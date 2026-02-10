Как скандальный инцидент на заводе Ford с участием Дональда Трампа и сотрудника закончился неожиданно для всех

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 12:17

Рабочий завода Ford, выкрикнувший на визите Трампа, вернулся к работе без последствий

Рабочий завода Ford, выкрикнувший на визите Трампа, вернулся к работе без последствий

Как скандальный инцидент на заводе Ford с участием Дональда Трампа и сотрудника закончился неожиданно для всех

Рабочий завода Ford, выкрикнувший на визите Трампа, вернулся к работе без последствий

Визит Дональда Трампа на завод Ford в Дирборне обернулся неожиданной сценой: рабочий выкрикнул президенту, а тот ответил жестом и угрозой увольнения. Однако последствия оказались не такими, как ожидали многие. Почему эта история важна для автопрома и рабочих сегодня - в нашем материале.

Визит Дональда Трампа на завод Ford в Дирборне обернулся неожиданной сценой: рабочий выкрикнул президенту, а тот ответил жестом и угрозой увольнения. Однако последствия оказались не такими, как ожидали многие. Почему эта история важна для автопрома и рабочих сегодня - в нашем материале.

Скандальный эпизод на заводе Форд в Дирборне, когда рабочий публично выкрикнул в адрес Дональда Трампа во время его визита, стал одной из самых обсуждаемых тем в автопроме. Неожиданная реакция президента - средний палец и предложение представиться - лишь подогрела интерес к ситуации. Но итог оказался совсем не таким, каким его видели многие наблюдатели.

Сразу после инцидента разгорелись споры: будет ли рабочий наказан, последует ли увольнение, как отреагирует руководство Ford и профсоюзы. В условиях, когда права сотрудников на заводах часто становятся общепринятыми, этот случай приобретает особую оригинальность. Многие ожидали жестких мер, поскольку публичное обращение в рамках концепции к главе государства - редкость даже для США.

Однако, как стало известно, сам рабочий не только сохранил свое место, но и не получил никаких дисциплинарных взысканий. По информации профсоюза United Auto Workers, руководство Ford не стало применять санкции к сотруднику, несмотря на давление и резонанс. Более того, этот случай стал своеобразным сигналом для всего автопрома: права рабочих защищены даже в самых нестандартных системах.

Эксперты отмечают, что подобная позиция компании и профсоюза может стать прецедентом для других предприятий отрасли. В условиях, когда автозаводы сталкиваются с нехваткой кадров и растущей конкуренцией квалифицированных специалистов, лояльность к сотрудникам становится конкурентным преимуществом. Кроме того, этот эпизод показал, что даже громкие политические деятели не могут диктовать свои правила на территории завода, где соблюдаются основные нормы и коллективные договоры.

Для Форда ситуация обернулась своеобразным тестом на зрелость корпоративной культуры. Компания продемонстрировала, что уважает мнение своих рабочих и не готова склоняться к внешнему давлению, даже если оно исходит от президента страны. Это решение было принято положительно не только внутри коллектива, но и среди других автопроизводителей, которые внимательно следят за подобными случаями.

В конце концов рабочий вернулся к своим обязанностям, инцидент стал предметом обсуждения в профессиональных кругах и среди простых автомобилистов. История показала, что даже в самых сложных условиях можно найти компромисс, не жертвуя принципами и уважением к труду человека. Для российского автопрома этот пример может стать напоминанием о важности диалога между руководством и коллективом, особенно в условиях переменности и нестабильности.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Самара Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться