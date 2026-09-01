Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

1 сентября 2026, 12:59

QR-коды для водителей: новые правила предъявления документов инспектору ГИБДД

QR-коды для водителей: новые правила предъявления документов инспектору ГИБДД

QR‑код вместо бумажек: как изменится проверка документов на дороге

QR-коды для водителей: новые правила предъявления документов инспектору ГИБДД

Мало кто знает, что теперь водители смогут предъявлять инспектору ГИБДД не только бумажные права и СТС, но и их электронные версии через мессенджер MAX. Нововведение уже закреплено на уровне правительства, а техническая реализация ожидается в ближайшие месяцы. Какие нюансы стоит учесть, что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Мало кто знает, что теперь водители смогут предъявлять инспектору ГИБДД не только бумажные права и СТС, но и их электронные версии через мессенджер MAX. Нововведение уже закреплено на уровне правительства, а техническая реализация ожидается в ближайшие месяцы. Какие нюансы стоит учесть, что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов открывается новая возможность: теперь при проверке документов на дороге можно будет использовать не только привычные бумажные права и свидетельство о регистрации, но и их электронные аналоги в мессенджере MAX. Это решение уже утверждено на уровне правительства, что подчеркивает серьезность перемен и их значимость для всех, кто регулярно сталкивается с инспекторами ГИБДД.

Суть изменений заключается в том, что водитель сможет показать инспектору QR-код водительского удостоверения и СТС прямо на экране смартфона. Соответствующие поправки внесены в Правила дорожного движения, а запуск технической платформы ожидается в ближайшие месяцы. В Минцифры отмечают: использование электронных документов - дело добровольное, никто не обязывает полностью отказываться от бумажных носителей. Оба формата будут иметь равную юридическую силу.

Эксперты считают, что такой шаг может существенно упростить жизнь водителям, особенно тем, кто часто забывает документы дома или сталкивается с их утерей. Электронные версии документов позволят быстрее проходить проверки, снизят риск штрафов за отсутствие бумажных оригиналов и сделают процесс взаимодействия с ГИБДД более современным. Однако важно помнить: пока техническая реализация не завершена, инспекторы будут принимать только привычные бумажные документы.

Интересно, что подобные цифровые инициативы уже обсуждались в других сферах. Например, недавно были ужесточены требования к перевозке детей в автомобилях, что также повлияло на повседневную практику водителей - подробнее об этом можно узнать в материале о новых правилах и штрафах за перевозку детей в специальном обзоре.

В ближайшее время автомобилисты смогут сами выбирать, какой формат документов им удобнее предъявлять. Важно отметить, что QR-коды в MAX будут защищены от подделок, а инспекторы получат специальные сканеры для проверки подлинности. По оценкам специалистов, это нововведение может стать первым шагом к более широкому внедрению цифровых сервисов в сфере транспорта. Важно, что бумажные документы не отменяются - они остаются в ходу для тех, кто предпочитает традиционный способ. Таким образом, новшество создает дополнительный комфорт и гибкость для всех участников дорожного движения.

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