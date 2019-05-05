Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
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Solaris построили на базе Accent IV поколения, продававшегося на внутреннем рыке Южной Кореи, и запустили в нашу продажу в 2011-м. Потребитель моментально оценил новичка, и в самый первый год присутствия Solaris в России было продано более 97 тыс. ед. Дальше – больше: в 2012-м - почти 111 тысяч, в 2014-м – без малого 115 тысяч.
Битые или с недочетами
Не поверите, но при удачном стечении обстоятельств можно наткнуться на машину стоимостью всего 240 000 рублей. Мы, например, такую нашли на сайте продаж с 107-сильным 1,4-литровым мотором и пробегом 120 000 км. Седану 6 лет от роду, у него было два хозяина. Как информирует продавец, «машина не была в ДТП, не «перевертыш». Движок работает ровно, пробег родной. Кондей работает. Документы все в порядке. В комплекте летние колёса».
Доступную цену продавец объясняет наличием на кузове недочетов. Каких именно, не конкретизирует. Добавляет лишь следующее: «Продам под восстановление. Вложений много не надо».
Варианты за 350-370 тысяч рублей
|Hyundai Solaris Elegance 1.6 AТ
|1.6 л, 123 л.с
|автомат 6
|0-100 - 11.2 с, 192 км/ч
|4405 x 1729 x 1469 мм
|передний
|АИ-92, 6.6 л на 100 км
|939 900 руб
|Все характеристики
За те же 360 000 рублей предлагается вариант с 1,4-литровым движком, на «механике». Зато пробег – 126 000 км. Также один хозяин, оригинальный ПТС, доступна вся история обслуживания. Из элементов оборудования – штатная мультимедиа, многофункциональный руль с регулировкой по высоте, тканевый салон, электрозеркала, ABS.
Свыше 400 тысяч рублей
Машин «за 400 000 тысяч» подавляющее большинство. В любом случае это вполне себе приемлемое предложение. Нельзя сказать, что у таковых очень маленькие пробеги, но есть экземпляры, которые, по информации продавцов, проехали менее 100 000 км.
Как, например, 1,6-литровый «автоматический» Solaris в кузове «хэтчбек» 2012 года выпуска за 399 900 рублей. На его одометре всего 85 005 км. История жизни из разряда «не придерешься»: один владелец, оригинальный ПТС, родной пробег. Есть сервисная книжка со всеми отметками о прохождении ТО. Полностью обслуженный. По технической части без замечаний. Два комплекта ключей, полный пакет документов».
Полмиллиона и выше
|Hyundai Solaris Comfort 1.4 AT
|1.4 л, 100 л.с
|автомат 6
|0-100 - 12.9 с, 183 км/ч
|4405 x 1729 x 1469 мм
|передний
|АИ-92, 6.4 л на 100 км
|822 900 руб
|Все характеристики
Также «пятилетка», также со скромным пробегом (53 000 км) и с той же силовой установкой. Без следов ДТП и юридических ограничений. Запрашиваемая цена – 560 000 рублей. Комментарий продавца: «Состояние автомобиля идеальное. С момента покупки один аккуратный владелец. Обслуживание производилось только у официального дилера, есть сервисная книжка с отметками о ТО. Максимальная комплектация: климат, круиз-контроль, светодиодные ходовые огни, передние и задние стеклоподъемники, громкая связь, обогрев рулевого колеса и т.д. Возможны любые проверки, в том числе у дилера».
Что по технике
Спереди переднеприводного «бюджетника» смонтированы стойки «МакФерсон» и усиленный стабилизатор поперечной устойчивости, сзади – полузависимая торсионная балка с винтовыми пружинами. На передних колесах - вентилируемые дисковые тормозные механизмы, задним достались дисковые тормоза. Реечный рулевой механизм дополнен электроусилителем руля.
Под капотом седана располагались (на выбор) 2 варианта бензиновой силовой установки семейства Gamma. Младший мотор - 4-цилиндровый рядный рабочим объемом 1,4 литра. Оснащался 16-клапанным ГРМ типа DOHC, многоточечным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Максимальная мощность - 107 л.с. (при 6300 об/мин). Пик крутящего момента - 135,4 Нм (при 5000 об/мин).
1,6-литровый собрат также 4-цилиндровой рядной компоновки, с теми же фазами, но более мощный - 123 л.с. при 6300 об/мин. Максимум момента приходилось на отметку 155 Нм (при 4200 об/мин).
|Получился откровенно недорогой автомобиль
|На роль красавца никак не тянет, особенно "лицом"
|В целом неплохая локальная сборка
|При пробеге 25-35 тыс. км гудят ступичные подшипники
|Оцинкованный (за исключением крыши) кузов
|Иногда не получается закрыть багажник с первого раза
|Доступный сервис
|Стоимость запчастей дороже, чем на аналоги Lada
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