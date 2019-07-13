13 июля 2019, 15:32
Пятерка самых крутых российских вездеходов
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Наша страна является одним из признанных мировых лидеров среди производителей вездеходов. На российских машинах можно отправиться хоть в пустыню, хоть на Северный полюс. Назовем пять лучших отечественных моделей.
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Вездеход-амфибия «Шаман» 8x8 стоит существенно дороже – 12 млн рублей, но он полностью оправдывает вложения. Этой машине не страшны болотистая местность, холмы и броды. Под капотом вездехода установлен дизельный мотор Iveco на 170 л.с, пару которому составляет механическая коробка передач. Остальные узлы в вездеходе - полностью российские. Всего предусмотрено три режима: асфальт, снег и болото. Повышенную проходимость обеспечивают колеса низкого давления, причём накачать и спустить их можно на ходу.
За короткобазным вездеходом-амфибией «Шерп» уже выстроились очереди покупателей по всему миру. Он может передвигаться по снегу, болотам, грязи и воде, а также преодолевать валуны, поваленные деревья и другие препятствия высотой до 70 см. Несмотря на внушительную массу в 7 тонн, вездеход способен самостоятельно выбираться из воды на лёд. Уникальный снегоболотоход «Шерп» уже активно используют спасатели МЧС. Скорость снегоболотохода на суше достигает 45 км/ч, а на воде - 6 км/ч. Салон машины вмещает до 6 человек. Кроме того, вездеход способен перевозить до 1 000 кг груза.
Экспериментальный вездеход «Арктика» (КАМАЗ-6345) предназначен для работы в суровых климатических условиях Крайнего Севера и уже успешно прошел испытания. Модель оснащена компактным жилым модулем, который вмещает трех пассажиров с санузлом, кухней, кондиционером и многим другим. Вся техника работает на электричестве, кроме генератора, который питается бензином. В движение вездеход приводит 12,0-литровый дизельный двигатель, выдающий 400 л.с.
Замыкает пятерку самых крутых российских вездеходов «Трэкол». Снегоболотоход оснащен шинами сверхнизкого давления, позволяющими передвигаться по любому природному «покрытию», в том числе по мху, не повреждая его. Вездеход выдерживает перепад температур от −60 до +60 градусов благодаря кузову из стеклопластика с низкой теплопроводностью. Под капотом такого аппарата находится бензиновый инжекторный двигатель ЗМЗ-4062.10, работающий в сочетании с 4-ступенчатой «механикой» и 2-ступенчатой «раздаткой». Максимальная скорость вездехода на шоссе достигает 70 км/ч, а на воде - 10 км/ч. Его грузоподъемность на слабонесущих грунтах - 600 кг. Пассажировместимость – до 8 мест.
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