное и внимательное отношение к автомобилю — залог его надежной работы даже в самые суровые морозы.
Похожие материалы
-
14.01.2026, 17:46
Как новые сферические камеры изменили поведение водителей на дорогах России
На улицах появились необычные камеры в форме шара. Их возможности удивляют даже опытных водителей. Новые технологии меняют подход к контролю на дорогах. Что скрывается за этими устройствами - читайте в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 16:26
Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха
Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.Читать далее
-
14.01.2026, 16:01
Magic Earth обновил навигацию для CarPlay: новые функции и акцент на приватности
Magic Earth выпустил крупное обновление для пользователей CarPlay. В приложении появились новые дорожные знаки, индикатор пробок и улучшенный 3D-режим. Теперь сервис работает по подписке и делает ставку на защиту личных данных.Читать далее
-
14.01.2026, 15:47
Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса
На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 15:43
Автодом на базе Урал Некст с сауной и кухней для охоты и путешествий
Внутри этого автодома скрыта настоящая сауна и просторная кухня. Семь спальных мест и автономные системы делают его идеальным для длительных поездок. Необычные решения в отделке и планировке удивляют даже опытных путешественников. Такой дом на колесах не похож ни на один другой.Читать далее
-
14.01.2026, 14:47
Покупка автомобиля старше 15 лет: на что обратить внимание и какие риски учесть
Покупка машины старше 15 лет - всегда лотерея. Эксперты раскрывают неожиданные нюансы. Не все дефекты видны сразу. Диагностика может спасти от крупных трат. Не верьте красивым обещаниям продавцов.Читать далее
-
14.01.2026, 13:37
Trialli представил 140 новых автозапчастей в 16 категориях для легковых машин
Trialli расширил линейку автозапчастей сразу в 16 категориях. В каталоге появились детали для популярных моделей. Новинки охватили широкий спектр марок. Некоторые позиции удивили даже опытных автомехаников. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 12:42
Суровая зима выявила слабые места китайских автомобилей в России
Морозы января стали испытанием для китайских машин. Владельцы столкнулись с неожиданными трудностями. Некоторые проблемы оказались весьма неприятными. Почему техника не выдержала снегопада - подробности в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 11:08
Lada Niva: легендарный внедорожник с историей и характером ищет нового владельца
Lada Niva снова привлекает внимание автолюбителей. Ярко-красный 35-летний внедорожник прошел техосмотр и готов к новым приключениям. Есть нюансы по кузову, но двигатель запускается без проблем. Узнайте, что еще скрывает этот внедорожник.Читать далее
-
14.01.2026, 10:42
Опасные ледяные глыбы с грузовиков: кто отвечает за ущерб на дороге
Зимой ледяные пласты на грузовиках могут стать причиной серьезных аварий. Не все водители знают, кто возместит ущерб. В статье — важные детали и неожиданные нюансы. Проверьте, как защитить себя и свой автомобиль.Читать далее
Похожие материалы
-
14.01.2026, 17:46
Как новые сферические камеры изменили поведение водителей на дорогах России
На улицах появились необычные камеры в форме шара. Их возможности удивляют даже опытных водителей. Новые технологии меняют подход к контролю на дорогах. Что скрывается за этими устройствами - читайте в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 16:26
Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха
Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.Читать далее
-
14.01.2026, 16:01
Magic Earth обновил навигацию для CarPlay: новые функции и акцент на приватности
Magic Earth выпустил крупное обновление для пользователей CarPlay. В приложении появились новые дорожные знаки, индикатор пробок и улучшенный 3D-режим. Теперь сервис работает по подписке и делает ставку на защиту личных данных.Читать далее
-
14.01.2026, 15:47
Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса
На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 15:43
Автодом на базе Урал Некст с сауной и кухней для охоты и путешествий
Внутри этого автодома скрыта настоящая сауна и просторная кухня. Семь спальных мест и автономные системы делают его идеальным для длительных поездок. Необычные решения в отделке и планировке удивляют даже опытных путешественников. Такой дом на колесах не похож ни на один другой.Читать далее
-
14.01.2026, 14:47
Покупка автомобиля старше 15 лет: на что обратить внимание и какие риски учесть
Покупка машины старше 15 лет - всегда лотерея. Эксперты раскрывают неожиданные нюансы. Не все дефекты видны сразу. Диагностика может спасти от крупных трат. Не верьте красивым обещаниям продавцов.Читать далее
-
14.01.2026, 13:37
Trialli представил 140 новых автозапчастей в 16 категориях для легковых машин
Trialli расширил линейку автозапчастей сразу в 16 категориях. В каталоге появились детали для популярных моделей. Новинки охватили широкий спектр марок. Некоторые позиции удивили даже опытных автомехаников. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 12:42
Суровая зима выявила слабые места китайских автомобилей в России
Морозы января стали испытанием для китайских машин. Владельцы столкнулись с неожиданными трудностями. Некоторые проблемы оказались весьма неприятными. Почему техника не выдержала снегопада - подробности в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 11:08
Lada Niva: легендарный внедорожник с историей и характером ищет нового владельца
Lada Niva снова привлекает внимание автолюбителей. Ярко-красный 35-летний внедорожник прошел техосмотр и готов к новым приключениям. Есть нюансы по кузову, но двигатель запускается без проблем. Узнайте, что еще скрывает этот внедорожник.Читать далее
-
14.01.2026, 10:42
Опасные ледяные глыбы с грузовиков: кто отвечает за ущерб на дороге
Зимой ледяные пласты на грузовиках могут стать причиной серьезных аварий. Не все водители знают, кто возместит ущерб. В статье — важные детали и неожиданные нюансы. Проверьте, как защитить себя и свой автомобиль.Читать далее