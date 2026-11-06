3,7 квадрата вместо квартиры: как в старом прицепе уместили кухню, спальню и душ

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 20:49

Ramblenook Camper: компактный дом на колесах с одним но

Ramblenook Camper: компактный дом на колесах с одним но

3,7 квадрата вместо квартиры: как в старом прицепе уместили кухню, спальню и душ

Ramblenook Camper: компактный дом на колесах с одним но

Компания Quest Campers превратила одноосный грузовой прицеп 2003 года в миниатюрный дом на колесах. Внутри есть спальное место на двоих и мини-кухня; солнечные панели обеспечивают энергией оборудование. Цена: 11 тысяч долларов.

Компания Quest Campers превратила одноосный грузовой прицеп 2003 года в миниатюрный дом на колесах. Внутри есть спальное место на двоих и мини-кухня; солнечные панели обеспечивают энергией оборудование. Цена: 11 тысяч долларов.

Когда речь заходит о путешествиях с комфортом, многие представляют себе просторные автодома. Однако для тех, кто ценит мобильность и готов довольствоваться малым, существует целый класс мини-кемперов. Яркий представитель этого направления — Ramblenook Camper, созданный на базе старого грузового прицепа. Этот проект доказывает: даже на 3,7 м² можно организовать уютное пространство для отдыха, если подойти к делу с умом.

Ramblenook Camper: компактный дом на колесах с одним но
Фото: Abigail Kooiman Photography

Высота потолка в Ramblenook Camper составляет всего 1,65 метра — это сразу задает степень комфорта в поездке. На площади 3,7 м² создатели расположили скамейки и небольшой стол. Деревянную столешницу можно снять и при необходимости использовать в качестве основы для спального места на двоих. Для сравнения, в проекте с жилым модулем на базе универсала Lada Largus решения рассчитаны на автомобильный кузов, тогда как здесь все подчинено ограниченному пространству.

Кухонный уголок оборудован мини-раковиной и портативной газовой плиткой. Полочки для вещей закрепили в том числе на распашной задней двери. Есть и несколько ящиков, но биотуалет хранится в отдельном отсеке: пользоваться им можно только снаружи, поскольку внутри для этого почти не остается свободного места.

Ramblenook Camper: компактный дом на колесах с одним но
Фото: Abigail Kooiman Photography

Основой домика стал одноосный грузовой прицеп 2003 года выпуска. Его изношенный кузов привели в порядок и покрасили в белый цвет. На раме установили небольшой ящик для мелочей. Вентиляционную функцию обеспечивает потолочный люк с достаточной системой. Внутри также есть небольшой обогреватель и розетка.

Электропитание обеспечивают солнечные панели на крыше и подключенные к ним аккумуляторы. Для чистой и грязной воды предусмотрены баки объемом около 19 литров каждый. Над задней дверью закреплен поворачивающийся тент: под ним можно устроить обед в хорошую погоду.

Для постоянного проживания прицеп вряд ли подойдет. Для поездок в теплую погоду его внешний вид выглядит уместнее. Quest Campers продает Ramblenook Camper за 11 тысяч долларов США.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Абакан Воронежская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться