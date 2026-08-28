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Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 15:01

Qantas ускоряет списание Airbus A380: последние лайнеры уйдут из парка к 2028 году

Qantas ускоряет списание Airbus A380: последние лайнеры уйдут из парка к 2028 году

Конец эпохи «Суперджамбо»: почему Qantas меняет A380 на A350 и 787 уже в 2026 году

Qantas ускоряет списание Airbus A380: последние лайнеры уйдут из парка к 2028 году

Qantas меняет стратегию: крупнейший австралийский перевозчик выведет из эксплуатации все Airbus A380 на четыре года раньше запланированного срока. Решение связано с ростом расходов на топливо и необходимостью обновления авиапарка. Это событие может изменить баланс сил на рынке дальнемагистральных перевозок.

Qantas меняет стратегию: крупнейший австралийский перевозчик выведет из эксплуатации все Airbus A380 на четыре года раньше запланированного срока. Решение связано с ростом расходов на топливо и необходимостью обновления авиапарка. Это событие может изменить баланс сил на рынке дальнемагистральных перевозок.

Решение Qantas по ускорению отказа от Airbus A380 стало одним из самых передовых событий на рынке авиаперевозок последних лет. Перевозчик объявил, что последние «Суперджамбо» покинут флот уже к 2028 году, хотя ранее планировалось эксплуатировать их до 2032 года. Такой шаг вызван резким повышением цен на авиационное топливо, что особенно заметно на четырёхдвигательных гигантах.

После начала конфликта на Востоке в 2026 году расходы Qantas на топливо смогли вырасти на 610 млн австралийских долларов, однако оперативным мерам удалось снизить ущерб до 420 млн долларов. Тем не менее, экономическая эффективность стала ключевым приоритетом для компании. Современные двухдвигательные широкофюзеляжные самолёты заметно выигрывают у А380 по расходу топлива и затратам на обслуживание.

Возвращение A380 в строй после пандемии оказалось кратковременным: последний лайнер такого типа Qantas вновь ввела в эксплуатацию только в декабре 2025 года, после чего стало ясно, что дальнейшая эксплуатация невыгодна. Несмотря на значительные инвестиции в обновление салонов, авиакомпания решила не затягивать с обновлением флота. По словам гендиректора Ванессы Хадсон, ускоренный отказ от A380 позволит сэкономить около 300 миллионов долларов, в первую очередь за счёт снижения затрат на обслуживание старых машин.

Qantas планирует заменить A380 более современными моделями — Airbus A350 и Boeing 787. В настоящее время перевозчик ведёт с производителями переговоры о переводе части опционов в твёрдые заказы, в том числе на дополнительные A350-1000 и Dreamliner. Однако из-за ограниченных производственных мощностей Airbus и Boeing новые самолёты появятся не раньше 2030 года, что вынуждает Qantas искать временные решения и корректировать маршрутную сеть.

Ситуация с обновлением авиапарка Qantas отражает глобальную тенденцию: авиакомпании всё чаще отдают предпочтение экономичным и универсальным лайнерам. Как отмечают эксперты, подобные решения могут появиться и на российском рынке, где вопросы топливной эффективности и обновления флота также становятся всё более актуальными.

Кстати, тема выбора топлива и его оплаты для развития транспорта подробно разбиралась в материале о причинах, по которым бензин вытеснил керосин из баков автомобилей, - подробности здесь . В целом, ускоренное расписание A380 Qantas может стать сигналом для других перевозчиков, что эпоха четырёхдвигательных гигантов подходит к концу.

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