Новая версия TENET T8 вышла на заводе и уже готова к дорогам России

16 июня 2026, 13:28
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
На калужском заводе «АГР» началось производство пятиместного TENET T8. Модель получила доработки с учетом пожеланий российских водителей и особенностей климата. Почему запуск этой версии важен для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.
Запуск пятиместной версии TENET T8 на заводе «АГР» в Калуге - событие, которое напрямую влияет на выбор российских автолюбителей. Новая модификация флагманского кроссовера создана с учетом реальных запросов покупателей и особенностей эксплуатации в России. Это не просто расширение модельного ряда, а ответ на конкретные ожидания рынка, где комфорт, надежность и адаптация к климату играют ключевую роль.
Производство полного цикла на калужской площадке включает сварку, окраску и сборку, что позволяет контролировать качество на каждом этапе. Завод оснащен современными системами автоматизации и цифрового контроля, что обеспечивает стабильность процессов и точное соблюдение технологий. Все ключевые участки интегрированы в единую систему контроля качества, соответствующую международным стандартам, что особенно важно для долгосрочной надежности автомобиля.
Особое внимание уделено защите кузова и долговечности: скрытые полости и сам кузов обрабатываются воском, днище покрывается антикоррозийными и шумоизоляционными материалами. Такой подход позволяет повысить устойчивость к влаге, реагентам и перепадам температур, что критично для российских дорог. В результате автомобиль лучше сохраняет внешний вид и эксплуатационные характеристики даже в сложных условиях.
Пятиместный TENET T8 рассчитан на ежедневное использование как в городе, так и на трассе. Просторный салон, передний привод, турбированный двигатель объемом 1,6 литра и 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями делают модель универсальной для разных сценариев. Объем багажника варьируется от 889 до 1930 литров, что особенно удобно для семейных поездок и перевозки крупного багажа.
В стандартной комплектации предусмотрен полный зимний пакет: подогрев сидений спереди и сзади, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Это решение заметно облегчает эксплуатацию в холодное время года и делает поездки комфортнее. Такой набор опций редко встречается в базовых версиях конкурентов, что выделяет TENET T8 на фоне других предложений.
Запуск новой версии - не просто очередной шаг в развитии бренда, а показатель системной работы с обратной связью от владельцев и потенциальных клиентов. По имеющимся данным, спрос на семейные кроссоверы с адаптацией под российские условия стабильно растет. Важно отметить, что полный цикл производства в России позволяет не только быстрее реагировать на запросы рынка, но и поддерживать высокий уровень локализации, что может положительно сказаться на цене и доступности модели.
Для справки: холдинг «АГР» и компания Defetoo продолжают расширять линейку кроссоверов, делая акцент на практичности и адаптации к российским реалиям. Пятиместный TENET T8 - пример того, как современные технологии и учет мнения потребителей формируют новые стандарты в сегменте семейных автомобилей. Такой подход может стать ориентиром для других производителей, стремящихся закрепиться на российском рынке.
Похожие материалы Тенет
-
04.06.2026, 05:32
Tenet A8 выходит на рынок: российская сборка и новая стратегия бренда
В России сертифицирован седан Tenet A8, созданный на базе обновленного Chery Arrizo 8 Pro. Производство стартует на заводе в Шушарах, а эксперты уже обсуждают, как изменится рынок и чего ждать от новинки в плане оснащения и цены.Читать далее
-
29.05.2026, 11:47
Юбилейный TENET T8: российский завод выпустил 100-тысячный кроссовер
На калужском заводе «АГР» собрали 100-тысячный автомобиль TENET - событие, которое мало кто ожидал в такие короткие сроки. Как это повлияет на рынок, какие технологии внедряют и почему именно сейчас спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
20.05.2026, 07:44
Tenet в Калуге: как новый SUV изменил рынок и стал технологическим лидером
Выпуск кроссоверов Tenet на заводе AGR Automotive в Калужской области стал одним из главных событий для российского автопрома. Высокая степень локализации, современные технологии и адаптация к российским условиям делают бренд заметным игроком на рынке SUV.Читать далее
-
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
-
20.04.2026, 05:14
Парадакс бренда Tenet: почему российский кроссовер дороже родственного Chery
