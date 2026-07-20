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Автор: Мария Степанова

20 июля 2026, 20:21

Qianli Technology внедряет ASD 5.0 и Step AOS: новые стандарты для автопрома

Qianli Technology внедряет ASD 5.0 и Step AOS: новые стандарты для автопрома

Китайский автопром переходит на ИИ-агентов: Qianli Technology представила платформу ASD 5.0 и ОС Step AOS

Qianli Technology внедряет ASD 5.0 и Step AOS: новые стандарты для автопрома

Китайская Qianli Technology выводит на рынок платформу ASD 5.0 и ОС Step AOS, обещая революцию в управлении и безопасности автомобилей. Новые решения уже внедряются в электрокроссовер Jike 8X, что может повлиять на весь сегмент умных авто в ближайшие годы.

Китайская Qianli Technology выводит на рынок платформу ASD 5.0 и ОС Step AOS, обещая революцию в управлении и безопасности автомобилей. Новые решения уже внедряются в электрокроссовер Jike 8X, что может повлиять на весь сегмент умных авто в ближайшие годы.

В автомобильной промышленности Китая появился новый технологический виток: компания Qianli Technology анонсировала платформу ASD 5.0 и операционную систему Step AOS. Эти решения призваны задать новые стандарты для интеллектуальных транспортных средств. Разработки уже находят применение в серийных моделях, что подтверждает их практическую инновационность и готовность к реальному рынку.

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC 2026 компания представила промежуточную версию ASD 4.1, в которой реализованы три ключевых улучшения. Во-первых, система обеспечивает автономное перемещение «от двери до двери», включая сложные сценарии: движение по подземным парковкам и управление автомобилем в неблагоприятных погодных условиях.

Во-вторых, внедрена масштабная графовая модель искусственного интеллекта, способная распознавать не только пешеходов и спецтранспорт, но даже мелких животных — это существенно повышает безопасность в нестандартных дорожных ситуациях.
В-третьих, реализовано прямое голосовое управление с автоматическим определением намерений водителя, что делает взаимодействие с автомобилем более интуитивным и стабильным.

Step AOS — это не просто очередная автомобильная операционная система. Она ориентирована на работу с интеллектуальными агентами и предлагает три базовые функции: память, принятие решений и безопасность. Система позволяет конвертировать аппаратные ресурсы автомобиля в вычислительную мощность, доступную для ИИ-агента. Водителю достаточно сформулировать задачу голосом — и агент выполнит её без участия человека. Такой подход способен изменить привычные сценарии использования автомобиля, повысив уровень автономности и удобства для пользователя.

Особое внимание на выставке привлекла совместная разработка Qianli Technology, Geely и Jieyue Xingchen — суперинтеллектуальный агент Super Eva. Он работает на базе модели Agentic Step 3.7 Flash, поддерживает многоязычный интерфейс и умеет преобразовывать размытые команды в чёткие навигационные маршруты. Уже с марта 2026 года Super Eva интегрируется в электрокроссовер Jike 8X, а в перспективе технология появится и у других партнёрских брендов.

Qianli Technology предлагает комплексный подход: это не только улучшение навигации и безопасности, но и глубокая интеграция ИИ-агентов, способных самостоятельно принимать решения. Для российского рынка такие технологии могут быть особенно актуальны — с учётом сложных погодных условий, разнообразия дорожных ситуаций и растущего интереса к электромобилям. Внедрение Step AOS и Super Eva может быть адаптировано для отечественных производителей, которые стремятся повысить конкурентоспособность своих моделей на фоне глобальных изменений в автопроме.

Интересно, что тенденция развития интеллектуальных платформ для электрокаров активно поддерживается и другими игроками рынка, что говорит о стабильном векторе всей отрасли. Например, недавно BYD представила электровнедорожник Tang 8-й серии с рекордным запасом хода , что говорит о растущей конкуренции в сегменте умных и автономных автомобилей.

Упомянутые марки: Geely
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