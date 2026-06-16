Новая версия TENET T8 вышла на заводе и уже готова к дорогам России

Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге

На калужском заводе «АГР» началось производство пятиместного TENET T8. Модель получила доработки с учетом пожеланий российских водителей и особенностей климата. Почему запуск этой версии важен для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.

На калужском заводе «АГР» началось производство пятиместного TENET T8. Модель получила доработки с учетом пожеланий российских водителей и особенностей климата. Почему запуск этой версии важен для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.

Запуск пятиместной версии TENET T8 на заводе «АГР» в Калуге - событие, которое напрямую влияет на выбор российских автолюбителей. Новая модификация флагманского кроссовера создана с учетом реальных запросов покупателей и особенностей эксплуатации в России. Это не просто расширение модельного ряда, а ответ на конкретные ожидания рынка, где комфорт, надежность и адаптация к климату играют ключевую роль.

Производство полного цикла на калужской площадке включает сварку, окраску и сборку, что позволяет контролировать качество на каждом этапе. Завод оснащен современными системами автоматизации и цифрового контроля, что обеспечивает стабильность процессов и точное соблюдение технологий. Все ключевые участки интегрированы в единую систему контроля качества, соответствующую международным стандартам, что особенно важно для долгосрочной надежности автомобиля.

Особое внимание уделено защите кузова и долговечности: скрытые полости и сам кузов обрабатываются воском, днище покрывается антикоррозийными и шумоизоляционными материалами. Такой подход позволяет повысить устойчивость к влаге, реагентам и перепадам температур, что критично для российских дорог. В результате автомобиль лучше сохраняет внешний вид и эксплуатационные характеристики даже в сложных условиях.

Пятиместный TENET T8 рассчитан на ежедневное использование как в городе, так и на трассе. Просторный салон, передний привод, турбированный двигатель объемом 1,6 литра и 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями делают модель универсальной для разных сценариев. Объем багажника варьируется от 889 до 1930 литров, что особенно удобно для семейных поездок и перевозки крупного багажа.

В стандартной комплектации предусмотрен полный зимний пакет: подогрев сидений спереди и сзади, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Это решение заметно облегчает эксплуатацию в холодное время года и делает поездки комфортнее. Такой набор опций редко встречается в базовых версиях конкурентов, что выделяет TENET T8 на фоне других предложений.

Запуск новой версии - не просто очередной шаг в развитии бренда, а показатель системной работы с обратной связью от владельцев и потенциальных клиентов. По имеющимся данным, спрос на семейные кроссоверы с адаптацией под российские условия стабильно растет. Важно отметить, что полный цикл производства в России позволяет не только быстрее реагировать на запросы рынка, но и поддерживать высокий уровень локализации, что может положительно сказаться на цене и доступности модели.

Для справки: холдинг «АГР» и компания Defetoo продолжают расширять линейку кроссоверов, делая акцент на практичности и адаптации к российским реалиям. Пятиместный TENET T8 - пример того, как современные технологии и учет мнения потребителей формируют новые стандарты в сегменте семейных автомобилей. Такой подход может стать ориентиром для других производителей, стремящихся закрепиться на российском рынке.