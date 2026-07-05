Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

5 июля 2026, 05:55

Пятиместный Tenet T8: старт продаж, новые опции и особенности для России

Пятиместный Tenet T8: старт продаж, новые опции и особенности для России

Дешевле семиместного: в России начались продажи пятиместной версии флагманского кроссовера Tenet T8

Пятиместный Tenet T8: старт продаж, новые опции и особенности для России

В России начались продажи пятиместной версии кроссовера Tenet T8, адаптированной под местные условия и запросы покупателей. Новинка отличается не только компоновкой салона, но и рядом технологических решений, которые могут изменить восприятие сегмента.

В России начались продажи пятиместной версии кроссовера Tenet T8, адаптированной под местные условия и запросы покупателей. Новинка отличается не только компоновкой салона, но и рядом технологических решений, которые могут изменить восприятие сегмента.

Появление пятиместной версии флагманского кроссовера Tenet T8 на российском рынке — это не просто расширение модельного ряда, а реакция на реальные запросы покупателей. Производитель учёл обратную связь от владельцев и клиентов, создав автомобиль, ориентированный на практичность и комфорт в российских условиях.

В отличие от семиместной модификации, новая версия оснащена турбированным двигателем объёмом 1,6 литра (186 л.с., 275 Нм), который работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Такой силовой агрегат позволяет использовать бензин АИ-92, что актуально для многих регионов страны. Минимальная стоимость автомобиля без учёта трейд-ина составляет 3 099 000 рублей.

Салон пятиместного Tenet T8 отличается увеличенным багажником: его объём варьируется от 889 до 1930 литров в зависимости от положения задних сидений. В комплектации «Актив» предусмотрены выдвижная панорамная крыша с люком, 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы, 10,3-дюймовая цифровая приборная панель, акустические стёкла, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, система кругового обзора 540°, шесть подушек безопасности, электрорегулировки сидений и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Особое внимание уделено технологиям: в автомобиле реализован голосовой помощник, который активируется по ключевой фразе или команде «Привет, Tenet». Система позволяет управлять климатом, обогревом сидений, стеклоподъёмниками, радио и другими функциями, не отвлекаясь от дороги. Мобильное приложение даёт возможность дистанционно запускать двигатель, включать подогрев или вентиляцию сидений, настраивать климат-контроль, а также отслеживать параметры автомобиля, включая давление в шинах и запас хода.

В ответ на пожелания владельцев расширен выбор тем для цифровой панели приборов: теперь доступна классическая графика с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра, которая облегчает восприятие информации во время движения. Для зимней эксплуатации предусмотрен полный пакет подогревов: передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Пятиместный Tenet T8 официально допускает установку фаркопа для буксировки прицепа массой до 750 кг, что расширяет возможности автомобиля как при передвижении по городу, так и при перевозке крупногабаритных вещей. Модель доступна в четырёх цветах: чёрном, белом, сером и зелёном. Производство организовано по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге, где кузова проходят обработку воском, а также антикоррозийную и шумоизоляционную обработку.

Запуск пятиместного Tenet T8 может задать новый стандарт в сегменте семейных кроссоверов: акцент сделан на адаптацию к внешним условиям, расширение функциональности и повышение уровня комфорта. Для покупателей это означает больше возможностей выбора и уверенность в том, что автомобиль рассчитан на долгую эксплуатацию в непростых климатических и дорожных условиях страны.

Общий срок технической поддержки составляет пять лет или 150 000 км пробега, включая три года заводской гарантии и два года дополнительного обслуживания. Подобный подход к послепродажному сервису становится всё более востребованным на российском рынке, особенно на фоне роста интереса к локализованным моделям. Интерес к новым интеллектуальным разработкам сохраняется и проявляется и в других локальных проектах, например, грузовых автомобилей БАЗ с высокой степенью локализации .

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET
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