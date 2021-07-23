Пятое поколение Kia Sportage получило гибридную версию. Суммарная мощность кроссовера – 230 сил
Фото: Kia
Силовая установка Sportage HEV создана на базе двигателя 1,6 T-GDi, в паре с которым работает интегрированный с 6-ступенчатой трансмиссией 60-сильный электромотор. Суммарная мощность силовой установки - 230 л. с., крутящий момент – 350 Нм. Батарея литий-ионных аккумуляторов обеспечивает запас энергии 1,49 кВт/ч – электродвигатель вступает в работу, помогая бензиновому силовому агрегату. Заявленный автопроизводителем расход топлива составляет 6 л/100 км в миксе.
Sportage HEV оснащен 2 новыми разработками, ориентированными именно на гибридные модели. Система поддержания плавности хода E-Ride при проезде заметных препятствий использует прием, знакомый опытным водителям: при помощи тягового электромотора генерирует короткие тормозной и разгонный импульсы. Небольшой «клевок», возникающий при перераспределении веса автомобиля, способствует более плавному прохождению препятствия, позволяет избежать сильного удара в подвеску.
Технология улучшения управляемости E-Handling делает SUV маневреннее и стабильнее при входе в повороты и на выходе из них. Автоматика контролирует усилия и нагрузки на колесах гибрида при работе рулевого управления, при необходимости также задействуя тягу электродвигателя.
Заметим, что на родине покупатели встретили V поколение Sportage на ура. За первые 10 дней после премьеры подано более 22 000 предварительных заявок. В том числе около 16 тысяч – в первый день приема заказов.
- 569 000 РKIA Sportage 2009 в Москве
- 1 150 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 1 297 000 РKIA Sportage 2014 в Москве
- 1 699 400 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 1 719 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 849 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 795 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 822 000 РKIA Sportage 2011 в Москве
- 1 999 807 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 679 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
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