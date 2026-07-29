Zeekr 9X лишился третьего ряда, но прибавил в комфорте: 1381 л.с. и 3,1 с до «сотни» в пятиместном кузове

Пятиместный Zeekr 9X: новая версия гибридного кроссовера с топовой мощностью

На рынке КНР появился пятиместный Zeekr 9X - гибридный кроссовер с премиальным оснащением и мощной силовой установкой. Новинка может изменить расстановку сил в сегменте больших SUV, предлагая альтернативу привычным компоновкам и расширяя возможности трансформации салона.

На рынке КНР появился пятиместный Zeekr 9X - гибридный кроссовер с премиальным оснащением и мощной силовой установкой. Новинка может изменить расстановку сил в сегменте больших SUV, предлагая альтернативу привычным компоновкам и расширяя возможности трансформации салона.

Появление пятиместной версии Zeekr 9X на китайском рынке стало прорывом в сегменте гибридных кроссоверов. Производитель сделал ставку на практичность, сохранив при этом все основные технические преимущества топовой модификации. Новая модель ориентирована не только на тех, кто ценит премиум-оснащение, но и на покупателей, которым важна универсальность салона и простор для пассажиров второго ряда.

В основе Zeekr 9X лежит архитектура SEA-S и гибридная система SEA Super Hybrid, сочетающая 2,0-литровый бензиновый турбомотор с электродвигателями. В топовой комплектации суммарная отдача достигает 1030 кВт (примерно 1381 л.с.), что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,1 секунды. Переход к схеме 2+3, вместо прежней 2+2+2, дал больше свободы для трансформации багажника и увеличения комфорта второго ряда.

Второй ряд кресел теперь оснащен электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Габариты существенные: длина кузова - около 5,2 метра, колесная база - 3169 мм. Емкость аккумулятора до 70 кВт·ч составляет несколько сотен километров пробега на электротяге, что особенно актуально для дальних поездок.

Техническая начинка Zeekr 9X включает динамичный корпус, пневмоподвеску, систему помощи водителю Qianli и современные вычислительные платформы для электронных ассистентов. В салоне установлены крупные OLED-дисплеи. Такой набор опций выводит модель в число самых дорогих в линейке бренда и делает ее конкурентом основного внедорожника.

На фоне растущего интереса к электрификации и гибридным технологиям, производители в Китае активно расширяют горизонты, серьезно прорабатывая новые формы компонентов и оснащения. Например, в сегменте городского транспорта недавно появились электроскутеры, которые также предлагают инновационные решения - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях традиционных электроскутеров .

Пятиместный Zeekr 9X может заинтересовать тех, кто ищет высокую мощность, прогресс и современные технологии по более доступной цене, чем у европейских аналогов. Важно отметить, что гибридные кроссоверы с хорошим качеством пока остаются редкостью даже на мировом рынке. Согласно данным, Zeekr 9X научился конкурировать с такими моделями, как BMW X7 или Mercedes-Benz GLS, но при этом предлагает иной подход к организации пространства и оснащению. Для российского рынка подобные решения могут быть особенно актуальными на фоне роста интереса к большим внедорожникам и гибридным технологиям.