Почему новая компоновка Zeekr 9X может изменить подход к выбору кроссовера - мнение эксперта

3 июля 2026, 13:21
Пятиместный Zeekr 9X: первые подробности о новой версии популярного кроссовера
Пятиместный Zeekr 9X: первые подробности о новой версии популярного кроссовера
Zeekr готовит к выпуску пятиместную версию кроссовера 9X, которая уже вызвала интерес у автолюбителей. Мало кто знает, что изменения в салоне обещают не только больше пространства, но и новые возможности для перевозки багажа. Прием предзаказов стартует совсем скоро, а спрос на модель уже бьет рекорды. Что ждет покупателей и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.
Российских автолюбителей ждет важное обновление: Zeekr анонсировал новую пятиместную модификацию своего кроссовера 9X, что может заметно повлиять на выбор семейных автомобилей в премиальном сегменте. В условиях растущего спроса на просторные и практичные машины, производитель решил отказаться от привычной шестиместной схемы, сделав ставку на комфорт и функциональность для задних пассажиров и увеличенный багажник. Это решение особенно актуально для тех, кто часто путешествует или ценит универсальность в повседневной эксплуатации.
По информации Carnewschina, официальные изображения новинки пока не опубликованы, однако первые шпионские фото уже появились в сети. На снимках видно, что Zeekr 9X получил камуфляж, скрывающий детали обновленного интерьера. Главная интрига - как именно изменится пространство второго ряда и насколько увеличится объем багажного отделения. Эксперты отмечают, что подобная трансформация может сделать модель еще более привлекательной для семей с детьми и тех, кто часто перевозит крупные вещи.
Старт приема предзаказов намечен на 8 июля, и этот шаг уже вызвал оживление среди потенциальных покупателей. Как отмечают аналитики, Zeekr 9X с момента своего дебюта быстро стал лидером в сегменте кроссоверов стоимостью свыше 500 тысяч юаней. В июне каждая третья продажа в этом классе пришлась именно на эту модель, что подтверждает высокий интерес к бренду и его продуктам. Благодаря такому спросу, компания смогла увеличить свои продажи более чем вдвое по сравнению с прошлым годом - в июне реализовано свыше 35 тысяч автомобилей.
Интересно, что Zeekr не стал менять моторную гамму и архитектуру передней части автомобиля, сохранив проверенные технические решения. Это может указывать на уверенность производителя в актуальности существующих технологий и их востребованности у покупателей. Подобный подход позволяет снизить риски, связанные с внедрением новых агрегатов, и одновременно предложить рынку свежий вариант компоновки салона.
На фоне растущей конкуренции среди китайских брендов, Zeekr демонстрирует способность быстро реагировать на запросы рынка. Для сравнения, недавно Hyundai также представил новую модель кроссовера для рынка Узбекистана, что говорит о тенденции к расширению ассортимента и адаптации под локальные предпочтения - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Hyundai Mufasa в нашем обзоре. В случае с Zeekr 9X, акцент на пятиместной версии может стать ответом на запросы тех, кто ищет баланс между вместимостью и комфортом, не жертвуя современными технологиями и премиальным уровнем оснащения.
Для справки: Zeekr - дочерний бренд Geely, ориентированный на выпуск электромобилей и гибридов премиум-класса. Модель 9X изначально позиционировалась как флагман среди кроссоверов марки, а ее успех на рынке подтверждает правильность выбранной стратегии. Появление пятиместной версии может не только укрепить позиции Zeekr в России, но и задать новый стандарт для конкурентов в сегменте семейных автомобилей.
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