Пьющий водитель насильно работать не захотел
Поскольку инцидент повторился вновь, суд привлек нарушителя к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) с выплатой штрафа в размере 200 тыс. рублей.
Чтобы взыскать уголовный штраф, Исполнительный лист был направлен в Полюстровский ОСП Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу. Судебный пристав возбудил производство и уведомил об это должника. Правда, повлиять на нарушителя удалось лишь с помощью убедительного довода.
Правонарушителю было заявлено, что в случае неисполнения наказания суда гражданин может получить более суровое наказание. Обязательным работам должник предпочел исполнение требований. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.
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