Почему новая компоновка Zeekr 9X может изменить подход к выбору кроссовера - мнение эксперта

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 июля 2026, 13:21

Пятиместный Zeekr 9X: первые подробности о новой версии популярного кроссовера

Пятиместный Zeekr 9X: первые подробности о новой версии популярного кроссовера

Почему новая компоновка Zeekr 9X может изменить подход к выбору кроссовера - мнение эксперта

Пятиместный Zeekr 9X: первые подробности о новой версии популярного кроссовера

Zeekr готовит к выпуску пятиместную версию кроссовера 9X, которая уже вызвала интерес у автолюбителей. Мало кто знает, что изменения в салоне обещают не только больше пространства, но и новые возможности для перевозки багажа. Прием предзаказов стартует совсем скоро, а спрос на модель уже бьет рекорды. Что ждет покупателей и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.

Zeekr готовит к выпуску пятиместную версию кроссовера 9X, которая уже вызвала интерес у автолюбителей. Мало кто знает, что изменения в салоне обещают не только больше пространства, но и новые возможности для перевозки багажа. Прием предзаказов стартует совсем скоро, а спрос на модель уже бьет рекорды. Что ждет покупателей и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.

Российских автолюбителей ждет важное обновление: Zeekr анонсировал новую пятиместную модификацию своего кроссовера 9X, что может заметно повлиять на выбор семейных автомобилей в премиальном сегменте. В условиях растущего спроса на просторные и практичные машины, производитель решил отказаться от привычной шестиместной схемы, сделав ставку на комфорт и функциональность для задних пассажиров и увеличенный багажник. Это решение особенно актуально для тех, кто часто путешествует или ценит универсальность в повседневной эксплуатации.

По информации Carnewschina, официальные изображения новинки пока не опубликованы, однако первые шпионские фото уже появились в сети. На снимках видно, что Zeekr 9X получил камуфляж, скрывающий детали обновленного интерьера. Главная интрига - как именно изменится пространство второго ряда и насколько увеличится объем багажного отделения. Эксперты отмечают, что подобная трансформация может сделать модель еще более привлекательной для семей с детьми и тех, кто часто перевозит крупные вещи.

Старт приема предзаказов намечен на 8 июля, и этот шаг уже вызвал оживление среди потенциальных покупателей. Как отмечают аналитики, Zeekr 9X с момента своего дебюта быстро стал лидером в сегменте кроссоверов стоимостью свыше 500 тысяч юаней. В июне каждая третья продажа в этом классе пришлась именно на эту модель, что подтверждает высокий интерес к бренду и его продуктам. Благодаря такому спросу, компания смогла увеличить свои продажи более чем вдвое по сравнению с прошлым годом - в июне реализовано свыше 35 тысяч автомобилей.

Интересно, что Zeekr не стал менять моторную гамму и архитектуру передней части автомобиля, сохранив проверенные технические решения. Это может указывать на уверенность производителя в актуальности существующих технологий и их востребованности у покупателей. Подобный подход позволяет снизить риски, связанные с внедрением новых агрегатов, и одновременно предложить рынку свежий вариант компоновки салона.

На фоне растущей конкуренции среди китайских брендов, Zeekr демонстрирует способность быстро реагировать на запросы рынка. Для сравнения, недавно Hyundai также представил новую модель кроссовера для рынка Узбекистана, что говорит о тенденции к расширению ассортимента и адаптации под локальные предпочтения - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Hyundai Mufasa в нашем обзоре. В случае с Zeekr 9X, акцент на пятиместной версии может стать ответом на запросы тех, кто ищет баланс между вместимостью и комфортом, не жертвуя современными технологиями и премиальным уровнем оснащения.

Для справки: Zeekr - дочерний бренд Geely, ориентированный на выпуск электромобилей и гибридов премиум-класса. Модель 9X изначально позиционировалась как флагман среди кроссоверов марки, а ее успех на рынке подтверждает правильность выбранной стратегии. Появление пятиместной версии может не только укрепить позиции Zeekr в России, но и задать новый стандарт для конкурентов в сегменте семейных автомобилей.

Упомянутые модели: Zeekr 9X
Упомянутые марки: Zeekr
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Зикр

Похожие материалы Зикр

GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Казань Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться