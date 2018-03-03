Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
Несмотря на кажущееся сходство, трассы все же разные: на снежной скорости достаточно высокие, но она относительно простая. Главное – вовремя и правильно тормозить. Ледяная же трасса – трудовая. На ней приходится много работать, много действий предпринимать заранее. На льду нельзя по факту решить проблему, как, скажем, на асфальте. Лед идеален для обучения, потому что все имеющиеся ошибки проявляются сами собой. И только благодаря грамотным наставникам можно успеть их обсудить, исправить и сделать это в максимально безопасной обстановке.
Инструктора обмануть невозможно, он просвечивает твои действия как луч рентгена. Потому просит следующий круг ехать чуть медленнее, но с «включенной» головой. Стою на старте, пытаюсь вспомнить все, чему неоднократно учили. Свод правил «шит белыми нитками»: если поздно начать тормозить на льду, гонка может закончиться в сугробе. Затормозить надо до вершины поворота и только после этого развернуть машину. Чуть промедлил с тормозом – неизбежно скольжение передними колесами, которые уже никак не зацепятся за скользкую дорогу.
Скольжение передних колес, как известно, именуется сносом, задних – заносом. Есть занос полезный, есть бесполезный. Если машина едет активно боком, мы теряем управление, почти останавливаемся, в этом случае линейного движения нет. Необходимо скользить небольшими углами, и это поможет прогнозировать и контролировать прохождение поворотов.
Как позже выяснилось в беседе с коллегами, почти всем нам плохо покорялся коварный 4-й левый поворот снежной трассы. Он – затяжной, требовался умеренно поздний вход, чтобы без сноса попасть в очередную связку поворотов. То и дело опаздывал с руками и ногами, и как закономерный итог – сбитые конусы плюс один снежный плен.
Не знаю, какой по счету внешний радиус, цепляюсь за внутренний поворот. Траектория более-менее накатана, причем, чем ближе середина дня, тем сцепление хуже утренней разминки. На скорости более 80 км/ч, достигаемых Renault на прямых участках, муфта разъединяется, ее надо включать принудительно. Инструктор берет эту миссию на себя, твое дело – управление. Чуть опоздаешь в поворот, начинает скользить. Лучшая траектория, повторюсь, на внутренний радиус.
Спрашиваю наставника, насколько все наши сегодняшние тренинги могут быть полезны в обычном будничном городском потоке? Дескать не напрасны ли потуги? Ответ ожидаем: где и в каких дорожных ситуациях пригодится умение справляться с ледяным заносом, никто не знает. Но практика с определенным опытом никому еще не мешали. Похвально, что Renault, выступающий в т.н. масс-сегменте, обзавелся собственной школой водительского мастерства, что до недавних пор было привилегией исключительно премиальных марок. Чем больше на наших дорогах будет опытных и рассудительных водителей, тем выше будет степень общей безопасности. То бишь в выигрыше окажутся все стороны.
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