Рабочие автозавода жалуются на клопов (компания пытается все замять)

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Компания Rivian запустила серийное производство своих электрических внедорожников R1S и пикапов R1T около года назад. В США и Канаде подано более 114 тысяч заказов, но с января по сентябрь 2022 года с конвейера сошли только чуть более 14 тысяч машин. Сложности на производстве усугубила новая беда – заражение клопами сидений вилочных погрузчиков. Один из сотрудников предприятия 25 ноября пожаловался на Reddit, что на заводе клопы кусают рабочих уже как минимум неделю, а компания не спешит принимать серьезные меры. Водителям погрузчиков предлагают просто накинуть на сидение пакет для мусора, чтобы клопы не смогли покусать филейную часть.

Многие рабочие возмущены таким подходом и всерьез опасаются принести насекомых с работы домой. Учитывая отношение к проблеме, вряд ли приходится рассчитывать, что руководство Rivian покроет расходы на дезинфекцию дома.

Фото: Rivian

Между тем старший менеджер по коммуникациям завода Зак Дитмайер заявил в интервью изданию The Pentagraph, что компания не оставляет без внимания ни одно сообщение о клопах на предприятии, принимает соответствующие меры и уже наняло подрядчика по борьбе с насекомыми. Зараженная территория огорожена и введен карантин. В настоящее время компания обрабатывает другие вилочные погрузчики и тягачи, а также транспортные шаттлы и планирует заняться всеми складскими помещениями на заводе к концу декабря.

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