Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

9 декабря 2025, 08:43

Китайские машины больше не нужны? Что ждет российский авторынок в 2026 году

Китайские авто теряют популярность. Их доля на рынке падает. Эксперты назвали главные причины. Что происходит с ценами? Узнайте подробности в нашем материале.

Впервые за последние пять лет гегемония китайских автомобильных брендов на российском рынке пошатнулась. Их доля начала сокращаться, уступая место маркам локальной сборки. Как сообщает «Российская Газета», эта тенденция разворачивается на фоне общего спада продаж: за одиннадцать месяцев 2025 года рынок новых легковых машин просел на 18% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на то, что автомобили из КНР все еще формируют основу рынка, статистика продаж ведущих игроков выглядит неутешительно. По данным ГК «АвтоСпецЦентр», с января по октябрь 2025 года Haval реализовал 135,8 тысяч машин, что на 15% меньше прошлогодних показателей. У Chery спад еще заметнее - минус 29% (94,4 тыс. штук), а у Geely продажи обвалились на 41% (76,6 тыс. штук). Дилеры подтверждают, что доля «китайцев» сократилась, и это первое подобное снижение за пятилетку. В группе компаний «Автодом» отмечают, что на ситуацию повлияли сразу несколько факторов: рост утилизационного сбора, высокая ключевая ставка и усиление конкуренции со стороны автомобилей, собранных в России (TENET) и Беларуси (Belgee).

По оценкам ассоциации РОАД, китайские бренды все еще занимают внушительные 55-60% сегмента новых легковых авто. Однако, как поясняют в пресс-службе организации, важно смотреть не только на долю, но и на абсолютные цифры, которые действительно снизились. Причем проседает весь рынок, а не только отдельные марки. Среди ключевых причин эксперты называют общее ослабление спроса из-за дорогих кредитов, подорожание логистики и увеличение стоимости владения машиной. Кроме того, часть покупателей переориентировалась на вторичный рынок в поисках более бюджетных вариантов, что также сдерживает продажи новых автомобилей.

Интересно, что ноябрь 2025 года выбился из общей картины, показав рост на 5% к аналогичному месяцу прошлого года - было продано 127,9 тысячи новых легковых автомобилей. Аналитики «Автостата» связывают этот всплеск с желанием покупателей «запрыгнуть в последний вагон» и успеть приобрести машину до очередного резкого повышения утильсбора с 1 декабря. Это также объясняет рост доли премиальных автомобилей до 12%.

Прогнозы на будущее эксперты дают с большой осторожностью. В «Автостате» не ожидают значительного роста и предполагают, что рынок в следующем году останется примерно на текущем уровне, с возможными колебаниями в пределах 10%. Дальнейшая динамика, по их мнению, будет сильно зависеть от макроэкономической ситуации и доступности кредитования.

В то же время в ГК «Автодом» настроены более пессимистично. Там считают, что тренд на сокращение продаж сохранится из-за сезонного спада, а также возможного повышения НДС до 22% и уже упомянутого роста утильсбора. В ассоциации РОАД также готовятся к непростому первому кварталу 2026 года. После относительно удачного декабря они ожидают резкого спада покупательской активности, что станет серьезным вызовом для дилеров в условиях сохраняющегося финансового и регуляторного давления.

Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, Belgee, TENET
