5 мая 2019, 15:04

Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты

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Сегодняшние дела у Hyundai Solaris идут так себе. Корейский «бюджетник» петербургского посола занимает лишь 5-ю строчку в списке самых продаваемых моделей российского рынка. А ведь все мы хорошо помним те времена, когда автомобиль и близко не подпускал к себе конкурентов. О том фаворите мы сегодня и поговорим.
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты

Solaris построили на базе Accent IV поколения, продававшегося на внутреннем рыке Южной Кореи, и запустили в нашу продажу в 2011-м. Потребитель моментально оценил новичка, и в самый первый год присутствия Solaris в России было продано более 97 тыс. ед. Дальше – больше: в 2012-м - почти 111 тысяч, в 2014-м – без малого 115 тысяч.

Hyundai Solaris
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 679 900 до 1 058 900 Р
Машин 2011-2014 г.в. на дорогах еще предостаточно. Правда, большинство из «старичков» переехало в регионы. Оно и понятно: покупательская способность «заМКАДья» средненькая, а за подержанные  «Солярисы» 5-8-летней давности сегодня просят не самые большие деньги.

Битые или с недочетами

Не поверите, но при удачном стечении обстоятельств можно наткнуться на машину стоимостью всего 240 000 рублей. Мы, например, такую нашли на сайте продаж с 107-сильным 1,4-литровым мотором и пробегом 120 000 км. Седану 6 лет от роду, у него было два хозяина. Как информирует продавец, «машина не была в ДТП, не «перевертыш». Движок работает ровно, пробег родной. Кондей работает. Документы все в порядке. В комплекте летние колёса».

Доступную цену продавец объясняет наличием на кузове недочетов. Каких именно, не конкретизирует. Добавляет лишь следующее: «Продам под восстановление. Вложений много не надо».

Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Другой пример из разряда «до 300 тысяч» также с «историей».  Другими словами, побывал в аварии, точнее в двух. Экземпляр 2011 года выпуска с пробегом 142 000 км. Об автомобиле известно, что у него дубликат ПТС, в прошлом три владельца, растаможен. Мотор и КПП те же, что у предложения выше. – 1.4 литра/107 л.с. Продавец акцентирует внимание на надежном и  непрожорливом двигателе, дешевизне в эксплуатации и высокой ликвидности.

Варианты за 350-370 тысяч рублей

Hyundai Solaris Elegance 1.6 AТ
1.6 л, 123 л.с
автомат 6
0-100 - 11.2 с, 192 км/ч
4405 x 1729 x 1469 мм
передний
АИ-92, 6.6 л на 100 км
939 900 руб
Все характеристики
Если есть деньги на то, чтобы не связываться с «проблемными» машинами, следует ориентироваться на минимальные цены в районе 350 000 – 370 000 рублей. Выбор худо-бедно есть. Причем, это будут не только 107-сильные версии, но и 123-сильные (1,6 литра). К примеру, фиолетовый красавец 2011 года выпуска оценен хозяином в 360 000 рублей. Коробка – «автомат», пробег – 200 000 км, оригинальный ПТС, один владелец, без следов ДТП. При покупке предоставляется возможность проведения тест-драйва.

За те же 360 000 рублей предлагается вариант с 1,4-литровым движком, на «механике». Зато пробег – 126 000 км. Также один хозяин, оригинальный ПТС, доступна вся история обслуживания. Из элементов оборудования – штатная мультимедиа, многофункциональный руль с регулировкой по высоте, тканевый салон, электрозеркала, ABS.

Свыше 400 тысяч рублей

Машин «за 400 000 тысяч» подавляющее большинство. В любом случае это вполне себе приемлемое предложение. Нельзя сказать, что у таковых очень маленькие пробеги, но есть экземпляры, которые, по информации продавцов, проехали менее 100 000 км.

Как, например, 1,6-литровый «автоматический» Solaris в кузове «хэтчбек» 2012 года выпуска за 399 900 рублей. На его одометре всего 85 005 км. История жизни из разряда «не придерешься»: один владелец, оригинальный ПТС, родной пробег. Есть сервисная книжка со всеми отметками о прохождении ТО. Полностью обслуженный. По технической части без замечаний. Два комплекта ключей, полный пакет документов».

