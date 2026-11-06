3,7 квадрата вместо квартиры: как в старом прицепе уместили кухню, спальню и душ

6 ноября 2026, 20:49
Ramblenook Camper: компактный дом на колесах с одним но
Ramblenook Camper: компактный дом на колесах с одним но
Компания Quest Campers превратила одноосный грузовой прицеп 2003 года в миниатюрный дом на колесах. Внутри есть спальное место на двоих и мини-кухня; солнечные панели обеспечивают энергией оборудование. Цена: 11 тысяч долларов.
Когда речь заходит о путешествиях с комфортом, многие представляют себе просторные автодома. Однако для тех, кто ценит мобильность и готов довольствоваться малым, существует целый класс мини-кемперов. Яркий представитель этого направления — Ramblenook Camper, созданный на базе старого грузового прицепа. Этот проект доказывает: даже на 3,7 м² можно организовать уютное пространство для отдыха, если подойти к делу с умом.
Высота потолка в Ramblenook Camper составляет всего 1,65 метра — это сразу задает степень комфорта в поездке. На площади 3,7 м² создатели расположили скамейки и небольшой стол. Деревянную столешницу можно снять и при необходимости использовать в качестве основы для спального места на двоих. Для сравнения, в проекте с жилым модулем на базе универсала Lada Largus решения рассчитаны на автомобильный кузов, тогда как здесь все подчинено ограниченному пространству.
Кухонный уголок оборудован мини-раковиной и портативной газовой плиткой. Полочки для вещей закрепили в том числе на распашной задней двери. Есть и несколько ящиков, но биотуалет хранится в отдельном отсеке: пользоваться им можно только снаружи, поскольку внутри для этого почти не остается свободного места.
Основой домика стал одноосный грузовой прицеп 2003 года выпуска. Его изношенный кузов привели в порядок и покрасили в белый цвет. На раме установили небольшой ящик для мелочей. Вентиляционную функцию обеспечивает потолочный люк с достаточной системой. Внутри также есть небольшой обогреватель и розетка.
Электропитание обеспечивают солнечные панели на крыше и подключенные к ним аккумуляторы. Для чистой и грязной воды предусмотрены баки объемом около 19 литров каждый. Над задней дверью закреплен поворачивающийся тент: под ним можно устроить обед в хорошую погоду.
Для постоянного проживания прицеп вряд ли подойдет. Для поездок в теплую погоду его внешний вид выглядит уместнее. Quest Campers продает Ramblenook Camper за 11 тысяч долларов США.
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