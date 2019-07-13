13 июля 2019, 15:32

Пятерка самых крутых российских вездеходов

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Наша страна является одним из признанных мировых лидеров среди производителей вездеходов. На российских машинах можно отправиться хоть в пустыню, хоть на Северный полюс. Назовем пять лучших отечественных моделей.
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
Пятерка самых крутых российских вездеходов
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Первое место среди российских экстремальных вездеходов журналисты издания SpeedMe.Ru отвели сверхлегкому и маневренному армейскому багги под названием «Чаборз». Машина сконструирована специалистами университета спецназа и выпущена на заводе в Чечне. Она способна преодолевать препятствия даже в условиях экстремального бездорожья и при этом развивать максимальную скорость в 200 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает не более 3,5 секунды. Грузоподъёмность этого автомобиля почти 300 кг. «Чаборз» прекрасно себя зарекомендовал в спецоперациях в Арктике и на Северном Кавказе. Стоимость этого военного автомобиля составляет 1,5 миллиона рублей, что вдвое дешевле иностранных аналогов.

Вездеход-амфибия «Шаман» 8x8 стоит существенно дороже – 12 млн рублей, но он полностью оправдывает вложения. Этой машине не страшны болотистая местность, холмы и броды. Под капотом вездехода установлен дизельный мотор Iveco на 170 л.с, пару которому составляет механическая коробка передач. Остальные узлы в вездеходе - полностью российские. Всего предусмотрено три режима: асфальт, снег и болото. Повышенную проходимость обеспечивают колеса низкого давления, причём накачать и спустить их можно на ходу.

За короткобазным вездеходом-амфибией «Шерп» уже выстроились очереди покупателей по всему миру. Он может передвигаться по снегу, болотам, грязи и воде, а также преодолевать валуны, поваленные деревья и другие препятствия высотой до 70 см. Несмотря на внушительную массу в 7 тонн, вездеход способен самостоятельно выбираться из воды на лёд. Уникальный снегоболотоход «Шерп» уже активно используют спасатели МЧС. Скорость снегоболотохода на суше достигает 45 км/ч, а на воде - 6 км/ч. Салон машины вмещает до 6 человек. Кроме того, вездеход способен перевозить до 1 000 кг груза.

Экспериментальный вездеход «Арктика» (КАМАЗ-6345) предназначен для работы в суровых климатических условиях Крайнего Севера и уже успешно прошел испытания. Модель оснащена компактным жилым модулем, который вмещает трех пассажиров с санузлом, кухней, кондиционером и многим другим. Вся техника работает на электричестве, кроме генератора, который питается бензином. В движение вездеход приводит 12,0-литровый дизельный двигатель, выдающий 400 л.с.

Замыкает пятерку самых крутых российских вездеходов «Трэкол». Снегоболотоход оснащен шинами сверхнизкого давления, позволяющими передвигаться по любому природному «покрытию», в том числе по мху, не повреждая его. Вездеход выдерживает перепад температур от −60 до +60 градусов благодаря кузову из стеклопластика с низкой теплопроводностью. Под капотом такого аппарата находится бензиновый инжекторный двигатель ЗМЗ-4062.10, работающий в сочетании с 4-ступенчатой «механикой» и 2-ступенчатой «раздаткой». Максимальная скорость вездехода на шоссе достигает 70 км/ч, а на воде - 10 км/ч. Его грузоподъемность на слабонесущих грунтах - 600 кг. Пассажировместимость – до 8 мест.

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Дмитрий Разборов
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ПОРОГИ и АРКИ ИЗ ОЦИНКОВКИ Если сгнили, пороги или арки, то Вам к нам! Группа: https:// vk.com/ porog_arka Изготовление автомобильных порогов и арок. Делаем под заказ 2-3 дня Более 550 замеров, которые несомненно подходят к вашему авто. - пороги 4480 (2 шт.) 2240 (1шт.) - арки 5180 (2шт.) 2590 (1 ...
Дмитрий Разборов
В Россию могут привезти рамный внедорожник Isuzu MU-X
Блин, ,,, ,,, ,,, ,,, когда привезут, тогда и пишите. Нафига всем головы засерать вашими думками.
Вадим
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Пятерка самых крутых российских вездеходов
{{material_124809}}Первое место среди российских экстремальных вездеходов журналисты издания SpeedMe.Ru отвели сверхлегкому и маневренному армейскому багги под названием «Чаборз». Машина сконструирована специалистами университета спецназа и выпущена на заводе в Чечне. Она способна преодолевать препятствия даже в условиях экстремального бездорожья и при этом развивать максимальную скорость в 200 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает не более 3,5 секунды. Грузоподъёмность этого автомобиля почти 300 кг. «Чаборз» прекрасно себя зарекомендовал в спецоперациях в Арктике и на Северном Кавказе. Стоимость этого военного автомобиля составляет 1,5 миллиона рублей, что вдвое дешевле иностранных аналогов.Вездеход-амфибия «Шаман» 8x8 стоит существенно дороже – 12 млн рублей, но он полностью оправдывает вложения. Этой машине не страшны болотистая местность, холмы и броды. Под капотом вездехода установлен дизельный мотор Iveco на 170 л.с, пару которому составляет механическая коробка передач. Остальные узлы в вездеходе - полностью российские. Всего предусмотрено три режима: асфальт, снег и болото. Повышенную проходимость обеспечивают колеса низкого давления, причём накачать и спустить их можно на ходу.За короткобазным вездеходом-амфибией «Шерп» уже выстроились очереди покупателей по всему миру. Он может передвигаться по снегу, болотам, грязи и воде, а также преодолевать валуны, поваленные деревья и другие препятствия высотой до 70 см. Несмотря на внушительную массу в 7 тонн, вездеход способен самостоятельно выбираться из воды на лёд. Уникальный снегоболотоход «Шерп» уже активно используют спасатели МЧС. Скорость снегоболотохода на суше достигает 45 км/ч, а на воде - 6 км/ч. Салон машины вмещает до 6 человек. Кроме того, вездеход способен перевозить до 1 000 кг груза.Экспериментальный вездеход «Арктика» (КАМАЗ-6345) предназначен для работы в суровых климатических условиях Крайнего Севера и уже успешно прошел испытания. Модель оснащена компактным жилым модулем, который вмещает трех пассажиров с санузлом, кухней, кондиционером и многим другим. Вся техника работает на электричестве, кроме генератора, который питается бензином. В движение вездеход приводит 12,0-литровый дизельный двигатель, выдающий 400 л.с.Замыкает пятерку самых крутых российских вездеходов «Трэкол». Снегоболотоход оснащен шинами сверхнизкого давления, позволяющими передвигаться по любому природному «покрытию», в том числе по мху, не повреждая его. Вездеход выдерживает перепад температур от −60 до +60 градусов благодаря кузову из стеклопластика с низкой теплопроводностью. Под капотом такого аппарата находится бензиновый инжекторный двигатель ЗМЗ-4062.10, работающий в сочетании с 4-ступенчатой «механикой» и 2-ступенчатой «раздаткой». Максимальная скорость вездехода на шоссе достигает 70 км/ч, а на воде - 10 км/ч. Его грузоподъемность на слабонесущих грунтах - 600 кг. Пассажировместимость – до 8 мест.
2019-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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