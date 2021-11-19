QR-коды на транспорте: россияне готовы пересесть с поездов и самолетов на автомобили
Фото: И. Братуха
Портал попросил 7500 читателей ответить на вопрос: как изменились их планы на путешествия в связи с планируемым введением QR-кодов на транспорте? Ответы в пределах ожидаемого: многие россияне готовы отказаться от самолетов и поездов в пользу личных автомобилей. При этом 44% из них рассматривают совершить в ближайшие полгода путешествие по матушке-России.
59% респондентов признались, что в случае введения QR-кодов на транспорте, они будут вынуждены пересмотреть свои планы на путешествия в ближайшей 6-месячной перспективе.
При этом 39% россиян, узнав о скором появлении QR-кодов в воздухе и на железной дороге, всерьез задумались о приобретении собственного транспортного средства.
56% опрошенных заявили о готовности пересмотреть свои планы на ближайший отпуск по причине введения в ряде регионов страны системы QR-кодов, необходимых для заселения в отель и при посещении ресторанов.
Опрос также продемонстрировал: в подавляющем своем большинстве (92% респондентов) россияне не намерены вакцинироваться, даже если это будет в ущерб так любимым ими путешествиям. Люди пойдут на то, чтобы изменить (а то и вовсе отменить) запланированные ранее поездки по стране.
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