В России продают кроссовер Tenet T8, собранный на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Модель привлекла внимание необычным происхождением, спорным неймингом и техническими решениями. Разбираемся, что скрывается за новым именем и стоит ли рассматривать T8 как альтернативу привычным китайским моделям.Читать далее
-
19.04.2026, 14:13
От Volkswagen до Tenet: как калужский автогигант заменил ушедшие бренды новыми моделями
Автомобильная индустрия в Калуге переживает бурный рост: концерны запускают здесь современные заводы полного цикла, создавая тысячи рабочих мест и меняя структуру рынка. Почему именно этот регион стал точкой притяжения и как это влияет на экономику - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.04.2026, 10:48
TENET T8 2026: реальный опыт владения, плюсы и минусы нового кроссовера
Владелец TENET T8 2026 делится подробностями эксплуатации: что удивило, какие нюансы вскрылись после покупки и почему этот кроссовер оказался выгоднее конкурентов. Разбираем, что важно знать перед выбором нового авто в 2026 году.Читать далее
-
06.04.2026, 19:36
Tenet занял место Chery: как новые кроссоверы меняют рынок и производство в России
Кроссоверы Tenet стремительно ворвались в топ-5 самых популярных марок России, заняв позиции Chery и начав сборку на площадке бывшего завода Volkswagen. Как меняется рынок, почему китайские бренды уходят в тень и что ждет российский автопром - в нашем материале.Читать далее
-
30.03.2026, 20:38
Почему механик со стажем выбрал адаптированный Tenet T8 вместо Haval
Владелец с большим опытом делится впечатлениями от TENET Т8 спустя десять дней после покупки. Почему даже проверенные временем модели уступают новым китайским кроссоверам и как изменились ожидания от современных авто - разбор на реальных примерах.Читать далее
Похожие материалы Тенет
-
04.06.2026, 05:32
Tenet A8 выходит на рынок: российская сборка и новая стратегия бренда
В России сертифицирован седан Tenet A8, созданный на базе обновленного Chery Arrizo 8 Pro. Производство стартует на заводе в Шушарах, а эксперты уже обсуждают, как изменится рынок и чего ждать от новинки в плане оснащения и цены.Читать далее
-
29.05.2026, 11:47
Юбилейный TENET T8: российский завод выпустил 100-тысячный кроссовер
На калужском заводе «АГР» собрали 100-тысячный автомобиль TENET - событие, которое мало кто ожидал в такие короткие сроки. Как это повлияет на рынок, какие технологии внедряют и почему именно сейчас спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
20.05.2026, 07:44
Tenet в Калуге: как новый SUV изменил рынок и стал технологическим лидером
Выпуск кроссоверов Tenet на заводе AGR Automotive в Калужской области стал одним из главных событий для российского автопрома. Высокая степень локализации, современные технологии и адаптация к российским условиям делают бренд заметным игроком на рынке SUV.Читать далее
-
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
-
20.04.2026, 05:14
Парадакс бренда Tenet: почему российский кроссовер дороже родственного Chery
В России продают кроссовер Tenet T8, собранный на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Модель привлекла внимание необычным происхождением, спорным неймингом и техническими решениями. Разбираемся, что скрывается за новым именем и стоит ли рассматривать T8 как альтернативу привычным китайским моделям.Читать далее
-
19.04.2026, 14:13
От Volkswagen до Tenet: как калужский автогигант заменил ушедшие бренды новыми моделями
Автомобильная индустрия в Калуге переживает бурный рост: концерны запускают здесь современные заводы полного цикла, создавая тысячи рабочих мест и меняя структуру рынка. Почему именно этот регион стал точкой притяжения и как это влияет на экономику - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.04.2026, 10:48
TENET T8 2026: реальный опыт владения, плюсы и минусы нового кроссовера
Владелец TENET T8 2026 делится подробностями эксплуатации: что удивило, какие нюансы вскрылись после покупки и почему этот кроссовер оказался выгоднее конкурентов. Разбираем, что важно знать перед выбором нового авто в 2026 году.Читать далее
-
06.04.2026, 19:36
Tenet занял место Chery: как новые кроссоверы меняют рынок и производство в России
Кроссоверы Tenet стремительно ворвались в топ-5 самых популярных марок России, заняв позиции Chery и начав сборку на площадке бывшего завода Volkswagen. Как меняется рынок, почему китайские бренды уходят в тень и что ждет российский автопром - в нашем материале.Читать далее
-
30.03.2026, 20:38
Почему механик со стажем выбрал адаптированный Tenet T8 вместо Haval
Владелец с большим опытом делится впечатлениями от TENET Т8 спустя десять дней после покупки. Почему даже проверенные временем модели уступают новым китайским кроссоверам и как изменились ожидания от современных авто - разбор на реальных примерах.Читать далее