Китайские машины больше не нужны? Что ждет российский авторынок в 2026 году

9 декабря 2025, 08:43
Пятилетний рост окончен: почему китайские авто стали хуже продаваться в России
Пятилетний рост окончен: почему китайские авто стали хуже продаваться в России
Китайские авто теряют популярность. Их доля на рынке падает. Эксперты назвали главные причины. Что происходит с ценами? Узнайте подробности в нашем материале.
Впервые за последние пять лет гегемония китайских автомобильных брендов на российском рынке пошатнулась. Их доля начала сокращаться, уступая место маркам локальной сборки. Как сообщает «Российская Газета», эта тенденция разворачивается на фоне общего спада продаж: за одиннадцать месяцев 2025 года рынок новых легковых машин просел на 18% по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на то, что автомобили из КНР все еще формируют основу рынка, статистика продаж ведущих игроков выглядит неутешительно. По данным ГК «АвтоСпецЦентр», с января по октябрь 2025 года Haval реализовал 135,8 тысяч машин, что на 15% меньше прошлогодних показателей. У Chery спад еще заметнее - минус 29% (94,4 тыс. штук), а у Geely продажи обвалились на 41% (76,6 тыс. штук). Дилеры подтверждают, что доля «китайцев» сократилась, и это первое подобное снижение за пятилетку. В группе компаний «Автодом» отмечают, что на ситуацию повлияли сразу несколько факторов: рост утилизационного сбора, высокая ключевая ставка и усиление конкуренции со стороны автомобилей, собранных в России (TENET) и Беларуси (Belgee).
По оценкам ассоциации РОАД, китайские бренды все еще занимают внушительные 55-60% сегмента новых легковых авто. Однако, как поясняют в пресс-службе организации, важно смотреть не только на долю, но и на абсолютные цифры, которые действительно снизились. Причем проседает весь рынок, а не только отдельные марки. Среди ключевых причин эксперты называют общее ослабление спроса из-за дорогих кредитов, подорожание логистики и увеличение стоимости владения машиной. Кроме того, часть покупателей переориентировалась на вторичный рынок в поисках более бюджетных вариантов, что также сдерживает продажи новых автомобилей.
Интересно, что ноябрь 2025 года выбился из общей картины, показав рост на 5% к аналогичному месяцу прошлого года - было продано 127,9 тысячи новых легковых автомобилей. Аналитики «Автостата» связывают этот всплеск с желанием покупателей «запрыгнуть в последний вагон» и успеть приобрести машину до очередного резкого повышения утильсбора с 1 декабря. Это также объясняет рост доли премиальных автомобилей до 12%.
Прогнозы на будущее эксперты дают с большой осторожностью. В «Автостате» не ожидают значительного роста и предполагают, что рынок в следующем году останется примерно на текущем уровне, с возможными колебаниями в пределах 10%. Дальнейшая динамика, по их мнению, будет сильно зависеть от макроэкономической ситуации и доступности кредитования.
В то же время в ГК «Автодом» настроены более пессимистично. Там считают, что тренд на сокращение продаж сохранится из-за сезонного спада, а также возможного повышения НДС до 22% и уже упомянутого роста утильсбора. В ассоциации РОАД также готовятся к непростому первому кварталу 2026 года. После относительно удачного декабря они ожидают резкого спада покупательской активности, что станет серьезным вызовом для дилеров в условиях сохраняющегося финансового и регуляторного давления.
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Белджи, Тенет
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:16
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?Читать далее
-
09.12.2025, 09:03
MARSHALL представил новые вискомуфты для европейских и китайских грузовиков
Бренд MARSHALL анонсировал новинки. Ассортимент пополнился важными деталями. Они предназначены для грузовых автомобилей. Речь идет о европейских и азиатских марках. Узнайте подробности о расширении каталога.Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
09.12.2025, 08:32
В России похитили автовоз с новыми китайскими кроссоверами LiXiang
В России пропала партия машин. Это были дорогие кроссоверы Li Auto. Их везли клиентам в Москву. Автовоз просто исчез по дороге. Как такое могло произойти?Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
-
09.12.2025, 06:21
Праздничное обновление Tesla 2025: новые команды Grok, режим Санты и карта зарядок
Tesla выпустила традиционное праздничное обновление для своих электромобилей. В этот раз владельцев ждут новые развлечения и полезные функции. Однако интеграции Apple CarPlay снова не появилось. Узнайте, какие сюрпризы приготовила компания в этом году.Читать далее
-
09.12.2025, 06:13
Транспорт будущего Zeltini Z-Triton: амфибийный трицикл из Латвии совмещает велосипед, лодку и дом
Латвийская компания Zeltini удивила мир необычным трициклом Z-Triton. Это не просто велосипед, а настоящий гибрид с функциями лодки и мини-дома. Внутри есть все для комфортного отдыха. Цена и возможности новинки интригуют.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Белджи, Тенет
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:16
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?Читать далее
-
09.12.2025, 09:03
MARSHALL представил новые вискомуфты для европейских и китайских грузовиков
Бренд MARSHALL анонсировал новинки. Ассортимент пополнился важными деталями. Они предназначены для грузовых автомобилей. Речь идет о европейских и азиатских марках. Узнайте подробности о расширении каталога.Читать далее
-
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
-
09.12.2025, 08:32
В России похитили автовоз с новыми китайскими кроссоверами LiXiang
В России пропала партия машин. Это были дорогие кроссоверы Li Auto. Их везли клиентам в Москву. Автовоз просто исчез по дороге. Как такое могло произойти?Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
-
09.12.2025, 06:21
Праздничное обновление Tesla 2025: новые команды Grok, режим Санты и карта зарядок
Tesla выпустила традиционное праздничное обновление для своих электромобилей. В этот раз владельцев ждут новые развлечения и полезные функции. Однако интеграции Apple CarPlay снова не появилось. Узнайте, какие сюрпризы приготовила компания в этом году.Читать далее
-
09.12.2025, 06:13
Транспорт будущего Zeltini Z-Triton: амфибийный трицикл из Латвии совмещает велосипед, лодку и дом
Латвийская компания Zeltini удивила мир необычным трициклом Z-Triton. Это не просто велосипед, а настоящий гибрид с функциями лодки и мини-дома. Внутри есть все для комфортного отдыха. Цена и возможности новинки интригуют.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве