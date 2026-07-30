Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

30 июля 2026, 17:14

Пятиместный Zeekr 9X вышел на рынок: стартовая цена выше, чем у трехрядной версии

Пятиместный Zeekr 9X вышел на рынок: стартовая цена выше, чем у трехрядной версии

Чем удивляет пятиместный Zeekr 9X: 1,5 метра пространства для ног и комфорт бизнес‑класса

Пятиместный Zeekr 9X вышел на рынок: стартовая цена выше, чем у трехрядной версии

Zeekr представил обновленный кроссовер 9X с пятью местами и расширенным пространством для пассажиров второго ряда. Новинка сразу получила богатое оснащение и стартует по цене выше, чем трехрядная версия, что вызывает вопросы у покупателей. Какие особенности отличают эту модель и почему производитель сделал ставку на комфорт - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в сегменте премиальных кроссоверов такие решения встречаются нечасто.

Zeekr представил обновленный кроссовер 9X с пятью местами и расширенным пространством для пассажиров второго ряда. Новинка сразу получила богатое оснащение и стартует по цене выше, чем трехрядная версия, что вызывает вопросы у покупателей. Какие особенности отличают эту модель и почему производитель сделал ставку на комфорт - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в сегменте премиальных кроссоверов такие решения встречаются нечасто.

Zeekr официально начал продажи пятиместной модификации кроссовера 9X, которая отличается отсутствием третьего ряда сидений и акцентом на максимальный комфорт для пассажиров второго ряда. В результате переработки салона удалось добиться полутораметрового пространства для ног сзади, а также внедрить кресла с функциями массажа, подогрева, вентиляции и режимом «нулевой гравитации». Такой подход позволил создать атмосферу бизнес-класса, что редко встречается в массовых SUV.

Интересно, что стартовая стоимость пятиместного Zeekr 9X оказалась выше, чем у шестиместной версии: цены варьируются от 471 900 до 585 900 юаней, что эквивалентно примерно 5,6 - 6,9 млн рублей. Для сравнения, трехрядная модификация начинается с 5,4 млн рублей, однако базовая комплектация у пятиместной версии заметно богаче. Это решение производителя объясняется тем, что новая компоновка сразу идет с расширенным набором опций, что делает ее привлекательной для тех, кто ценит премиальный уровень оснащения.

Внешне пятиместная версия практически не отличается от трехрядной, но получила новый коричневый оттенок кузова и расширенную палитру отделки салона. В технической части инженеры Zeekr добавили пневматическую подвеску и адаптивные амортизаторы, которые автоматически подстраиваются под дорожные условия. Также установлен активный стабилизатор поперечной устойчивости, что позволяет снизить крены в поворотах даже при внушительных габаритах автомобиля.

В базовой комплектации Zeekr 9X оснащается гибридной силовой установкой: 2,0-литровый бензиновый двигатель работает в паре с двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 897 л.с. Покупателям доступны аккумуляторы на 55 и 70 кВт·ч, что обеспечивает запас хода на электротяге до 300 или 380 км соответственно. В топовых версиях мощность увеличивается до 1400 л.с., а максимальная дальность без использования бензина составляет 355 км. Объем багажника варьируется от 1082 до 2473 литров, что позволяет использовать автомобиль как для семейных поездок, так и для дальних путешествий.

Если рассматривать тенденции рынка, становится очевидно, что производители все чаще делают ставку на индивидуальный комфорт и премиальные опции даже в массовых сегментах. Такой подход уже встречался у других брендов, но Zeekr решил пойти дальше, предложив уникальное сочетание просторного салона и богатого оснащения. По данным 110km.ru, подобные решения могут изменить восприятие кроссоверов в России и Китае, где конкуренция в этом сегменте только усиливается.

К слову, недавно на рынке грузовых автомобилей также произошли заметные изменения: российский производитель КАМАЗ передал крупному ретейлеру новую партию тягачей К5, что стало важным событием для логистики страны. Это подтверждает, что автопроизводители продолжают активно развивать свои продуктовые линейки, ориентируясь на запросы клиентов и современные тренды.

Справка 110km.ru. Zeekr - это премиальный бренд, входящий в состав китайского автогиганта Geely. Компания была основана в 2021 году и специализируется на выпуске электромобилей и гибридных моделей с акцентом на инновационные технологии и высокий уровень комфорта. За короткое время Zeekr успел занять заметное место на рынке, предлагая автомобили с передовыми опциями и современным дизайном. Модель 9X стала одной из ключевых в линейке бренда, а ее новые версии регулярно вызывают интерес у экспертов и покупателей.

Упомянутые модели: Zeekr 9X
Упомянутые марки: Zeekr
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