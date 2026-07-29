QJMOTOR Flash 600V4 AMT вышел в Китае: V4-двигатель, «робот» и цена 410 000 рублей

29 июля 2026, 13:46
QJMOTOR Flash 600V4 AMT: первый круизер с V4 и автоматом на рынке Китая
QJMOTOR Flash 600V4 AMT: первый круизер с V4 и автоматом на рынке Китая
QJMOTOR Flash 600V4 AMT выходит на китайский рынок с уникальным V4. Модель обещает изменить подход к управлению круизерами и привлечь внимание как опытных, так и начинающих мотоциклистов.
На рынке мотоциклов Китая появился необычный игрок - QJMOTOR Flash 600V4 AMT. Эта модель сразу привлекла внимание сочетанием четырехцилиндрового V4 двигателя и автоматической коробки передач, что до сих пор было редкостью для круизеров в этом сегменте. Цена новинки составляет 32 999 юаней, что эквивалентно примерно 410 000 рублей.
В основе Flash 600V4 AMT лежит V-образный мотор объемом 560 кубических сантиметров. Такая архитектура обеспечивает не только плавную работу, но и узнаваемый звук, который ценят поклонники классических круизеров. Двигатель с жидкостным охлаждением развивает 50 кВт мощности и 54 Нм крутящего момента - этого достаточно для уверенного разгона как в городе, так и на трассе.
Главная техническая особенность - автоматизированная трансмиссия AMT 4.1. Она сочетает преимущества классической механики и удобство автомата: передачи переключаются сами, а электронный блок TCU делает это за 100 миллисекунд. Водителю не нужно отвлекаться на сцепление или рычаг - особенно это удобно в пробках и для тех, кто только начинает осваивать мотоциклы такого класса.
Вместо привычных стрелочных приборов установлен цветной TFT-экран диагональю 9,1 см. Светодиодная оптика обеспечивает хорошую видимость при низком энергопотреблении. За безопасность отвечают системы ABS и TCS, которые предотвращают блокировку колес и пробуксовку на скользких участках. Встроенный модуль связи позволяет выводить на дисплей уведомления со смартфона и навигацию, что делает поездки более комфортными.
Тенденция к интеграции современных технологий в двухколесный транспорт становится все заметнее. Например, в сегменте электровелосипедов уже встречаются решения с мощными моторами и расширенным функционалом, как у Kugoo Kirin V3 Pro - подробнее о нем можно узнать в материале о возможностях современных электровелосипедов для города и дачи.
QJMOTOR Flash 600V4 AMT может стать отправной точкой для развития круизеров с автоматизированными коробками передач на азиатском рынке. Для российских мотоциклистов эта новинка интересна не только техническими решениями, но и возможностью появления аналогичных моделей в будущем. Важно отметить, что автоматические трансмиссии постепенно завоевывают популярность и в других сегментах мототехники, что может указывать на смену трендов в ближайшие годы.
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