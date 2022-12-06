Рабочие автозавода жалуются на клопов (компания пытается все замять)
Многие рабочие возмущены таким подходом и всерьез опасаются принести насекомых с работы домой. Учитывая отношение к проблеме, вряд ли приходится рассчитывать, что руководство Rivian покроет расходы на дезинфекцию дома.
Между тем старший менеджер по коммуникациям завода Зак Дитмайер заявил в интервью изданию The Pentagraph, что компания не оставляет без внимания ни одно сообщение о клопах на предприятии, принимает соответствующие меры и уже наняло подрядчика по борьбе с насекомыми. Зараженная территория огорожена и введен карантин. В настоящее время компания обрабатывает другие вилочные погрузчики и тягачи, а также транспортные шаттлы и планирует заняться всеми складскими помещениями на заводе к концу декабря.
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06.12.2022, 11:49
Российский внедорожник лишился автоматической коробки передач
Ульяновский автозавод приостановил прием заказов на внедорожники «Патриот» и «Пикап» с автоматической коробкой передач. В прайс-листах указано, что версии с «автоматом» временно недоступны.Читать далее
-
06.12.2022, 09:22
На АвтоВАЗе собрали уже 200 000 автомобилей в 2022 году
Российский автогигант отмечает производственный юбилей. Несмотря на сложности с комплектующими, с конвейера предприятия сошел 200-тысячный автомобиль, собранный в 2022 году.Читать далее
-
06.12.2022, 08:49
У злостных нарушителей скоростного режима предложили забирать автомобили (пока не в России)
Превышение допустимого лимита скорости считается во всем мире одной из главных причин ДТП. Правительство Австрии предлагает ужесточить наказание и лишать самых злостных нарушителей не только водительских прав, но и личных автомобилей.Читать далее
-
06.12.2022, 07:09
5 самых интересных новинок российского рынка из Китая в декабре
Китайские автопроизводители продолжают активную экспансию в нашу страну. Каждый месяц появляются новые модели – как по официальным, так и по «серым» каналам. Декабрь не станет исключением. Сразу несколько брендов начали поставки новых для нашей страны автомобилей.Читать далее
-
05.12.2022, 18:24
Заглянем на роскошную яхту миллиардера, которую продают за 137 млн долларов
Британский миллиардер решил расстаться со своей построенной на заказ умопомрачительной 75-метровой яхтой всего через пять лет после покупки. Судно может похвастаться подводной смотровой площадкой и огромным бассейном с прозрачной стенкой.Читать далее
-
05.12.2022, 17:46
Компоненты моторов Yamaha будут делать из древесных волокон
Компания Yamaha объявила о намерении постепенно заменить некоторые пластиковые компоненты своих двигателей более легкими деталями, изготовленными из материала, пригодного для вторичной переработки. В частности речь идет о древесных волокнах.Читать далее
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