Полмиллиона и выше

Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты
Hyundai Solaris I поколения ищем дешевые варианты

Hyundai Solaris Comfort 1.4 AT
1.4 л, 100 л.с
автомат 6
0-100 - 12.9 с, 183 км/ч
4405 x 1729 x 1469 мм
передний
АИ-92, 6.4 л на 100 км
822 900 руб
Все характеристики
Таких образцов немало, в том числе в ценовой нише, приближенной к полумиллиону рублей и чуть выше. Пятилетний автомобиль с 123-сильным мотором на «автомате» пробежал всего 59 647 км, было 2 хозяина, растаможен. Из опций – две подушки безопасности, ABS, тканевый салон, бортовой компьютер,  кондиционер, подогрев передних сидений, усилитель руля, задний парктроник. Цена – ровно 500 000 рублей. 

Также «пятилетка», также со скромным пробегом (53 000 км) и с той же силовой установкой. Без следов ДТП и юридических ограничений. Запрашиваемая цена – 560 000 рублей. Комментарий продавца: «Состояние автомобиля идеальное. С момента покупки один аккуратный владелец. Обслуживание производилось только у официального дилера, есть сервисная книжка с отметками о ТО. Максимальная комплектация: климат, круиз-контроль, светодиодные ходовые огни, передние и задние стеклоподъемники, громкая связь, обогрев рулевого колеса и т.д. Возможны любые проверки, в том числе у дилера».

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Самые первые «Солярисы» предлагались в 4 комплектация и лишь после рестайлинга 2014 года их количество сократилось до трех.

Спереди переднеприводного «бюджетника» смонтированы стойки «МакФерсон» и усиленный стабилизатор поперечной устойчивости, сзади – полузависимая торсионная балка с винтовыми пружинами. На передних колесах - вентилируемые дисковые тормозные механизмы, задним достались дисковые тормоза. Реечный рулевой механизм дополнен электроусилителем руля.

Под капотом седана располагались (на выбор) 2 варианта бензиновой силовой установки семейства Gamma. Младший мотор - 4-цилиндровый рядный рабочим объемом 1,4 литра. Оснащался 16-клапанным ГРМ типа DOHC, многоточечным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Максимальная мощность - 107 л.с. (при 6300 об/мин). Пик крутящего момента - 135,4 Нм (при 5000 об/мин).

1,6-литровый собрат также 4-цилиндровой рядной компоновки, с теми же фазами, но более мощный - 123 л.с. при 6300 об/мин. Максимум момента приходилось на отметку 155 Нм (при 4200 об/мин).

