QR-код вместо свидетельства о регистрации: когда это станет возможным
Чтобы избавиться от необходимости иметь с собой данную «бумажку» автомобилист должен установить на смартфон приложение «Госуслуги Авто» (оно есть и на Android, и на iOS). В нём нужно просто авторизоваться по данным с портала Госуслуг. Приложение само найдёт сведения о вашем автомобиле и позволит выводить QR-код со ссылкой на эту информацию. Теперь инспектор ГИБДД сможет (при желании) считать этот QR и получить данные о транспортном средстве и его владельце.
Чем это удобно? В конце концов, носить с собой СТС не так уж сложно, тем более что всё равно нужно иметь с собой «права», а многие люди постоянно носят и паспорт. Основная «фишка» тут вот в чём. Сейчас, если вы передаёте автомобиль другому лицу, наличие у него бумажного СТС как бы подтверждает тот факт, что вы передали машину сознательно. Угнав машину, СТС вор не получит. Это одна из причин, по которой не рекомендуется держать документы в самом автомобиле.
Так вот, в приложении можно предоставить право управления машиной другому водителю, при этом, передавать ему «бумажку» не потребуется. Для этого нужно всего лишь указать данные этого водителя. Понятно, что у него на смартфоне также должно стоять это же приложение, а ещё он должен указать на Госуслугах номер своего в/у. После этого на его гаджете будет показываться тот же QR-код.
Напомним снова: пока это лишь эксперимент. Правила по-прежнему требуют от водителя иметь с собой «нормальное» СТС и предъявлять его по требованию инспектора. За его отсутствие гаишник может выписать штраф 500 рублей (либо ограничиться предупреждением), плюс грозит эвакуация.
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