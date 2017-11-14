14 ноября 2017, 10:59

Рабочих Ford оденут в экзоскелеты

Сотрудники сборочных линий Ford тестируют экзоскелет EksoVest для верхней части тела, который помогает снизить утомляемость и уменьшить вероятность травмы при выполнении операций над головой. Устройство поднимает и поддерживает руки рабочего при выполнении операций над головой.
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Рабочих Ford оденут в экзоскелеты Ford

Спецодежда подходит для людей ростом от 152 см до 193 см и в зависимости от настройки обеспечивает подъемную силу в 2,3-6,8 кг на каждую руку. Благодаря небольшому весу (4,3 кг) и размеру его удобно носить, устройство не стесняет движения рук оператора. Экзожилет не имеет батарей и кабелей: когда рабочий поднимает руки на уровень груди, в дело вступают пневматические пружины, приподнимающие и удерживающие руки с инструментом.

Жилет обеспечивает защиту и поддержку, снижает нагрузку при выполнении длительных, часто повторяющихся действий, которые со временем отрицательно сказываются на организме.

При поддержке Профсоюза работников автомобильной промышленности и Ford, пилотные испытания экзожилета проходят на двух заводах компании в США. В дальнейшем компания планирует опробовать жилеты на конвейерах предприятий в других регионах, включая Европу и Южную Америку.

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Рабочих Ford оденут в экзоскелеты
Спецодежда подходит для людей ростом от 152 см до 193 см и в зависимости от настройки обеспечивает подъемную силу в 2,3-6,8 кг на каждую руку. Благодаря небольшому весу (4,3 кг) и размеру его удобно носить, устройство не стесняет движения рук оператора. Экзожилет не имеет батарей и кабелей: когда рабочий поднимает руки на уровень груди, в дело вступают пневматические пружины, приподнимающие и удерживающие руки с инструментом.Жилет обеспечивает защиту и поддержку, снижает нагрузку при выполнении длительных, часто повторяющихся действий, которые со временем отрицательно сказываются на организме. При поддержке Профсоюза работников автомобильной промышленности и Ford, пилотные испытания экзожилета проходят на двух заводах компании в США. В дальнейшем компания планирует опробовать жилеты на конвейерах предприятий в других регионах, включая Европу и Южную Америку.
2017-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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