Плюсы и минусы
Получился откровенно недорогой автомобильНа роль красавца никак не тянет, особенно "лицом"
В целом неплохая локальная сборкаПри пробеге 25-35 тыс. км гудят ступичные подшипники
Оцинкованный (за исключением крыши) кузовИногда не получается закрыть багажник с первого раза
Доступный сервисСтоимость запчастей дороже, чем на аналоги Lada
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Павел Кузин
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Илья06.05.2019 17:04
5
Хотелось бы про Рено Дастер почитать статью такую.
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
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Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Solaris построили на базе Accent IV поколения, продававшегося на внутреннем рыке Южной Кореи, и запустили в нашу продажу в 2011-м. Потребитель моментально оценил новичка, и в самый первый год присутствия Solaris в России было продано более 97 тыс. ед. Дальше – больше: в 2012-м - почти 111 тысяч, в 2014-м – без малого 115 тысяч. {{model_v2_no_show_3004}} Машин 2011-2014 г.в. на дорогах еще предостаточно. Правда, большинство из «старичков» переехало в регионы. Оно и понятно: покупательская способность «заМКАДья» средненькая, а за подержанные  «Солярисы» 5-8-летней давности сегодня просят не самые большие деньги. Битые или с недочетамиНе поверите, но при удачном стечении обстоятельств можно наткнуться на машину стоимостью всего 240 000 рублей. Мы, например, такую нашли на сайте продаж с 107-сильным 1,4-литровым мотором и пробегом 120 000 км. Седану 6 лет от роду, у него было два хозяина. Как информирует продавец, «машина не была в ДТП, не «перевертыш». Движок работает ровно, пробег родной. Кондей работает. Документы все в порядке. В комплекте летние колёса».Доступную цену продавец объясняет наличием на кузове недочетов. Каких именно, не конкретизирует. Добавляет лишь следующее: «Продам под восстановление. Вложений много не надо». {{gallery_1508}} Другой пример из разряда «до 300 тысяч» также с «историей».  Другими словами, побывал в аварии, точнее в двух. Экземпляр 2011 года выпуска с пробегом 142 000 км. Об автомобиле известно, что у него дубликат ПТС, в прошлом три владельца, растаможен. Мотор и КПП те же, что у предложения выше. – 1.4 литра/107 л.с. Продавец акцентирует внимание на надежном и  непрожорливом двигателе, дешевизне в эксплуатации и высокой ликвидности.Варианты за 350-370 тысяч рублей{{params_57345}} Если есть деньги на то, чтобы не связываться с «проблемными» машинами, следует ориентироваться на минимальные цены в районе 350 000 – 370 000 рублей. Выбор худо-бедно есть. Причем, это будут не только 107-сильные версии, но и 123-сильные (1,6 литра). К примеру, фиолетовый красавец 2011 года выпуска оценен хозяином в 360 000 рублей. Коробка – «автомат», пробег – 200 000 км, оригинальный ПТС, один владелец, без следов ДТП. При покупке предоставляется возможность проведения тест-драйва.За те же 360 000 рублей предлагается вариант с 1,4-литровым движком, на «механике». Зато пробег – 126 000 км. Также один хозяин, оригинальный ПТС, доступна вся история обслуживания. Из элементов оборудования – штатная мультимедиа, многофункциональный руль с регулировкой по высоте, тканевый салон, электрозеркала, ABS. Свыше 400 тысяч рублейМашин «за 400 000 тысяч» подавляющее большинство. В любом случае это вполне себе приемлемое предложение. Нельзя сказать, что у таковых очень маленькие пробеги, но есть экземпляры, которые, по информации продавцов, проехали менее 100 000 км. Как, например, 1,6-литровый «автоматический» Solaris в кузове «хэтчбек» 2012 года выпуска за 399 900 рублей. На его одометре всего 85 005 км. История жизни из разряда «не придерешься»: один владелец, оригинальный ПТС, родной пробег. Есть сервисная книжка со всеми отметками о прохождении ТО. Полностью обслуженный. По технической части без замечаний. Два комплекта ключей, полный пакет документов».Полмиллиона и выше{{gallery_1507}} {{params_57342}} Таких образцов немало, в том числе в ценовой нише, приближенной к полумиллиону рублей и чуть выше. Пятилетний автомобиль с 123-сильным мотором на «автомате» пробежал всего 59 647 км, было 2 хозяина, растаможен. Из опций – две подушки безопасности, ABS, тканевый салон, бортовой компьютер,  кондиционер, подогрев передних сидений, усилитель руля, задний парктроник. Цена – ровно 500 000 рублей.  Также «пятилетка», также со скромным пробегом (53 000 км) и с той же силовой установкой. Без следов ДТП и юридических ограничений. Запрашиваемая цена – 560 000 рублей. Комментарий продавца: «Состояние автомобиля идеальное. С момента покупки один аккуратный владелец. Обслуживание производилось только у официального дилера, есть сервисная книжка с отметками о ТО. Максимальная комплектация: климат, круиз-контроль, светодиодные ходовые огни, передние и задние стеклоподъемники, громкая связь, обогрев рулевого колеса и т.д. Возможны любые проверки, в том числе у дилера».Что по технике{{material_118057}} Самые первые «Солярисы» предлагались в 4 комплектация и лишь после рестайлинга 2014 года их количество сократилось до трех. Спереди переднеприводного «бюджетника» смонтированы стойки «МакФерсон» и усиленный стабилизатор поперечной устойчивости, сзади – полузависимая торсионная балка с винтовыми пружинами. На передних колесах - вентилируемые дисковые тормозные механизмы, задним достались дисковые тормоза. Реечный рулевой механизм дополнен электроусилителем руля.Под капотом седана располагались (на выбор) 2 варианта бензиновой силовой установки семейства Gamma. Младший мотор - 4-цилиндровый рядный рабочим объемом 1,4 литра. Оснащался 16-клапанным ГРМ типа DOHC, многоточечным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Максимальная мощность - 107 л.с. (при 6300 об/мин). Пик крутящего момента - 135,4 Нм (при 5000 об/мин).1,6-литровый собрат также 4-цилиндровой рядной компоновки, с теми же фазами, но более мощный - 123 л.с. при 6300 об/мин. Максимум момента приходилось на отметку 155 Нм (при 4200 об/мин).
2019-05-05
Автор: Павел Кузин
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